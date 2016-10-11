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Роскомнадзор предупредил администрацию сайта "Дети-404", посвященного проблемам подростков-гомосексуалов, о предстоящей блокировке на территории России. Об этом сообщает основатель проекта Елена Климова.

Основанием для блокировки стало апрельское решение Центрального районного суда Барнаула. "Внезапно свалилось письмо Роскомнадзора о том, что сайт в соответствии с этим решением все-таки будет внесен в единый реестр запрещенных сайтов eais.rkn.gov.ru, если за сутки мы не удалим с него информацию, "распространение которой в Российской Федерации запрещено". Какую именно, не сообщили. Решением суда не поделились. Ну действительно, а зачем, - рассказала Климова. - Таким образом, скорее всего (не пишу "наверняка", потому что ничего невозможно предугадать; а вдруг еще полгода будут думать?), сайт проекта в ближайшее время будет заблокирован".

Климова заявила, что зеркало сайта "Дети-404" запускать пока не предполагается, и порекомендовала читателям освоить средства обхода блокировки.

13 апреля Центральный райсуд Барнаула постановил заблокировать сайт "Дети-404". Решение было принято по представлению старшего помощника прокурора Барнаула юриста 2-го класса Еленой Шуляк. В составленном чиновницей акте проверки сайта утверждалось, что на этом ресурсе опубликована информация, "явно пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних, а именно гомосексуализм среди мальчиков, лесбиянство среди девочек, бисексуальные отношения среди детей".

"Торжество просвещения, - сыронизировала Климова по поводу акта Шуляк. - Никого не забыли. Осталось еще слово "трансгендерность" в массы пустить".

Шуляк в своем представлении настаивала также на блокировке ВК-сообщества "Дети-404", несмотря на то что Калужский райсуд Калужской области ранее уже вынес такое решение. Однако судья, имя которой не уточняется, в этом требовании отказала - как предполагают в Российской ЛГБТ-сети, именно из-за того, что сообщество уже заблокировано.

Между тем адвокат Климовой Дмитрий Бартенев доказывал отсутствие в группе "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений". В обоснование своего тезиса он сослался на заключения двух независимых экспертиз и иные доказательства. Тем не менее судья его аргументацию проигнорировала. ВК-сообщество "Дети-404" уже было заблокировано в сентябре 2015 года. Однако тогда Климова открыла во "Вконтакте" новые страницы и перенесла материалы паблика туда.

Проект "Дети-404" существует с 2013 года. Тогда нижнетагильская журналистка Климова написала серию критических статей о законопроекте против "пропаганды гомосексуализма". После публикации статьи "Государство-извращенец" к ней обратилась 15-летняя девушка, над которой из-за ее гомосексуальности издевались одноклассники и родители. Девушка была на грани самоубийства, но статья Климовой заставила ее передумать.

Климова провела онлайн-опрос, получила больше 100 откликов, после чего решила создать интернет-проект поддержки ЛГБТ-подростков. Группа поддержки состоит из закрытого аккаунта во "Вконтакте", где подросткам оказывается психологическая помощь, и открытых ВК- и ФБ-групп, где публикуются фотографии и письма подростков.

Проект работает без финансирования.

"Дети-404" вызвали большой международный резонанс. После публикаций в прессе летом и осенью 2013 года в мировых столицах прошли публичные акции поддержки российских ЛГБТ-подростков и проекта "Дети-404".