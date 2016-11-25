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новость Роскомнадзор заблокировал 76 сайтов с письмами Деду Морозу

25.11.2016
Встреча деда Мороза в Москве. Фото Д.Борко/Грани.Ру
Встреча деда Мороза в Москве. Фото Д.Борко/Грани.Ру
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Роскомнадзор заблокировал более 70 сайтов с письмами Деду Морозу, сообщается в твиттере ведомства. На этих сайтах дети указывали свои персональные данные.

"С приближением новогодних праздников количество сайтов с письмами Деду Морозу, на которых распространяются персональные данные детей, возрастает. В настоящий момент выявлено 76 ресурсов, по которым принимаются меры", - говорится в сообщении.

В ведомстве советуют детям следует быть осторожнее при написании подобных писем, не указывать полностью свои фамилию, имя, отчество, домашний адрес и номер школы.

"Помните, что настоящий Дед Мороз только один, он не будет публично просить вас указывать такие ценные для человека персональные данные", - подчеркивают в ведомстве. - В письме достаточно указать только свое имя и возраст. Чтобы Дедушка знал, какой подарок подарить и кому он дарит". Также опубликован корректный, с точки зрения Роскомнадзора, образец письма Деду Морозу.

Закон о персональных данных стал причиной интереса Роскомнадзора к игре Pokemon Go. "В тот момент, когда Россия будет открыта для игры "Pokemon Go", мы, безусловно, проанализируем пользовательское соглашение для пользователей из РФ. Сделаем выводы, обрабатываются ли персональные данные и в каком объеме. Если обрабатываются, то мы свяжемся с компанией - владельцем игры и вступим с ней в диалог по поводу исполнения законодательства России", - сказал глава ведомства Александр Жаров.

По его словам, данная игра не единственная, которая использует геопозиционирование, подключается к камере смартфона и создает эффект дополненной реальности. "Таких игр сотни, но Pokemon Go, что называется, выстрелила. Я не думаю, что разработчики этой игры преследовали какие-то шпионские цели по поводу обновления карт местности, сбора баз данных и т.д. Думаю, основная их задача - заработать деньги. И, как показывает открытая информация, деньги они зарабатывают - и не малые", - сказал Жаров.

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25.11.2016

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