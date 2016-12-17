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новость Скольких я порезал

Жаров: Роскомнадзор заблокировал десятки тысяч сайтов
17.12.2016
Александр Жаров. Фото: rkn.gov.ru
Александр Жаров. Фото: rkn.gov.ru
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Счет заблокированных Роскомнадзором сайтов идет на десятки тысяч. Об этом сообщил глава ведомства Александр Жаров в интервью НТВ.

"В общей сложности количество сайтов, которые мы заблокировали, идет на десятки тысяч. С 22 тысяч ресурсов информация была удалена. И 10 процентов, то есть более 2 тысяч ресурсов, которые террористами, экстремистами были созданы, заблокированы постоянно, - сказал Жаров. - Это, безусловно, информационное соперничество. Мы можем предсказать, на каких ресурсах будет распространяться эта информация, как она будет распространяться в сети, и мы достаточно оперативно эти ресурсы блокируем".

"По масштабу самое знаковое и ключевое событие - это блокировка социальной сети LinkedIn. А если говорить по звучанию и распространению, это блокировка порнографического ресурса Pornhub. По оценкам аналитиков, абсолютно все пользователи Рунета об этом знают", - отметил глава РКН.

В 2016 году Роскомнадзор вынес 64 предупреждения средствам массовой информации. "Ровно половина, 32 раза, это, к сожалению, тот самый мат. Это на сто процентов небольшие региональные издания", - сказал Жаров.

При этом Жаров отрицает, что его ведомство занимается цензурой. "Нас, вы говорили, называют цепными псами, нас еще цензорами называют, Роскомцензура. Ну, если обратиться к терминологии, цензура - это все-таки премодерация. Мы занимаемся постмодерацией, то есть когда уже что-то случилось", - сказал глава РКН.

Жаров также выступил за принятие закона по регулированию деятельности мессенджеров. "Мало того, что очень важный с антитеррористической точки зрения законопроект, он очень важен именно в уравнивании транснациональных компаний, которые владеют мессенджерами, и наших национальных операторов связи", - сказал он.

17 ноября Роскомнадзор включил соцсеть LinkedIn в реестр нарушителей персональных данных и разослал российским операторам связи требования заблокировать доступ к ней. Таким образом, LinkedIn стала первой из числа крупнейших соцсетей, заблокированных в России.

Требование было разослано на основании решения Таганского райсуда Москвы от 4 августа, которое 10 ноября было подтверждено Мосгорсудом. Решение было принято по иску РКН, который настаивал, что соцсеть ведет сбор и передачу данных россиян с нарушением "прав и свобод человека и гражданина, в том числе права на неприкосновенность его частной жизни, личную и семейную тайну". Ведомство ссылалось на новую редакцию закона о персональных данных, который обязывает иностранные интернет-компании поместить сервера с персональными данными россиян на территории России.

Представители LinkedIn возражали, что нарушений не было, поскольку пользователи "добровольно предоставили свои персональные данные для расширения персональных контактов". Однако суды первой и второй инстанций эти аргументы отвергли.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
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