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В Москве на Тверской улице полицейские задержали четверых активистов, сообщает ОВД-Инфо. Они проводили одиночные пикеты в день рассмотрения Коституционным судом жалобы политзаключенного Ильдара Дадина на статью о неоднократных нарушениях на митингах.

Кирилл Гилеров, Камиль Сукаев, Ольга Мазурова и Мария Рябикова были доставлены в отдел полиции "Тверской". Там с задержанных взяли "объяснительные" и провели профилактические беседы. После этого всех отпустили без составления протоколов.

В Петербурге возле здания Конституционного суда также прошло несколько одиночных пикетов. Полицейские участников акции не задерживали.

Как сообщал корреспондент "Граней", многих активистов, пришедших поддержать Дадина, в зал Конституционного суда не пустили, сославшись на переполненность помещения. При этом в зале в основном присутствовали студенты-юристы.

В декабре КС со второго раза принял к рассмотрению жалобу, поданную Дадиным и его адвокатами Ксенией Костроминой и Алексеем Липцером. В жалобе указывается, что "митинговая" статья УК противоречит множеству положений Конституции, в частности о правах на свободу собраний и свободу выражения мнений, а также о недопустимости повторного привлечения к ответственности за одни и те же действия.

Первый раз Дадин и его адвокаты пытались обжаловать статью 212.1 в КС в конце 2015 года, во время судебного процесса по делу активиста. Однако тогда бумага была отклонена по формальным основаниям.

7 декабря 2015 года судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь приговорила Дадина по статье 212.1 к трем годам общего режима ( ВИДЕО). Она объявила активиста виновным в участии в протестных акциях 6 августа, 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. 31 марта 2016-го судья Мосгорсуда Наталья Борисова, рассмотрев апелляционную жалобу Дадина, сократила ему срок до двух с половиной лет ( ВИДЕО).

Это первый и, насколько известно, единственный приговор по "митинговой" статье, включенной в УК в 2014 году.