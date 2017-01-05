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Политзек Ильдар Дадин, возможно, находится в ИК-5 общего режима в городе Рубцовск Алтайского края. Об этом в среду вечером сообщила на своей ФБ-странице зампред московской ОНК Любовь Волкова со ссылкой на информацию в рассылке Ассоциации независимых общественных наблюдателей.

Как утверждается, Дадин помещен в ПКТ - внутреннюю тюрьму колонии, - причем содержится там еще с конца декабря.

"Обещали прислать ссылку на источник этой информации", - заключила Волкова. Однако по состоянию на 10:30 четверга по Москве никаких дополнительных сведений она не опубликовала.

О том, что Дадин может находиться в рубцовской ИК-5, еще 22 декабря писала жена политзека Анастасия Зотова. По ее информации, всех первоходов, прибывающих в Алтайский край, помещают именно в эту колонию. Однако сотрудники самой ИК-5 отказались предоставлять Зотовой какие бы то ни было сведения. "Говорят, мол, приезжайте сюда сами, и разберемся", - сообщала жена политзека.

В комментарии к январской публикации Волковой Зотова отметила, что, как ей рассказал почетный президент алтайской краевой ОНК Александр Гончаренко, по состоянию на конец декабря Дадина в ИК-5 не было.

Между тем замдиректора ФСИН Валерий Максименко в телефонном разговоре с Зотовой, аудиозапись которого появилась 4 января на сайте "#Территория пыток", сообщил, что Дадин пока не прибыл в колонию, а все еще следует "к месту своего нового отбывания". Что это за место, чиновник не уточнил.

Перед Новым годом, рассказал Максименко, политзека "сняли с поезда в большом городе" - в каком именно, он также не пояснил - и на три дня поместили в СИЗО. Таким образом, по словам чиновника, фсиновцы позаботились о том, чтобы в праздник Дадин мог мыться и питаться горячей пищей, а не сухим пайком, как в дороге.

"В данный момент он сейчас продолжает движение в поезде, - заключил Максименко. - Думаю, в течение двух дней будет уже на месте и сразу вам сообщит".

2 декабря Дадина вывезли из карельской ИК-7 в городе Сегежа. Утром 4 декабря его доставили в СИЗО-2 в Вологде. Оттуда в следующую же ночь политзека должны были забрать дальше на этап. С тех пор каких бы то ни было определенных сведений о местонахождении Дадина не поступало. Первоначально в интернете сообщалось, что его должны отправить в одну из колоний Кировской области, однако с тех пор подтверждений этой информации не появлялось.

2 января движение "За права человека" направило во ФСИН письмо с требованием сообщить о местонахождении Дадина. С аналогичным запросом в тюремное ведомство обратился и главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

3-го числа с открытым письмом во ФСИН выступила группа литераторов и правозащитников. В числе подписантов документа - Александр Подрабинек, Лев Тимофеев, Григорий Пасько, Лев Рубинштейн.

В среду в Москве у здания ФСИН около 20 гражданских активистов устроили одиночные пикеты в поддержку Дадина. Туда же прибыли пять-шесть провокаторов из SERB, в том числе лидер движения Гоша Тарасевич (Игорь Бекетов) и известный боевик Александр Петрунько, а также покровительствующий им муниципальный депутат Замоскворечья Игорь Брумель. Черносотенцы оскорбляли пикетчиков и журналистов, а затем начали нападать на протестующих, вырывая у них плакаты, и требовали от присутствовавших на месте полицейских задержать всех активистов.

В итоге силовики задержали шестерых протестующих, а также самого Тарасевича ( ВИДЕО).

В ОП "Якиманка" на оппозиционеров оформили протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий), после чего отпустили.