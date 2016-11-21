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Роскомнадзор начал переговоры с норвежской компанией Opera Software о добровольной фильтрации запрещенных в России сайтов в одноименном браузере. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники, в том числе в самой компании.

Официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский подтвердил, что встреча технических специалистов ведомства с представителями Opera состоялась в начале осени "Мы готовы периодически направлять перечень ресурсов для такой фильтрации при условии заключения соответствующего двустороннего соглашения. Диалог продолжается. Пока о каких-либо формализованных договоренностях говорить преждевременно", - сообщил он.

По словам Ампелонского, обсуждалась техническая возможность фильтрации ресурсов при работе браузера Opera в режиме Turbo. Представители компании подтвердили, что технически такая возможность есть. Фильтрация при режиме встроенного VPN на встрече не затрагивалась, так как браузер Opera с таким функционалом был выпущен позже.

Представитель Opera Software отказался комментировать переговоры с Роскомнадзором. Источник издания сообщил, что компания не дала окончательного ответа Роскомнадзору, "потому что нет решения новых акционеров". 4 ноября Opera Software закрыла сделку по продаже потребительского бизнеса консорциуму китайских инвесторов. В частности, в ходе реорганизации уже решено закрыть офис в России. Контакты с Роскомнадзором продолжатся, потому что Opera Software будет по-прежнему выпускать локализованные продукты, отметил источник. Однако компания до сих пор никогда не фильтровала интернет-трафик по просьбе властей.

В сентябре в новую общедоступную версию браузера Opera была добавлена бесплатная функция безлимитного VPN, позволяющего обходить блокировки Роскомнадзора. Обычные VPN-сервисы чаще всего платные и стоят от 5 до 15 долларов в месяц. По умолчанию функция в браузере выключена и включается в настройках.

VPN позволяет менять IP-адрес, с которого пользователь обращается к внешним сайтам. Для маскировки IP в новой Opera доступны США, Канада, Нидерланды, Германия и Сингапур. На практике это позволяет обходить региональные блокировки. При этом браузер встроен не настоящий VPN, а доступ к пяти прокси-серверам. Разработчики поясняют, что называют функцию "браузерным VPN". Она шифрует только браузерный трафик по HTTP и HTTPS, однако не дает к нему доступа другим приложениям (например, торрент-клиентам).

Впервые Opera встроила VPN в десктопную версию в апреле, однако тогда для использования инструмента нужно было скачивать особую версию для разработчиков. Аналогичная функция стала доступна в отдельном приложении Opera VPN для iOS и Android.

Блокировку также позволяют обойти встроенные функции других браузеров. В той же Opera и в Яндекс-браузере это режим Turbo , в Google Chrome - режим экономии трафика. Подробно о способах обхода блокировки мы рассказываем здесь.

С 13 марта 2014 года сайт "Граней" внесен в реестр запрещенных ресурсов за "призывы к противоправной деятельности и участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка". По распоряжению Роскомнадзора провайдеры по всей России блокируют доступ к "Граням".