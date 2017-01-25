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Торговля непищевой спиртосодержащей продукцией будет ограничена в российских регионах еще на 60 дней. Как передает ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, власти регионов поддержали 30-дневный запрет на продажу, введенный 26 декабря 2016 года, и отметили, что он "не оказал негативного воздействия на экономическую деятельность легального и добросовестного бизнеса".

"В связи с этим Роспотребнадзором подготовлено предложение о продлении сроков ограничения реализации отдельных видов спиртосодержащей непищевой продукции на 60 дней, которое поддержано председателем правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве также отметили, что в рамках установленного ранее запрета удалось на 33 процента снизить количество случаев отравлений и на 65 процентов снизить число летальных исходов в период новогодних праздников.

Первый запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции был введен после массового отравления средством для ванны "Боярышник" в Иркутске. По данным областного Минздрава, 123 человека пострадали от отравления метиловым спиртом, содержавшемся в "Боярышнике", из них скончались 76 человек.

По уголовному делу о массовом отравлении предъявлено обвинение всем 22 ранее задержанным лицам, в отношении восьми человек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, девяти - в виде домашнего ареста, пяти - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

О массовых отравлениях в Иркутске стало известно 17 декабря. Большинство из них произошло в микрорайоне Новоленино. В городе и области было объявлено чрезвычайное положение.