О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Regions/m.256779.html
Также: Регионы, Право, Литература, Дети, Россия, Общество, Культура, Политика, Запрещенка

новость В Тюменской области РКН подал иск к книжному магазину из-за "Конька-Горбунка"

19.11.2016
Издания серии "Школьная библиотека"
Издания серии "Школьная библиотека"
Реклама

В Ишиме Тюменской области суд рассматривает иск местного отделения Роскомнадзора к книжному магазину, сообщает "Новая газета". Поводом стало якобы отсутствие возрастной маркировки на изданиях сказок Ганса Христиана Андерсена и "Конька-Горбунка" Петра Ершова.

Как отметила владелец магазина Татьяна Котлярова, на сборнике Андерсена нанесен знак "0+", который проверяющие просто не заметили. На книге "Конек-Горбунок" серии "Школьная библиотека" есть надпись "литературно-художественное издание для детей среднего школьного возраста".

"Ну, допустим, чиновники Роспотребнадзора плохо знают законы, но судья-то их должен знать, - отметила Котлярова. - Ведь в документе, на который они ссылаются, четко сказано: информирование может быть графическим или текстовым, а в пункте 3 (статьи 1 закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". - Ред.) сказано, что "настоящий Федеральный закон не распространяется на отношения в сфере оборота информационной продукции, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества". Относится ли к такой продукции золотой фонд русских детских сказок?"

На первое заседание мирового суда истцы не явились. "Я показала судье, что на книге Андерсена знак есть, и ее исключили из рассмотрения. А по Ершову решение будет принято, вероятно, 29 ноября", - рассказала Котлярова.

При этом Котлярова не исключает, что претензии к ассортименту ее магазина вызваны тем, что она резко критикует местные власти в своем блоге.

По статье 6.17 КоАП (нарушение законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию), книжному магазину как юридическому лицу грозит штраф от 20 до 30 тысяч рублей.

Ишим - родина автора "Конька-Горбунка" Петра Ершова.

В марте прошлого года советник Владимира Путина и член Общественной палаты Владимир Толстой сообщил, что из библиотеки в селе Харбатово Качугского района Иркутской области изъят ряд знаменитых детских книг, в том числе русские народные сказки "Колобок" и "Теремок", а также "Сказка о золотом петушке" Александра Пушкина, "Дюймовочка" Андерсена, "Приключения Тома Сойера" Марка Твена и "Карлсон, который живет на крыше" Астрид Линдгрен.

Книги изъяли по указанию районного отдела образования, пояснил Толстой. В обоснование своего требования чиновники сослались на закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". "Карлсон", заявили в райотделе, отрицает семейные ценности и развивает у детей неуважение к родителям, а "Том Сойер", так же как и "Приключения Гекльберри Финна", могут пробудить у несовершеннолетних страсть к бродяжничеству.

В "Колобке" чиновники усмотрели сцены физического насилия, в "Дюймовочке" - факты принуждения ко вступлению в брак, а в сказке "Иван-царевич и серый волк" - сцены воровства, поскольку ее герои похищают коня, а также Елену Прекрасную. Что же касается "Золотого петушка", то в нем райотдел образования не устроило описание смерти царя Додона.

Власти Иркутской области отрицали изъятие детских книг из библиотек.

Оставить комментарий Обсудить
19.11.2016

новость Новости по теме
22.04.2016 В Брянской области оштрафовали директора магазина за сказку "Как суслик одурманился" →
14.03.2016 В РПЦ хотят исключить из школьной программы рассказы Чехова, Бунина и Куприна →
26.03.2015 Власти Иркутской области опровергают изъятие "Колобка" из библиотек →
26.03.2015 "Колобка" и "Теремок" изъяли из иркутской библиотеки за вредоносность →
21.01.2015 Архангельская епархия пожаловалась на гей-пропаганду в детском проекте Улицкой →
13.10.2014 Прокуратура в Чите обнаружила детский планшет с бранными песнями →
25.09.2014 Правительство проверит детские игрушки на предмет вредоносности →
09.09.2014 На Урале требуют запретить продажу кукол с неприкрытой грудью →
23.05.2014 Прокуратура проверяет на "гей-пропаганду" серию книг под редакцией Улицкой →
17.03.2014 Школьный учебник запретили из-за персонажей зарубежных сказок →
05.02.2014 В Ульяновске детскую книгу проверяют на гей-пропаганду →
04.02.2014 Омская библиотека отказалась выдать подростку книгу Драйзера →
Фото и Видео
27633
Play own
Марш против ненависти в Петербурге
26446
Play own
Ария Милонова
26409
Play own
Питер против моста Кадырова
26363
Play own
Пикеты в Питере: настроения меняются?
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Империя на плите
статья Улюкаев и Крым
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Губернатор лишился званий
Вадим Потомский. Фото: kprf.ru
статья Дорога к Трампу
Владимир Абаринов
новость Акция священников: ВИДЕО
Акция православных священников. Кадр Грани-ТВ
статья Россия после Крымнаша: анализ
Кирилл Рогов. Кадр Грани-ТВ
РЕКЛАМА
Loading...
статья Говорухин против Путина
Илья Мильштейн
новость Эксгумация тела Качиньского
Лех Качиньский. Фото Gazeta Wyborcza
новость ЕСПЧ коммуницировал жалобу Дадина
Апелляция Ильдара Дадина. Фото Дмитрия Борко
новость СБУ: "Киборга" из ФСБ хотели убить
Василий Грицак и Илья Богданов. Кадр "Радіо Свобода"
новость Кадыров обвиняет Улюкаева
Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan
новость В розыск за осквернение барабана
Молитвенный барабан в Кызыле. Фото: tuva.asia
в блоге Почему Шевченко русский
383
новость Черногория: имена организаторов
Владимир Путин и Мило Джуканович, 2006 год. Фото: kremlin.ru
новость Обама: Сноудена нужно судить
Эдвард Сноуден. Кадр видеоинтервью The Guardian
новость Россия отчиталась перед ЮНЕСКО
Открытие памятника князю Владимиру. Кадр видеотрансляции
в блоге Патриоту плюют в душу
383
новость Дадину грозит новое дело
Ильдар Дадин в карельской ИК-7, 01.11.2016. Фото: ФСИН, источник: mk.ru
новость Что творит Россия на границе
Наблюдатели ОБСЕ на востоке Украины. Фото: pravda.com.ua
статья Улюкаев как предчувствие
Илья Мильштейн. Courtesy photo