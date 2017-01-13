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Также: Политзеки, Тюрьма, Пытки, Здоровье, Россия, Общество, Политика | Персоны: Ильдар Дадин

новость Против рассказавшего о пытках заключенного сегежской колонии возбудили уголовное дело

13.01.2017
ИК-7 в Сегеже. Фото: vnevole.ucoz.ru
ИК-7 в Сегеже. Фото: vnevole.ucoz.ru
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В отношении заключенного сегежской ИК-7 Хазбулата Габзаева, рассказавшего о пытках в колонии, возбуждено уголовное дело по статье 318 УК ("применение насилия в отношении представителя власти"). Как пишет "Открытая Россия", об этом рассказал брат Габзаева Хаджимурат.

По его словам, о доследственной проверке ему рассказала адвокат Наталья Василькова. Сначала Хаджимурат Габзаев предположил, что проверка проводится по поводу жалоб Хазбулата на избиения, однако позже выяснилось, что это не так. Допросить Габзаева должны 16 января.

С октября Хазбулат Габзаев содержится в ШИЗО. "Его перевели в злополучную 14 камеру, она очень холодная. Шестого января у нас взяли передачу, ему не отдали - сказали, что на складе лежит. Никаких там изменений", - рассказал брат заключенного.

В начале ноября Хадджимурат Габзаев рассказал "Медиазоне", что его брата регулярно водворяют в ШИЗО за отказ есть свинину. Членам президентского Совета по правам человека Хазбулат рассказал, что в изоляторе его постоянно били и пытали. После визита правозащитников побои продолжились, а положение зека лишь ухудшилось.

Уроженец Чечни Хазбулат Габзаев в октябре 2015 года был приговорен к трем годам лишения свободы по статье 30 и части 2 статьи 208 УК ("приготовление к участию в незаконном вооруженном формировании"). Он дал признательные показания о том, как планировал уехать в Сирию. Весной осужденного этапировали из СИЗО в чеченском Чернокозово в сегежскую ИК-7.

О пытках в сегежской колонии в ноябре впервые открыто заявил политзаключенный Ильдар Дадин. После этого был инициирован ряд проверок и инспекций; в частности, доследственную проверку начал Следственный комитет. В итоге следственное ведомство заявило, что не усматривает нарушений в действиях фсиновцев.

Позже заключенные карельской ИК-7 в беседах с членами президентского Совета по правам человека Игорем Каляпиным и Павлом Чиковым подтвердили информацию о пытках. Правозащитники подчеркнули, что описывались события, происходившие в разное время и к ситуации Дадина отношения не имевшие.

В начале декабря заместитель директора ФСИН Валерий Максименко заявил, что в ведомстве не нашли подтверждений применения пыток к Дадину и другим заключенным.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
13.01.2017

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