О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Media/m.257134.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Media/m.257134.html
Также: СМИ, Свобода слова, Россия, Общество, Политика, Интернет | Персоны: Евгения Альбац

новость Соблядая приличия

Роскомнадзор вынес предупреждение сайту The New Times
02.12.2016
Логотип журнала New Times
Логотип журнала New Times
Реклама

Роскомнадзор вынес предупреждение редакции и учредителю сетевого издания Newtimes.Ru. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. Поводом стало нецензурное слово в материале "Чувства есть у всех и каждый сам за них в ответе", опубликованном на сайте 21 ноября.

Статья была посвящена пикету за отмену уголовной статьи об оскорблении чувств верующих, который прошел в Петербурге 18 ноября. "Вы что, хотите, чтобы бл.ди в церкви скакали? - допрашивал отца Григория пожилой мужчина, воинственно наступавший на подол его рясы", - говорилось в тексте материала.

​Ведомство потребовало немедленно отредактировать материал и в срок не позднее десяти дней с момента получения предупреждения сообщить об этом в регистрирующий орган. Через несколько минут после предупреждения поправки в текст были внесены.

"Мы много раз говорили, что такая маскировка нецензурной брани недопустима. Поэтому мы последовательно в таких случаях выносим предупреждения", - пояснил РБК официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Он уточнил, что в случае, если редакция получает два предупреждения в течение года, Роскомнадзор имеет право обратиться в суд с исковым заявлением о прекращении действия свидетельства о регистрации СМИ. При этом представитель ведомства отметил, что предупреждение Newtimes.Ru нельзя считать вторым предупреждением изданию.

В конце января Роскомнадзор вынес The New Times первое предупреждение за девять лет существования издания как интернет-портала. Поводом для недовольства чиновники назвали опубликованную в номере от 18 января статью "Лишь бы не было войны".

В статье был упомянут "Правый сектор", но не было указано, что деятельность организации запрещена на территории страны решением Верховного суда. Ампелонский тогда заявил, что ведомство возбудило административное производство по статье 13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации).

12 апреля мировой судебный участок Пресненского суда Москвы оштрафовал The New Times и его главреда Евгению Альбац. Суд счел, что издание нарушило части 2 статьи 13.15 КоАП, и назначил административное наказание в виде штрафа в 4 тысяч в отношении Альбац и 40 тысяч рублей - в отношении юридического лица ООО "Новые времена".

Оставить комментарий Обсудить
02.12.2016

новость Новости по теме
26.08.2016 Типография отказалась печатать очередной номер журнала The New Times →
25.05.2016 Передача Альбац перестала выходить на "Эхе Москвы" из-за попытки цензуры →
12.04.2016 Суд оштрафовал The New Times за упоминание "Правого сектора" без сноски о его запрете →
01.02.2016 РКН вынес The New Times предупреждение после статьи о дочери Путина →
15.08.2015 Мосгорсуд признал законной блокировку статьи The New Times →
20.01.2015 Требование удалить статью The New Times о федерализации признано законным →
Фото и Видео
27847
Play own
Бог поругаем не бывает
27403
Play own
10 лет без Политковской
27401
Play own
Приговор Антону Носику
27321
Play own
Погром в Сахаровском центре
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Неудача с Карякиным
Виталий Портников. Courtesy photo
статья Кадыров над судом
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость ФСБ предупредила банки
Здание ФСБ России. Фото Mosday.Ru
новость Почему упал "Прогресс"
Грузовой корабль ''Прогресс''. Фото NASA
статья Трусики и идеалы
РЕКЛАМА
Loading...
новость Семь лет за смску
Оксана Севастиди. Фото с личной страницы
новость Трамп: Мы не будем свергать режимы
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com
статья Народ и война
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Священный шар государства
383
новость Послание Путина
Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Фото: kremlin.ru
новость Пентагон возглавит "Бешеный пес"
Джеймс Мэттис. Фото: elivelearningcenter.net
новость Лорд отрезвил Чечню
Магомед Даудов (Лорд). Фото: parlamentchr.ru
новость Защитника прав геев избили в Дагестане
Александр Сидоров. Фото: tv2.tomsk.ru
новость Эрдоган объяснился перед Путиным
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: akparti.org.tr
новость Украина начала ракетные учения
Ракетные стрельбы на юге Украины. Фото: 112.ua
новость СКР: Дадина пытали "правомерно"
Ильдар Дадин протестует в ШИЗО, 12.09.2016. Кадр видеозаписи фсиновцев; источник: vesti.ru
новость Лавров: США давят на Россию
Сергей Лавров. Фото: mid.ru
статья История киевского бунта
Сергей Хаджинов
статья Путин и его бомба
Виталий Портников
новость Монумент Неизвестного осквернили
Оскверненный монумент под Магаданом. Фото: @Kurnaeva_tanya