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Роскомнадзор вынес предупреждение редакции и учредителю сетевого издания Newtimes.Ru. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. Поводом стало нецензурное слово в материале "Чувства есть у всех и каждый сам за них в ответе", опубликованном на сайте 21 ноября.

Статья была посвящена пикету за отмену уголовной статьи об оскорблении чувств верующих, который прошел в Петербурге 18 ноября. "Вы что, хотите, чтобы бл.ди в церкви скакали? - допрашивал отца Григория пожилой мужчина, воинственно наступавший на подол его рясы", - говорилось в тексте материала.

​Ведомство потребовало немедленно отредактировать материал и в срок не позднее десяти дней с момента получения предупреждения сообщить об этом в регистрирующий орган. Через несколько минут после предупреждения поправки в текст были внесены.

"Мы много раз говорили, что такая маскировка нецензурной брани недопустима. Поэтому мы последовательно в таких случаях выносим предупреждения", - пояснил РБК официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Он уточнил, что в случае, если редакция получает два предупреждения в течение года, Роскомнадзор имеет право обратиться в суд с исковым заявлением о прекращении действия свидетельства о регистрации СМИ. При этом представитель ведомства отметил, что предупреждение Newtimes.Ru нельзя считать вторым предупреждением изданию.

В конце января Роскомнадзор вынес The New Times первое предупреждение за девять лет существования издания как интернет-портала. Поводом для недовольства чиновники назвали опубликованную в номере от 18 января статью "Лишь бы не было войны".

В статье был упомянут "Правый сектор", но не было указано, что деятельность организации запрещена на территории страны решением Верховного суда. Ампелонский тогда заявил, что ведомство возбудило административное производство по статье 13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации).

12 апреля мировой судебный участок Пресненского суда Москвы оштрафовал The New Times и его главреда Евгению Альбац. Суд счел, что издание нарушило части 2 статьи 13.15 КоАП, и назначил административное наказание в виде штрафа в 4 тысяч в отношении Альбац и 40 тысяч рублей - в отношении юридического лица ООО "Новые времена".