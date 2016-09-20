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новость В новую версию браузера Opera добавлено средство обхода блокировок

20.09.2016
Изображение с сайта opera.com
Изображение с сайта opera.com
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В новую общедоступную версию браузера Opera добавлена бесплатная функция безлимитного VPN, позволяющего обходить блокировки Роскомнадзора. Об этом сообщается на сайте разработчика программного обеспечения.

В отличие от других VPN-сервисов, у встроенного в Opera инструмента два главных отличия - он полностью бесплатен и не имеет ограничений по трафику. Обычные VPN-сервисы чаще всего платные и стоят от 5 до 15 долларов в месяц. По умолчанию функция в браузере выключена и включается в настройках.

VPN позволяет менять IP-адрес, с которого пользователь обращается к внешним сайтам. Для маскировки IP в новой Opera доступны США, Канада, Нидерланды, Германия и Сингапур. На практике это позволяет обходить региональные блокировки.

При этом Хакер.Ру отмечает, что в браузер встроен не настоящий VPN, а доступ к пяти прокси-серверам. Разработчики поясняют, что называют функцию "браузерным VPN". Она шифрует только браузерный трафик по HTTP и HTTPS, однако не дает к нему доступа другим приложениям (например, торрент-клиентам). "Такая подмена понятий может создать у пользователей ощущение ложной безопасности", - отметило издание.

Впервые Opera встроила VPN в десктопную версию в апреле, однако тогда для использования инструмента нужно было скачивать особую версию для разработчиков. Аналогичная функция стала доступна в отдельном приложении Opera VPN для iOS и Android.

Блокировку также позволяют обойти встроенные функции других браузеров. В той же Opera и в Яндекс-браузере это режим "TURBO", в Google Chrome - режим экономии трафика. Подробно о способах обхода блокировки мы рассказываем здесь.

С 13 марта 2014 года наш сайт внесен в реестр запрещенных ресурсов за "призывы к противоправной деятельности и участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка". По распоряжению Роскомнадзора провайдеры по всей России блокируют доступ к "Граням".

13 февраля рабочая группа Роскомнадзора одобрила проект закона о введении административной ответственности за пропаганду средств обхода блокировки сайтов. Документ разработала Ассоциация по защите авторских прав в интернете.

В Кодекс об административных правонарушениях предлагается включить статью о воспрепятствовании ограничению доступа к информации, распространение которой в России запрещено. За "рекламу, пропаганду или иной призыв к использованию специальных технических средств и способов" обхода блокировок в законопроекте предусмотрены штрафы в размере до 50 тысяч рублей для граждан и до 300 тысяч рублей для юридических лиц.

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20.09.2016
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