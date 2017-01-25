О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Cabinet/m.258286.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Cabinet/m.258286.html
Также: Правительство, Право, Здоровье, Регионы, Общество, Россия, Политика

новость Запрет на торговлю спиртосодержащей продукцией продлен на два месяца

25.01.2017
Концентрат "Боярышник". Фото: Роспотребнадзор по Иркутской области
Концентрат "Боярышник". Фото: Роспотребнадзор по Иркутской области
Реклама

Торговля непищевой спиртосодержащей продукцией будет ограничена в российских регионах еще на 60 дней. Как передает ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, власти регионов поддержали 30-дневный запрет на продажу, введенный 26 декабря 2016 года, и отметили, что он "не оказал негативного воздействия на экономическую деятельность легального и добросовестного бизнеса".

"В связи с этим Роспотребнадзором подготовлено предложение о продлении сроков ограничения реализации отдельных видов спиртосодержащей непищевой продукции на 60 дней, которое поддержано председателем правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве также отметили, что в рамках установленного ранее запрета удалось на 33 процента снизить количество случаев отравлений и на 65 процентов снизить число летальных исходов в период новогодних праздников.

Первый запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции был введен после массового отравления средством для ванны "Боярышник" в Иркутске. По данным областного Минздрава, 123 человека пострадали от отравления метиловым спиртом, содержавшемся в "Боярышнике", из них скончались 76 человек.

По уголовному делу о массовом отравлении предъявлено обвинение всем 22 ранее задержанным лицам, в отношении восьми человек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, девяти - в виде домашнего ареста, пяти - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

О массовых отравлениях в Иркутске стало известно 17 декабря. Большинство из них произошло в микрорайоне Новоленино. В городе и области было объявлено чрезвычайное положение.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
25.01.2017

новость Новости по теме
30.12.2016 В Иркутской области отменяют режим ЧС →
29.12.2016 Роспотребнадзор за три дня арестовал более 4 тысяч литров спиртосодержащих жидкостей →
27.12.2016 Хлопонин: Валокордин в российских аптеках будут отпускать без рецепта →
27.12.2016 Замминистра Иркутской области стала подозреваемой по делу о массовом отравлении "Боярышником" →
26.12.2016 В России ограничили продажу спиртосодержащей продукции →
26.12.2016 По делу об отравлении "Боярышником" арестованы еще четыре человека →
23.12.2016 В России на месяц приостановят торговлю жидкостями с содержанием спирта выше 25 процентов →
23.12.2016 По делу о массовом отравлении в Иркутске задержали только продавцов →
22.12.2016 ТАСС: Часть погибших в Иркутске умерла от отравления неизвестным ядом →
21.12.2016 Путин поручил изменить акцизы на алкоголь для снижения спроса на суррогаты →
21.12.2016 По делу об отравлении "Боярышником" в Иркутске задержаны 11 человек →
20.12.2016 Число погибших от отравления концентратом "Боярышник" в Иркутске выросло до 58 →
20.12.2016 В Иркутске объявлен день траура по погибшим от суррогатного алкоголя →
19.12.2016 От отравления концентратом "Боярышник" в Иркутске умерли 49 человек →
Фото и Видео
Одиночный пикет у ФМС против концлагерей. Фото Дмитрия Зыкова/Грани.Ру
Одиночные пикеты у ФМС против концлагерей. 7 августа 2013 года (3 фото)
4520
Play own
Пикеты против цензуры в Рунете
28295
Play own
Шествие памяти Маркелова и Бабуровой
28136
Play own
Провокаторы командуют полицией
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Толстой, евреи, каторжане
Илья Мильштейн
новость "Протоны" остались без двигателей
Ракета-носитель Протон-М. Фото с сайта Роскосмоса
новость Грефа обвинии в рейдерстве
Герман Греф. Фото: pnp.ru
новость Арест в "Лаборатории Касперского"
Руслан Стоянов. Фото: pcweek.ru
статья Мелания и чудовище
РЕКЛАМА
Loading...
новость Володин защитил Толстого
Вячеслав Володин и Петр Толстой. Коллаж Граней.Ру
новость Китайские ракеты у границ России
DF-41. Фото: tiananmenstremendousachievements.wordpress.com
новость "Панамский архив" закрыли
Логотип Mossack Fonseca. Фото: welt.de
статья Трамп и сердитые граждане
Владимир Абаринов
в блоге Голливуд, уходи!
383
статья Травмы Трампа
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Исаакий и евреи
383
новость Дело "украинских наркодилеров"
"Украинские наркоторговцы" в Калужском райсуде. Кадр "России-1"
новость Провал переговоров в Астане
Сирийские повстанцы. Кадр видеозаписи
в блоге Глобализм в вагине
383
статья Джентльмен и наперсточник
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Чиновники против Ремарка
Эрих Мария Ремарк. Источник: Bundesarchiv
новость Доску Колчаку уберут
Александр Колчак. Фото с сайта www.dnsk.ru
новость Губарев: суд будет заочным
Павел Губарев после покушения, октябрь 2014. Фото с личной ФБ-страницы
новость Балуха бьют в СИЗО
Владимир Балух. Фото: hromadske.ua