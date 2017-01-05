О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Politzeki/m.257839.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Politzeki/m.257839.html
Также: Политзеки, Тюрьма, Право, Россия, Общество | Персоны: Ильдар Дадин

новость Наблюдатели: Дадин, возможно, находится в ИК-5 в Рубцовске

05.01.2017
Ильдара Дадина берут под стражу в зале суда. Фото Дмитрия Борко
Ильдара Дадина берут под стражу в зале суда. Фото Дмитрия Борко
Реклама

Политзек Ильдар Дадин, возможно, находится в ИК-5 общего режима в городе Рубцовск Алтайского края. Об этом в среду вечером сообщила на своей ФБ-странице зампред московской ОНК Любовь Волкова со ссылкой на информацию в рассылке Ассоциации независимых общественных наблюдателей.

Как утверждается, Дадин помещен в ПКТ - внутреннюю тюрьму колонии, - причем содержится там еще с конца декабря.

"Обещали прислать ссылку на источник этой информации", - заключила Волкова. Однако по состоянию на 10:30 четверга по Москве никаких дополнительных сведений она не опубликовала.

О том, что Дадин может находиться в рубцовской ИК-5, еще 22 декабря писала жена политзека Анастасия Зотова. По ее информации, всех первоходов, прибывающих в Алтайский край, помещают именно в эту колонию. Однако сотрудники самой ИК-5 отказались предоставлять Зотовой какие бы то ни было сведения. "Говорят, мол, приезжайте сюда сами, и разберемся", - сообщала жена политзека.

В комментарии к январской публикации Волковой Зотова отметила, что, как ей рассказал почетный президент алтайской краевой ОНК Александр Гончаренко, по состоянию на конец декабря Дадина в ИК-5 не было.

Между тем замдиректора ФСИН Валерий Максименко в телефонном разговоре с Зотовой, аудиозапись которого появилась 4 января на сайте "#Территория пыток", сообщил, что Дадин пока не прибыл в колонию, а все еще следует "к месту своего нового отбывания". Что это за место, чиновник не уточнил.

Перед Новым годом, рассказал Максименко, политзека "сняли с поезда в большом городе" - в каком именно, он также не пояснил - и на три дня поместили в СИЗО. Таким образом, по словам чиновника, фсиновцы позаботились о том, чтобы в праздник Дадин мог мыться и питаться горячей пищей, а не сухим пайком, как в дороге.

"В данный момент он сейчас продолжает движение в поезде, - заключил Максименко. - Думаю, в течение двух дней будет уже на месте и сразу вам сообщит".

2 декабря Дадина вывезли из карельской ИК-7 в городе Сегежа. Утром 4 декабря его доставили в СИЗО-2 в Вологде. Оттуда в следующую же ночь политзека должны были забрать дальше на этап. С тех пор каких бы то ни было определенных сведений о местонахождении Дадина не поступало. Первоначально в интернете сообщалось, что его должны отправить в одну из колоний Кировской области, однако с тех пор подтверждений этой информации не появлялось.

2 января движение "За права человека" направило во ФСИН письмо с требованием сообщить о местонахождении Дадина. С аналогичным запросом в тюремное ведомство обратился и главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

3-го числа с открытым письмом во ФСИН выступила группа литераторов и правозащитников. В числе подписантов документа - Александр Подрабинек, Лев Тимофеев, Григорий Пасько, Лев Рубинштейн.

В среду в Москве у здания ФСИН около 20 гражданских активистов устроили одиночные пикеты в поддержку Дадина. Туда же прибыли пять-шесть провокаторов из SERB, в том числе лидер движения Гоша Тарасевич (Игорь Бекетов) и известный боевик Александр Петрунько, а также покровительствующий им муниципальный депутат Замоскворечья Игорь Брумель. Черносотенцы оскорбляли пикетчиков и журналистов, а затем начали нападать на протестующих, вырывая у них плакаты, и требовали от присутствовавших на месте полицейских задержать всех активистов.

В итоге силовики задержали шестерых протестующих, а также самого Тарасевича ( Видео ВИДЕО).

В ОП "Якиманка" на оппозиционеров оформили протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий), после чего отпустили.

Оставить комментарий Обсудить
05.01.2017

новость Новости по теме
04.01.2017 У здания ФСИН в Москве задержаны участники одиночных пикетов в поддержку Дадина →
02.01.2017 ФСИН более месяца не сообщает о местонахождении Дадина →
22.12.2016 В возбуждении против Дадина дела о побоях отказано →
20.12.2016 ФСИН пригрозила Дадину иском в миллион рублей →
19.12.2016 Повторная кассационная жалоба на приговор Дадину отклонена →
16.12.2016 ФСИН: Дадина перевели в другую колонию для "обеспечения личной безопасности" →
15.12.2016 КС со второго раза принял жалобу Дадина на "митинговую" статью 212.1 УК →
13.12.2016 Политзаключенный Дадин рассказал о своем этапировании из карельской колонии →
Фото и Видео
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
27845
Play own
Пытки Дадина: задержания в Москве
27580
Play own
Вечер политзеков: письма и немного денег
27581
Play own
Алексей Гаскаров выходит на свободу
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
в блоге О женских прелестях
383
новость Минобороны: США ответят за Сирию
Игорь Конашенков. Фото: arms-expo.ru
новость Брифинг о хакерах перенесли
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com
в блоге Кобзон у престола
383
статья Прощальный удар Обамы
Владимир Абаринов
РЕКЛАМА
Loading...
статья Новый год по знаком смерти
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Украина и русское горе
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Финляндия: сто лет без России
Концерт в Хельсинки. Фото: suomifinland100.fi
новость "Кузнецов" покинет Средиземное море
"Адмирал Кузнецов". Фото: mil.ru
новость Под Мосулом разбился Ми-35
Иракские войска на подступах к Мосулу. Кадр Reuters
новость Глава МВД Германии о мигрантах
Томас де Мезьер. Фото: theasianherald.com
новость Личность террориста установлена
Нападение на клуб в Стамбуле. Кадр видеозаписи
новость Конгресс против отмены санкций
Адам Шифф. Кадр АВС
в блоге Назад к Ломоносову
383
новость Суд не защитил президента
Милоша Земана прикрывают от летящих яиц. Фото: denik.cz
новость Повстанцы отказались от переговоров
Сирийские повстанцы. Кадр видеозаписи
новость ЧП в аэропорту Калининграда
Аэропорт Храброво в Калининграде. Фото: avia.pro
новость Путин поручил проверить ФСИН
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Фото: kremlin.ru
новость Дипломаты прилетели в Москву
Самолет Ил-96. Фото: udprf.ru
новость КУ: В Грозном добили раненых
Наезд на гаишника в Грозном, 17.12.2016. Кадр камеры видеонаблюдения