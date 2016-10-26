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новость Роскомнадзор требует заблокировать доступ к LinkedIn

26.10.2016
Штаб-квартира LinkedIn. Фото: Википедия
Штаб-квартира LinkedIn. Фото: Википедия
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Роскомнадзор потребовал ограничить доступ к сайту деловой сети LinkedIn. Как пишет "Коммерсант", по мнению ведомства, деятельность соцсети по сбору, использованию, хранению и передаче персональных данных граждан противоречит российскому законодательству.

Как говорится в материале, Роскомнадзор потребовал от суда признать деятельность соцсети незаконной и ограничить доступ к этому ресурсу. В своем иске ведомство указало, что сбор и передача данных россиян, в том числе без их согласия, нарушает закон "О персональных данных", "права и свободы человека и гражданина, в том числе право на неприкосновенность его частной жизни, личную и семейную тайну".

Таганский райсуд Москвы 4 августа удовлетворил иск, обязав службу принять меры к ограничению доступа к сайту и внести его в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Решение пока не вступило в силу.

LinkedIn - крупнейшая в мире социальная сеть для установления деловых связей и поиска работы. По состоянию на 2015 год общее число зарегистрированных участников сети превысило 400 миллионов человек, из них на российский сегмент пришлось 5 миллионов регистраций.

В августе 2016 года аудитория Linkedin в России составила 2,6 миллиона пользователей, заходивших на сайт с мобильных устройств и персональных компьютеров.

В 2016 году Роскомнадзор планировал провести более тысячи проверок операторов персональных данных. Порядок хранения данных проверят в IT- и интернет-компаниях. В их числе "Microsoft Россия", и "Озон" (ООО "Интернет Решения"), российские представительства двух зарубежных компаний - Samsung (ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани") и Hewlett-Packard (HP, ЗАО "Хьюлетт- Паккард А.О.")

Проверки Роскомнадзора должны пройти российские интернет-проекты. В их числе соцсеть "ВКонтакте", рекрутинговые SuperJob и HeadHunter, интернет-магазины "Озон", LaModa (ООО "Купишуз") и Wildberries, а также "Островок.ру" (сервис онлайн-бронирования гостиниц) и ЗАО "Суп Медиа" (входит в холдинг Rambler&Сo). Кроме того, аналогичную проверку служба планирует провести в ЗАО "Сирена-Трэвел" - разработчике и поставщике решений для бронирования и продажи билетов.

Закон о персональных данных требует хранить информацию о российских гражданах на территории России. В первоначальной редакции закон, подписанный Владимиром Путиным в июле 2014 года, вступал в силу с 1 сентября 2016-го. Однако позже этот срок был сдвинут на год вперед, несмотря на негативную реакцию бизнес-сообщества.

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26.10.2016

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