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новость Минкомсвязи намерено ускорить блокировку запрещенных судами сайтов

02.02.2017
Минкомсвязи. Фото: minsvyaz.ru
Минкомсвязи. Фото: minsvyaz.ru
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Минкомсвязи намерено ускорить исполнение судебных решений о блокировке сайтов, сообщает Интерфакс. В ведомстве разрабатывают поправки в законодательство, позволяющие сократить сроки доставки материалов судов исполнителю.

В настоящее время по закону судебные решения отправляются по почте. При таком способе доставка осуществляется в длительные сроки, отмечают в ведомстве. Минкомсвязи предлагает законодательно закрепить иной порядок направления судами решений о признании информации запрещенной для распространения на территории России. Предполагается, что принятие поправок повысит оперативность блокировки.

В чем конкретно состоят предложения Минкомсвязи, пока неизвестно. Текст законопроекта еще не опубликован.

Блокировкой интернет-ресурсов занимается Роскомнадзор. Ведомство может в досудебном порядке блокировать сайты с "экстремистским" и пиратским контентом. Однако стандартная процедура блокировки подразумевает признание контента противозаконным по решению суда.

17 декабря глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что счет заблокированных сайтов идет на десятки тысяч. "В общей сложности количество сайтов, которые мы заблокировали, идет на десятки тысяч. С 22 тысяч ресурсов информация была удалена. И 10 процентов, то есть более 2 тысяч ресурсов, которые террористами, экстремистами были созданы, заблокированы постоянно, - сказал Жаров. - Это, безусловно, информационное соперничество. Мы можем предсказать, на каких ресурсах будет распространяться эта информация, как она будет распространяться в сети, и мы достаточно оперативно эти ресурсы блокируем".

"По масштабу самое знаковое и ключевое событие - это блокировка социальной сети LinkedIn. А если говорить по звучанию и распространению, это блокировка порнографического ресурса Pornhub. По оценкам аналитиков, абсолютно все пользователи Рунета об этом знают", - отметил глава РКН.

При этом Жаров отрицает, что его ведомство занимается цензурой. "Нас, вы говорили, называют цепными псами, нас еще цензорами называют, Роскомцензура. Ну, если обратиться к терминологии, цензура - это все-таки премодерация. Мы занимаемся постмодерацией, то есть когда уже что-то случилось", - сказал глава РКН.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
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