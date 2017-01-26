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Также: Политзеки, Тюрьма, Право, Россия, Общество, Политика | Персоны: Ильдар Дадин, Николай Зборошенко

новость Нас расставили, рассадили

Дадин попросил суд о переводе в подмосковную колонию
26.01.2017
Апелляция Ильдара Дадина. Фото Дмитрия Борко
Апелляция Ильдара Дадина. Фото Дмитрия Борко
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В Замоскворецком суде началось рассмотрение жалобы Ильдара Дадина и его жены Анастасии Зотовой на перевод политзаключенного в колонию в Алтайском крае. Об этом сообщает Интерфакс.

"Перевод Дадина в колонию в Алтайском крае является нарушением его права на сохранение семейных связей с супругой, гарантированных Конвенцией о защите прав человека, поэтому мы просим перевести его в одну из колоний в Подмосковье, ближе к семье", - заявил адвокат Николай Зборошенко.

Суд истребовал от ФСИН документ об этапировании Дадина. "В суде представитель ФСИН говорит, что Дадина этапировали нарядом от 05.12.2016. А сам этап начался 02.12.2016", - написала Зотова. Заседание по существу иска состоится 3 февраля.

"Есть куча колоний ближе к Москве. И не во всех колониях избивают людей и ломают им ребра", - сказала Зотова "Фонтанке".

2 декабря Дадина вывезли из карельской ИК-7 в городе Сегежа. Утром 4 декабря его доставили в СИЗО-2 в Вологде. Оттуда в следующую же ночь политзека должны были забрать дальше на этап. С тех пор каких бы то ни было определенных сведений о местонахождении Дадина не поступало в течение месяца.

Только 8 января Дадинпозвонил Зотовой из ИК-5 в Рубцовске Алтайского края. Политзек рассказал, что здоров и чувствует себя нормально. После этапирования из ИК-7 около месяца он провел на пересыльном пункте в Тюмени.

В ИК-5 Дадин находится в помещении камерного типа. Режим политзаключенному ужесточили еще в карельской колонии. В связи с этим администрация рубцовской колонии не разрешила Зотовой краткосрочное свидание с ним.

17 января председатель ОНК Алтайского края Алексей Белоус сообщил, что Дадин попросил о содействии в переводе назад в Карелию. "Он полагает, что там остались заключенные, в отношении которых применяются пытки, и его присутствие в той колонии, повышенное внимание к его делу позволило бы положительным образом повлиять на ситуацию. Кроме того, он хочет привлечь к ответственности сотрудников ФСИН, которые переводом на Алтай разорвали его связь с родными и близкими. Это обращение он передал нам, и мы его обнародуем", - сказал Белоус.

Дадин стал первым осужденным по статье 212.1 УК (неоднократные нарушения на митингах). 7 декабря 2015 года судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь приговорила его по к трем годам общего режима ( Видео ВИДЕО). 31 марта 2016-го судья Мосгорсуда Наталья Борисова, рассмотрев апелляционную жалобу Дадина, сократила ему срок до двух с половиной лет ( Видео ВИДЕО).

30 сентября Мосгорсуд отказал в удовлетворении кассационной жалобы Дадина. Документ, составленный адвокатами политзека Ксенией Костроминой и Алексеем Липцером, поддержала омбудсмен Татьяна Москалькова.

19 декабря Верховный суд отклонил повторную кассационную жалобу на приговор политзеку. Судья, в производство которого попала жалоба, отказался передать ее на рассмотрение коллегии.

15 декабря стало известно, что Конституционный суд со второго раза принял к рассмотрению жалобу Дадина, Костроминой и Липцера на статью 212.1 УК. Во вторник КС без участия Дадина рассмотрел жалобу. Все представители органов власти заявили о конституционности "митинговой" статьи, хотя и указали на необходимость уточнения некоторых положений. Решение суд примет в закрытом режиме и объявит позже.

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Отыскался след Ильдаров

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В итоге вышло очередное позорище для начальства - во всех отношениях. В отношениях с Ильдаром Дадиным, который выглядит абсолютным победителем и героем. В отношениях с гражданским обществом, которое совершенно законными методами призывало власти к порядку и своего добилось: заключенный позвонил жене и успел много чего порассказать.

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