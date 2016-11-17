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новость Роскомнадзор заблокировал соцсеть LinkedIn

17.11.2016
Логотип LinkedIn
Логотип LinkedIn
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Роскомнадзор включил соцсеть LinkedIn в реестр нарушителей персональных данных и разослал российским операторам связи требования заблокировать доступ к ней. Об этом сообщается на сайте ведомства. Таким образом, LinkedIn стала первой из числа крупнейших соцсетей, заблокированных в России.

Требование разослано на основании решения Таганского райсуда Москвы от 4 августа, которое 10 ноября было подтверждено Мосгорсудом. Решение было принято по иску РКН, который настаивал, что соцсеть ведет сбор и передачу данных россиян с нарушением "прав и свобод человека и гражданина, в том числе права на неприкосновенность его частной жизни, личную и семейную тайну". Ведомство ссылалось на новую редакцию закона о персональных данных, который обязывает иностранные интернет-компании поместить сервера с персональными данными россиян на территории России.

Представители LinkedIn возражали, что нарушений не было, поскольку пользователи "добровольно предоставили свои персональные данные для расширения персональных контактов". Однако суды первой и второй инстанций эти аргументы отвергли.

LinkedIn - крупнейшая в мире соцсеть для установления деловых контактов и поиска работы. По состоянию на 2015 год общее число зарегистрированных участников сети превысило 400 миллионов человек; на российский сегмент пришлось 5 миллионов регистраций. В августе нынешнего года аудитория LinkedIn в России составила 2,6 миллиона пользователей.

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17.11.2016

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