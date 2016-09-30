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Тотальная дешифровка интернет-трафика и других данных россиян несет угрозу безопасности. Об этом заявил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, сообщает Интерфакс.

"Если говорить о вопросе тотальной дешифровки трафика, нужно понять целесообразность и соответствие нормам Конституции. Целесообразность в том смысле, что это будет в целом негативно сказываться на безопасности, потому что технологии той или иной шифровки информации бывают разные, в том числе технологии, используемые госорганами", - сказал министр.

По словам Никифорова, вокруг этой темы много "информационного шума". "Никто не хочет разобраться в деталях. Это можно сделать, когда появится проект нормативного акта", - сказал он. Министр отметил, что сегодня дешифровка различных видов данных используется в рамках оперативно-розыскных мероприятий по решению суда.

21 сентября источники "Коммерсанта" сообщили, что ФСБ совместно с Минкомсвязью и Минпромторгом обсуждают не только вопросы снятия данных с сетей связи и их хранения согласно подписанному в июле "антитеррористическому закону" Ирины Яровой и Виктора Озерова, но и расшифровки и анализа всего интернет-трафика россиян.

По словам источников, один из обсуждаемых вариантов дешифровки - установка на сетях операторов оборудования, способного выполнять MITM-атаку, то есть перехватывать и расшифровывать трафик от сервера, к которому обращался пользователь, и заново зашифровывать его SSL-сертификатом, выданным российским УЦ, перед отправкой пользователю. Расшифрованный трафик намерены анализировать по ключевым словам с помощью систем Deep Packet Inspection (DPI).

В понедельник член рабочей группы при администрации президента и гендиректор компании InfoWatch Наталья Касперская сообщила изданию, что власти действительно обсуждают вопрос расшифровки и анализа всего интернет-трафика россиян. "Тема передачи SSL-сертификата органам власти всплывала, лоббируют ее Роскомнадзор и ФСБ, которым это нужно. И это требование передачи сертификата - абсолютно правильная вещь, потому что сейчас у нас есть кусок интернета, который совершенно неподконтролен собственной стране, это неправильно", - пояснила Касперская.

"Сбор данных осуществляется в глобальном масштабе много кем, и, к сожалению, эти "много кто" находятся за пределами нашего государства, это совершенно неправильно. Вы положили мобильное устройство в карман - все, на этом приватность закончилась, давайте смотреть правде в глаза", - добавила она.

Позже в понедельник Касперская заявила, что в публикации "Коммерсанта" "все переврано". "Журналистка задала несколько вопросов по разным темам, потом все это сплющила в один ответ. Переврала, просто прямо переврала", - сказала она.