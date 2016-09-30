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новость Правительственные эксперты выступили за анонимность мессенджеров

30.09.2016
Человек со смартфоном. Фото: androidinsider.ru
Человек со смартфоном. Фото: androidinsider.ru
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Рабочая группа экспертного совета при правительстве дала отрицательное заключение на поправки к законодательству, регулирующие работу интернет-мессенджеров. Как пишет "Коммерсант", по мнению экспертов, принятие поправок чревато "деградацией Рунета".

По словам куратора рабочей группы "Связь и IT" Ирины Левовой, заключение отправлено в разрабатывавший поправки Медиакоммуникационный союз. "Мы убеждены, что законопроект, затрагивающий весь рынок, должен широко обсуждаться, а не так, как сейчас, втихую", - заявила Левова. Поправки МКС "вызывают крайнюю озабоченность" у экспертов, говорится в заключении.

Под действие законопроекта попадет большая часть российской интернет-отрасли, говорится в заключении. Из-за неясности формулировок и невозможности исполнения этих требований доступ к этим ресурсам может быть ограничен, так как формулировки позволяют применить нормы законопроекта к любому размещению пользователем контента в сети. Тем самым законопроект нарушает конституционные права граждан, так как явно ограничивает приватность в общении между пользователями в интернете. Проект МКС противоречит статьям 23 и 55 Конституции, следует из заключения правительственных экспертов.

"Принятие законопроекта в текущем его виде может повлечь уход с российского рынка большого количество игроков и общую деградацию интернет-отрасли", - говорится в документе.

По данным TNS на март 2016 года, в топ самых популярных в России мессенджеров входили "ВКонтакте" (10,6 миллиона человек), WhatsApp (9,5 миллиона человек) и Viber (7,7 миллиона человек). Далее идут Skype, "Одноклассники", Facebook Messenger, Hangouts, Telegram, "Mail.ru Агент"и ICQ.

В середине августа Медиакоммуникационный союз, объединяющий крупнейших российских операторов связи, предложил обязать владельцев мессенджеров и почтовых сервисов идентифицировать пользователей и удалять запрещенную информацию. Поправки в законы о связи и о СМИ предусматривают, что любой "организатор распространения информации в сети интернет, предоставляющий возможность обмена электронными сообщениями", обязан идентифицировать пользователей на основе сведений, содержащихся в базах данных операторов связи, предварительно заключив с ними договоры. А также "незамедлительно блокировать сообщения или публикации, которые содержат информацию, распространяемую с нарушением требований российского законодательства". В противном случае операторы вправе ограничить доступ к сервису по решению Роскомнадзора.

Сотовые операторы "большой тройки" не впервые пытаются ограничить распространение сервисов, использующих технологию передачи сигнала без контакта с оператором связи. В 2010 году "Мегафон" ввел ограничения на звонки из-за границы при помощи Skype. Три года спустя МТС предложила Минкомсвязи и Роскомнадзору лицензировать деятельность Skype и других онлайн-сервисов, так как они конкурируют с операторами, но не регулируются.

Чиновники идею не поддержали, объяснив, что операторы этих сервисов вне российской юрисдикции, а их деятельность формально не подпадает под услуги связи.

В начале августа Минкомсвязь отказалось от идеи регулировать работу операторов VoIP, включая такие сервисы, как Skype, WhatsApp и Viber. Также из новой версии проекта, устанавливающего правила взаимодействия операторов связи, исчез запрет на звонки абонентов VoIP в сети других операторов. При этом в проекте остался пункт о необходимости платить компенсацию существенным операторам.

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30.09.2016

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