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Четвертым "украинским диверсантом", задержанным в Крыму в августе, оказался дальнобойщик из Харькова Владимир Присич. Телевизионный сюжет с показаниями Присича вышел в эфире "России-1" еще 21 августа, но был проигнорирован не только российскими, но и украинскими СМИ, пока его не обнаружила в пятницу Крымская правозащитная группа.

В своих показаниях дальнобойщик сообщил, что в середине января был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины на погранпункте "Гоптовка" в Харьковской области, на границе с Белгородской областью России. Задачей, заявил Присич, ему поставили сбор информации о передвижении военной техники по территории аннексированного Крыма. С января по август, согласно показаниям фигуранта, он побывал на полуострове восемь раз.

Присич также рассказал, что 9 августа, то есть уже после задержания в Крыму "диверсантов" Евгения Панова, Андрея Захтея и Редвана Сулейманова, куратор из ГУР на встрече в Харькове поручил ему "перевезти нелегально на территорию РФ коробочку размером 60 на 60 и на 30 сантиметров". Как утверждалось в сюжете "России-1", дальнобойщик прибыл в окрестности села Суворово Красноперекопского района, рядом с КПП "Армянск" на границе региона с континентальной Украиной. Там, как можно заключить из репортажа, его вместе с рядом других "диверсантов" и задержали, причем при задержании погиб подполковник ФСБ Роман Каменев.

Между тем ранее российские СМИ писали, что инцидент у Суворова произошел в ночь на 7 августа. Этим же числом украинские источники датировали обстрел под Суворовом пьяными российскими военными машины турка-месхетинца Хафиза Мухамадова.

Где находится Присич сейчас, неизвестно. По предположению Крымской правозащитной группы, его могут содержать как в симферопольском СИЗО-1, так и в столичном СИЗО-2 центрального главка ФСИН "Лефортово", неофициально контролируемом ФСБ.

Между тем "КрымSOS" в пятницу опубликовал подробности о деле Сулейманова. Как рассказали родители 27-летнего политзека, он был украинским военным и служил в части в селе Перевальное Симферопольского района Крыма, а после аннексии полуострова отказался принимать российскую присягу, выехал на континент и поселился в Запорожье.

Это расходится с данными августовской публикации "Крым.Реалий" и сентябрьской - "Медиазоны". Из них следует, что в армии Сулейманов находился на срочной службе, а после демобилизации в 2011 году устроился работать в тот же симферопольский СИЗО, в котором сейчас заключен сам.

"Крым.Реалии", однако, подтверждали, что после аннексии Сулейманову предлагали работу в российских силовых структурах, но он отказался. В Запорожье крымский татарин жил по крайней мере последний год перед задержанием. Там он работал строителем.

Сулейманов периодически приезжал в аннексированный Крым, чтобы навестить родителей. Последний раз он прибыл на полуостров в конце июля. 30-го числа его задержали в аэропорту Симферополя, а 12 августа ФСБ распространила его показания с признанием в причастности к подготовке терактов.

Как утверждал Сулейманов, он по заданию ГУР Украины искал места для диверсий и оставлял ложные сообщения о минировании, чтобы проследить за действиями российских силовиков. Сообщалось, что он позвонил в полицию и включил запись с угрозой взорвать аэропорт и центральный автовокзал Симферополя, а также объекты в других городах.

При этом о взаимодействии с "группой Панова - Захтея" Сулейманов не упоминал.

Кроме того, 13 августа блогеры установили, что своим местом жительства Сулейманов называет несуществующий адрес - Запорожье, Космическая улица, 168 - не существует. Последний номер дома по четной стороне Космической улицы - 132-й.

25 августа стало известно, что Сулейманов до ареста по уголовному делу получил 15 суток по административному - о мелком хулиганстве (статья 20.1 российского КоАП). Лишь после отбытия этого срока, писал "Коммерсант", крымского татарина задержала ФСБ. Тогда же сообщалось, что таким же образом поступили и с Захтеем: он тоже сначала был помещен под административный арест, а затем задержан по уголовному делу. Последний раз срок содержания Сулейманова в СИЗО продлевался в сентябре.

После ареста Сулейманова силовики обыскали дом его родителей, а самих хозяев допросили. В августе сообщалось, что политзеку вменяются пособничество участникам незаконного вооруженного формирования и содействие диверсантам. Между тем родственники рассказали, что первоначально Сулейманову инкриминировали часть 1 статьи 207 российского УК (заведомо ложное сообщение о теракте), санкция которой составляет до трех лет колонии, а затем обвинение переквалифицировали на часть 2 той же статьи (эти же действия с причинением крупного ущерба), предусматривающей срок до пяти лет.

Сообщается также, что следствие пытается "привязать" Сулейманова к группе Панова - Захтея.

Между тем дела по делам, открытым по части 1 статьи 207 кодекса, согласно статьям 150 (формы предварительного расследования) и 151 российского УПК (подследственность) находятся в производстве полиции, причем расследование проводится в форме дознания. Дела по части 2 статьи 207 предполагают уже проведение следствия, причем расследовать их может как полиция, так и "органы, выявившего эти преступления". Можно предположить, что переквалификация дела силовикам потребовалась именно для передачи его в производство ФСБ.

Так или иначе, фигурантом дела Панова - Захтея политзек, как следует из сообщения его родителей, пока не является. Очевидно, поэтому он и не был в октябре этапирован в "Лефортово", в отличие от двух других "диверсантов", а остался в симферопольском СИЗО-1.

При этом, сообщают родственники Сулейманова со ссылкой на адвоката Дмитрия Вангелия, следователи "не знают, что делать" с политзеком, а расследование дела приостановлено на несколько месяцев. По словам близких, "Редван просто сидит - и все".

Родителей на свидания с политзеком не допускают, а чтобы получить право делать передачи, им пришлось принять российское гражданство. С момента задержания они видели сына только один раз - в августе в здании суда. Доступ к Сулейманову имеет только адвокат Вангелий.

При этом Вангелий отговорил родителей политзека нанимать адвоката по соглашению. "Он сказал, что его (арестованного. - Ред.) будет очень сложно вытащить. Мол, мы только потеряем деньги - и все".

С "КрымSOS" назначенный адвокат общаться отказался.

В августе сообщалось, что всего по делу "украинских диверсантов" задержаны девять человек. Поименно все они названы не были.