О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/activism/m.258271.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/activism/m.258271.html
Также: Акции протеста, Полиция, Право, Политзеки, Россия, Общество, Политика | Персоны: Ильдар Дадин, Мария Рябикова

новость В Москве и Петербурге прошли пикеты в поддержку Дадина

24.01.2017
Пикет против статьи 212.1 УК. Фото: Алла Наумчева
Пикет против статьи 212.1 УК. Фото: Алла Наумчева
Реклама

В Москве на Тверской улице полицейские задержали четверых активистов, сообщает ОВД-Инфо. Они проводили одиночные пикеты в день рассмотрения Коституционным судом жалобы политзаключенного Ильдара Дадина на статью о неоднократных нарушениях на митингах.

Кирилл Гилеров, Камиль Сукаев, Ольга Мазурова и Мария Рябикова были доставлены в отдел полиции "Тверской". Там с задержанных взяли "объяснительные" и провели профилактические беседы. После этого всех отпустили без составления протоколов.

В Петербурге возле здания Конституционного суда также прошло несколько одиночных пикетов. Полицейские участников акции не задерживали.

Как сообщал корреспондент "Граней", многих активистов, пришедших поддержать Дадина, в зал Конституционного суда не пустили, сославшись на переполненность помещения. При этом в зале в основном присутствовали студенты-юристы.

В декабре КС со второго раза принял к рассмотрению жалобу, поданную Дадиным и его адвокатами Ксенией Костроминой и Алексеем Липцером. В жалобе указывается, что "митинговая" статья УК противоречит множеству положений Конституции, в частности о правах на свободу собраний и свободу выражения мнений, а также о недопустимости повторного привлечения к ответственности за одни и те же действия.

Первый раз Дадин и его адвокаты пытались обжаловать статью 212.1 в КС в конце 2015 года, во время судебного процесса по делу активиста. Однако тогда бумага была отклонена по формальным основаниям.

7 декабря 2015 года судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь приговорила Дадина по статье 212.1 к трем годам общего режима ( Видео ВИДЕО). Она объявила активиста виновным в участии в протестных акциях 6 августа, 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. 31 марта 2016-го судья Мосгорсуда Наталья Борисова, рассмотрев апелляционную жалобу Дадина, сократила ему срок до двух с половиной лет ( Видео ВИДЕО).

Это первый и, насколько известно, единственный приговор по "митинговой" статье, включенной в УК в 2014 году.

Оставить комментарий Обсудить
24.01.2017
статья Статьи по теме
Задержание Ильдара Дадина. 2014 г. Фото: Е.Михеева/Грани.Ру

Последнее слово Ильдара Дадина

01.04.2016

Рассмотрев жалобу на приговор Ильдару Дадину, Мосгорсуд снизил срок наказания с трех до двух с половиной лет. Дадин осужден по статье 212.1 УК за одиночные пикеты. Мы публикуем полный текст его выступления по видеосвязи.

Ильдар Дадин в Замоскворецком райсуде, 03.02.2015. Фото: Юрий Тимофеев/Грани.Ру

Вызов брошен

Дмитрий Борко, 16.12.2015

Первый приговор по уголовной статье одиночному пикетчику - новый этап репрессий. Чем ответит гражданское общество? Как добиться отмены антиправовой статьи 212.1 УК и освобождения узника совести Ильдара Дадина? На круглом столе в Сахаровском центре правозащитники и активисты высказались за международную кампанию и решительные протестные акции - реализацию конституционных прав явочным порядком. ВИДЕО.
Фото: Грани.Ру

Постой и посиди

21.01.2015

Новая "митинговая" статья УК заработала: первым фигурантом стал 75-летний Владимир Ионов, через несколько дней на допрос по уголовному делу привезли Марка Гальперина. Обоим грозит до пяти лет колонии за одиночные пикеты. Что ждет тех, кто не готов отказаться от базовых гражданских прав? Чего добивается власть, криминализуя мирный протест? Мнения активистов.


новость Новости по теме
24.01.2017 Генпрокуратура нашла противоречия в статье УК о нарушениях на митингах →
17.01.2017 Дадин попросил перевести его обратно в карельскую колонию →
08.01.2017 Ильдар Дадин прибыл в ИК-5 в Рубцовске →
02.01.2017 ФСИН более месяца не сообщает о местонахождении Дадина →
22.12.2016 В возбуждении против Дадина дела о побоях отказано →
16.12.2016 ФСИН: Дадина перевели в другую колонию для "обеспечения личной безопасности" →
15.12.2016 КС со второго раза принял жалобу Дадина на "митинговую" статью 212.1 УК →
13.12.2016 Политзаключенный Дадин рассказал о своем этапировании из карельской колонии →
01.12.2016 СКР: Спецсредства и физическая сила применялись к Дадину правомерно →
05.10.2016 Кассационная жалоба на приговор Дадину отклонена →
11.08.2016 Адвокат Дадина повторно подала в КС жалобу на "митинговую" статью УК →
31.03.2016 Мосгорсуд на полгода сократил трехлетний срок заключения Дадину →
Фото и Видео
28295
Play own
Шествие памяти Маркелова и Бабуровой
28136
Play own
Провокаторы командуют полицией
27845
Play own
Пытки Дадина: задержания в Москве
27673
Play own
Русский марш за политзеков
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Володин защитил Толстого
Вячеслав Володин и Петр Толстой. Коллаж Граней.Ру
новость Провал переговоров в Астане
Сирийские повстанцы. Кадр видеозаписи
статья Трамп и сердитые граждане
Владимир Абаринов
в блоге Голливуд, уходи!
383
статья Мелания и чудовище
РЕКЛАМА
Loading...
статья Травмы Трампа
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Исаакий и евреи
383
новость Китайские ракеты у границ России
DF-41. Фото: tiananmenstremendousachievements.wordpress.com
в блоге Глобализм в вагине
383
новость Brexit не запустят без парламента
Британский парламент. Фото: london-sights.net
новость Трамп - благодетель рабочих
Дональд Трамп. Кадр видео с donaldjtrump.com
новость Чиновники против Ремарка
Эрих Мария Ремарк. Источник: Bundesarchiv
новость Мединский расчистит прокат
Владимир Мединский. Фото с сайта Общественной палаты
новость Новый эпизод в деле реставраторов
Григорий Пирумов. Фото: onlinetambov.ru
статья Джентльмен и наперсточник
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Импорт смартфонов под угрозой
Смартфон. Фото с сайта my-addr.org
новость Государство проследит за мессенджерами
Смартфон. Фото с сайта my-addr.org
новость Особое мнение по делу ЮКОСа
Владимир Ярославцев. Фото: zakon.ru
в блоге По Трампу на борт
59
новость Дело за связь с "Правым сектором"
Геннадий Хамраев. Фото: СКР