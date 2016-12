<div style="border: 1px solid #a7b7d2; padding: 1em 1em; background: #f5f6fb; clear: left"> <a style="color: #000" href="http://graniru.org/Society/Media/m.257134.html"> <img src="http://graniru.orghttp://graniru.org/att/cards/257134.png" style="float: left ; margin: 0px 0.5em 0.5em 0px"> <h4 style="margin-top: 0px; font-size: 14px"><img style="border: none; vertical-align: bottom" src="http://graniru.org/assets/sys/grani.gif"> Грани.Ру: Роскомнадзор вынес предупреждение сайту The New Times </h4> </a> <p style="margin-bottom: 0px"> Роскомнадзор вынес предупреждение редакции The New Times за мат в публикации на сайте издания. В статье "Чувства есть у всех и каждый сам за них в ответе" ведомство нашло слово "бл.ди", потребовав скрыть его полностью. Редакция подчинилась требованиям РКН. В конце января Роскомнадзор вынес The New Times предупреждение за упоминание "Правого сектора" без ссылки о том, что организация запрещена в России. </p> <hr style="clear: both; height: 1px; border: 0px solid red; margin: 0px 0px;" /> </div>