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новость Госдепартамент заявил об усиливающемся давлении на американских дипломатов в России

04.10.2016
Посольство США в России. Фото: us-visas.info
Посольство США в России. Фото: us-visas.info
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В России значительно участились случаи давления на американских дипломатов. Об этом заявила представитель Госдепартамента Элизабет Трюдо на брифинге в Вашингтоне.

Давление на дипломатов происходит уже два года, отметила Трюдо. Она рассказала об участившихся случаях "притеснения и слежки за дипломатическими работниками в Москве со стороны представителей служб безопасности и дорожной полиции".

Официальный представитель Госдепартамента подчеркнула, что США считают такие действия недопустимыми. "Нас тревожит то, как в последние два года обращались с нашими дипломатическими и консульскими сотрудниками. Мы заявляли о своих опасениях на самом высоком уровне", - заявила Трюдо

При этом Трюдо отказалась комментировать сообщения "Радио Свобода" об отравлении двух американских чиновников с дипломатическими паспортами на конференции ООН по борьбе с коррупцией, состоявшейся 2-6 ноября 2015 года в Петербурге.

Как накануне сообщила "Радио Свобода", пострадавшие, мужчина и женщина, выжили, но одному из них потребовалась госпитализация. Его доставили в западную медицинскую клинику в Петербурге, чтобы взять образцы крови и тканей. Однако после его прибытия там внезапно отключилось электричество. Из-за этого причину заболевания медикам установить не удалось. Как предполагается, дипломатам подсыпали транквилизатор.

Поскольку пострадавшие не занимали высоких постов, американская администрация решила не предавать инцидент огласке. Российским властям был заявлен протест. Москва в ответ потребовала представить доказательства отравления. Однако результатами анализов в Вашингтоне не располагали.

Первоначально в Вашингтоне рассматривали случившееся как единичный инцидент, отмелает "Радио Свобода". Однако после июньского нападения на американского дипломата у входа в посольство США отравление склонны считать эпизодом целенаправленной кампании, развернутой против чиновников Соединенных Штатов в последние два года.

О нападении у посольства США, произошедшем 6 июня, стало известно спустя несколько недель. Как сообщалось, охранник дипмиссии схватил и удерживал американца, однако тому в конце концов удалось вырваться и попасть в здание. Дипломат получил ряд травм, в том числе перелом плечевой кости. Он был отправлен на лечение за пределы России.

Позже появилась информация, что пострадавший был сотрудником американских спецслужб и укрылся в посольстве, чтобы избежать задержания преследовавшими его российскими силовиками. О сотрудничестве дипломата с американской разведкой заявляли и в российском МИДе. Между тем официального подтверждения американских властей эти сведения не получили.

Так или иначе, в связи с инцидентом у посольства США выслали из страны двух российских дипломатов. В Москве ответили тем же.

Примерно тогда же, в конце июня, СМИ сообщили, что спецслужбы Кремля систематически терроризируют американских дипломатов, работающих в России и странах Европы. Рассказывалось, в частности, о ночных случаях проникновения в дома американских чиновников. Также силовиков обвиняли в том, что они прокалывают покрышки на колесах машин дипломатов.

Как утверждалось, подобные выходки резко участились после 2014 года, однако совершались и ранее. Еще в первую каденцию президента США Барака Обамы, передавали СМИ, силовики убили собаку американского военного атташе. Бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол, говорилось в публикации, подтвердил, что во время работы в Москве и он, и его семья подвергались слежке.

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04.10.2016
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