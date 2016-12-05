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Судья Лефортовского райсуда Москвы Маргарита Котова продлила фигуранту первого дела "украинских диверсантов" 41-летнему Андрею Захтею срок содержания в СИЗО на три месяца - до 7 марта 2017 года. Об этом сообщает корреспондент "Граней" из зала суда.

Слушания проходили в закрытом режиме. Об этом ходатайствовал следователь ФСБ. Он сослался на то, что "оглашение соучастников может повлиять на ход расследования". Прессу допустили лишь на оглашение результирующей части постановления.

Адвокат политзека Илья Новиков сообщил, что подаст в ЕСПЧ жалобу на отправку своего клиента в СИЗО.

Юрист также рассказал, что Захтей отказался от признательных показаний, данных под пытками после похищения 7 августа.

Как заметил корреспондент "Граней", на запястье у политзека виден небольшой шрам. Остался ли он после пыток, выяснить у Захтея не удалось.



Андрей Захтей в суде, 05.12.2016. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру

Позже на срок до 7 марта арест продлили и другому фигуранту дела - 39-летнему Евгению Панову. Заседание в отношении Панова также прошло в закрытом режиме. Адвокат политзека Дмитрий Динзе ходатайствовал, чтобы в процесс в качестве общественного защитника был допущен генконсул Украины в Москве Геннадий Брескаленко. Прокурор не возражал, однако судья ходатайство отклонил.

По окончании заседания Динзе сообщил подробности задержания своего подзащитного. Панова захватили 7 августа на выезде из аннексированного Крыма, ударив кастетом по голове. Именно от этого удара у политзека остался шрам, который заметен на распространенной ФСБ видеозаписи его признательных показаний. 10-го числа Панова, так же как и двумя днями раньше Захтея, отправили под административный арест по статье 20.1 российского КоАП (мелкое хулиганство), обвинив в нецензурной брани в общественном месте.

После задержания к Панову применяли пытку "уздечка", и признательные показания он подписал не читая. Теперь политзек от этих показаний отказывается, отмечая, что правдиво в них изложен лишь маршрут его передвижения по полуострову.

Динзе будет добиваться возбуждения уголовного дела по факту пыток Панова.

Юрист также рассказал, зачем оперативники ФСБ ездят к Панову в СИЗО. Как выяснилось, они требуют, чтобы политзек отказался от адвокатов, угрожая, что в противном случае он получит 20-летний срок, как крымский узник Олег Сенцов. При этом по обвинению, которое сейчас инкриминировано Панову, ему грозит максимум 10 лет колонии.

Свиданий даже с близкими родственниками политзеку не дают, добавил Динзе.



Евгений Панов с адвокатом Дмитрием Динзе в суде, 05.12.2016. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру

10 августа ФСБ сообщила о раскрытии группы диверсантов, направленной на полуостров Главным управлением разведки Минобороны Украины. Тогда же впервые была упомянута фамилия Панова, жителя города Энергодар Запорожской области. На другой день российский МИД сообщил, что еще одним фигурантом дела является Захтей - уроженец Галичины, обосновавшийся в Саках на западе Крыма.

Политзекам вменены часть 1 статьи 30 - пункт "а" части 2 статьи 281 российского УК (приготовление к диверсии в составе организованной группы). Ранее сообщалось, что в отдельное производство выделено дело по статье 317 (посягательство на жизнь военного), открытое по фактам гибели начальника отдела крымского УФСБ подполковника Романа Каменева и ефрейтора 247-го десантно-штурмового полка Семена Сычева. Оно передано в управление СКР по Черноморскому флоту. Насколько можно заключить, Панов и Захтей подозреваемыми по этому делу не проходят.

7 октября обоих политзеков доставили из симферопольского СИЗО-1 в Москву и поместили в СИЗО-2 центрального главка ФСИН "Лефортово", неофициально контролируемый ФСБ. В конце того же месяца стало известно, что независимых адвокатов к арестованным не допускают.

В начале ноября выяснилось, что Панова вынудили отказаться от представления его интересов консулами Украины. Захтей, в отличие от Панова, наряду с украинским гражданством имеет российское и по законам России считается исключительно российским гражданином. Поэтому для него возможность консульской защиты со стороны Украины не предусмотрена в принципе.

Встретиться с арестантами независимым адвокатам удалось лишь в конце ноября. Панова наряду с Дмитрием Динзе защищают также Ольга Динзе и адвокат из Крыма, имя которого в СМИ не уточнялось. Интересы Захтея помимо Новикова представляют также Александр Попков и Ильнур Шарапов.

Ранее сообщалось, что еще одним фигурантом дела является бывший сотрудник симферопольского СИЗО-1 Редван Сулейманов, после аннексии Крыма переехавший в Запорожье. Он был задержан в Симферополе 30 июля, когда приехал в гости к родителям. Однако в середине ноября выяснилось, что Сулейманов арестован по части 2 статьи 207 российского УК (заведомо ложное сообщение о теракте с причинением крупного ущерба) и к делу "украинских диверсантов" отношения не имеет, хотя следствие и пыталось "привязать" политзека к "группе Панова - Захтея".

Тогда же в СМИ попало имя еще одного "украинского диверсанта". Это дальнобойщик из Харькова Владимир Присич. Находится ли Присич в Крыму или, так же как и Панов и Захтей, доставлен в "Лефортово", неизвестно.

В середине августа сообщалось, что всего по делу "диверсантов" задержаны девять человек.