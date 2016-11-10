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новость Сеть попалась

Мосгорсуд подтвердил законность блокировки LinkedIn
10.11.2016
Штаб-квартира LinkedIn. Фото: Википедия
Штаб-квартира LinkedIn. Фото: Википедия
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Мосгорсуд признал законным решение о блокировке профессиональной социальной сети LinkedIn за нарушение закона о персональных данных, сообщает Интерфакс. Таким образом, решение вступило в законную силу.

Представители соцсети настаивали на том, что в действительности LinkedIn не нарушала закона о запрете хранения данных россиян за рубежом, поскольку пользователи "добровольно предоставили свои персональные данные для расширения персональных контактов".

"Сразу после того, как мы получим мотивировочную часть судебного решения, мы внесем LinkedIn в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и направим операторам уведомление о блокировке этого ресурса", - сказал пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский. Он предположил, что это может произойти уже на следующей неделе.

4 августа Таганский райсуд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора, обязав службу принять меры к ограничению доступа к LinkedIn и внести сайт в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. В своем иске ведомство указало, что сбор и передача данных россиян, в том числе без их согласия, нарушает закон "О персональных данных", "права и свободы человека и гражданина, в том числе право на неприкосновенность его частной жизни, личную и семейную тайну".

Ампелонский пояснил, что его ведомство отреагировало "на сообщения в СМИ, которые касаются проблем с безопасностью персональных данных российских граждан". "Так вот, с 2010 года у сети Linkedin происходили крупные скандалы, связанные с утечкой пользовательских данных. Поэтому этим летом мы направили им в досудебном порядке два письма с просьбой предоставить сведения об исполнении ими закона о локализации персональных данных на территории России", - сказал Ампелонский.

Он отметил, что в ответ компания прислала "две отписки", которые не давали ответа по существу на заданные вопросы. "В полном соответствии с алгоритмом взаимодействия с иностранными компаниями, не имеющими представительства в России, мы воспользовались своим правом обращения в суд. И 4 августа Таганский суд удовлетворил наш иск, постановив внести данную соцсеть в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных", - пояснил Ампелонский.

LinkedIn - крупнейшая в мире социальная сеть для установления деловых связей и поиска работы. По состоянию на 2015 год общее число зарегистрированных участников сети превысило 400 миллионов человек, из них на российский сегмент пришлось 5 миллионов регистраций.

В августе 2016 года аудитория Linkedin в России составила 2,6 миллиона пользователей, заходивших на сайт с мобильных устройств и персональных компьютеров.

В 2016 году Роскомнадзор планировал провести более тысячи проверок операторов персональных данных. Порядок хранения данных проверят в IT- и интернет-компаниях. В их числе "Microsoft Россия", и "Озон" (ООО "Интернет Решения"), российские представительства двух зарубежных компаний - Samsung (ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани") и Hewlett-Packard (HP, ЗАО "Хьюлетт- Паккард А.О.")

Проверки Роскомнадзора должны пройти российские интернет-проекты. В их числе соцсеть "ВКонтакте", рекрутинговые SuperJob и HeadHunter, интернет-магазины "Озон", LaModa (ООО "Купишуз") и Wildberries, а также "Островок.ру" (сервис онлайн-бронирования гостиниц) и ЗАО "Суп Медиа" (входит в холдинг Rambler&Сo). Кроме того, аналогичную проверку служба планирует провести в ЗАО "Сирена-Трэвел" - разработчике и поставщике решений для бронирования и продажи билетов.

Закон о персональных данных требует хранить информацию о российских гражданах на территории России. В первоначальной редакции закон, подписанный Владимиром Путиным в июле 2014 года, вступал в силу с 1 сентября 2016-го. Однако позже этот срок был сдвинут на год вперед, несмотря на негативную реакцию бизнес-сообщества.

Комментарии 18 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
10.11.2016

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