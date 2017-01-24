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В Москве на Тверской улице полицейские задержали четверых активистов, сообщает ОВД-Инфо. Они проводили одиночные пикеты в день рассмотрения Коституционным судом жалобы политзаключенного Ильдара Дадина на статью о неоднократных нарушениях на митингах.
Кирилл Гилеров, Камиль Сукаев, Ольга Мазурова и Мария Рябикова были доставлены в отдел полиции "Тверской". Там с задержанных взяли "объяснительные" и провели профилактические беседы. После этого всех отпустили без составления протоколов.
В Петербурге возле здания Конституционного суда также прошло несколько одиночных пикетов. Полицейские участников акции не задерживали.
Как сообщал корреспондент "Граней", многих активистов, пришедших поддержать Дадина, в зал Конституционного суда не пустили, сославшись на переполненность помещения. При этом в зале в основном присутствовали студенты-юристы.
В декабре КС со второго раза принял к рассмотрению жалобу, поданную Дадиным и его адвокатами Ксенией Костроминой и Алексеем Липцером. В жалобе указывается, что "митинговая" статья УК противоречит множеству положений Конституции, в частности о правах на свободу собраний и свободу выражения мнений, а также о недопустимости повторного привлечения к ответственности за одни и те же действия.
Первый раз Дадин и его адвокаты пытались обжаловать статью 212.1 в КС в конце 2015 года, во время судебного процесса по делу активиста. Однако тогда бумага была отклонена по формальным основаниям.
7 декабря 2015 года судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь приговорила Дадина по статье 212.1 к трем годам общего режима ( ВИДЕО). Она объявила активиста виновным в участии в протестных акциях 6 августа, 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. 31 марта 2016-го судья Мосгорсуда Наталья Борисова, рассмотрев апелляционную жалобу Дадина, сократила ему срок до двух с половиной лет ( ВИДЕО).
Это первый и, насколько известно, единственный приговор по "митинговой" статье, включенной в УК в 2014 году.
Рассмотрев жалобу на приговор Ильдару Дадину, Мосгорсуд снизил срок наказания с трех до двух с половиной лет. Дадин осужден по статье 212.1 УК за одиночные пикеты. Мы публикуем полный текст его выступления по видеосвязи.
Первый приговор по уголовной статье одиночному пикетчику - новый этап репрессий. Чем ответит гражданское общество? Как добиться отмены антиправовой статьи 212.1 УК и освобождения узника совести Ильдара Дадина? На круглом столе в Сахаровском центре правозащитники и активисты высказались за международную кампанию и решительные протестные акции - реализацию конституционных прав явочным порядком. ВИДЕО.
Новая "митинговая" статья УК заработала: первым фигурантом стал 75-летний Владимир Ионов, через несколько дней на допрос по уголовному делу привезли Марка Гальперина. Обоим грозит до пяти лет колонии за одиночные пикеты. Что ждет тех, кто не готов отказаться от базовых гражданских прав? Чего добивается власть, криминализуя мирный протест? Мнения активистов.