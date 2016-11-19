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В Ишиме Тюменской области суд рассматривает иск местного отделения Роскомнадзора к книжному магазину, сообщает "Новая газета". Поводом стало якобы отсутствие возрастной маркировки на изданиях сказок Ганса Христиана Андерсена и "Конька-Горбунка" Петра Ершова.

Как отметила владелец магазина Татьяна Котлярова, на сборнике Андерсена нанесен знак "0+", который проверяющие просто не заметили. На книге "Конек-Горбунок" серии "Школьная библиотека" есть надпись "литературно-художественное издание для детей среднего школьного возраста".

"Ну, допустим, чиновники Роспотребнадзора плохо знают законы, но судья-то их должен знать, - отметила Котлярова. - Ведь в документе, на который они ссылаются, четко сказано: информирование может быть графическим или текстовым, а в пункте 3 (статьи 1 закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". - Ред.) сказано, что "настоящий Федеральный закон не распространяется на отношения в сфере оборота информационной продукции, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества". Относится ли к такой продукции золотой фонд русских детских сказок?"

На первое заседание мирового суда истцы не явились. "Я показала судье, что на книге Андерсена знак есть, и ее исключили из рассмотрения. А по Ершову решение будет принято, вероятно, 29 ноября", - рассказала Котлярова.

При этом Котлярова не исключает, что претензии к ассортименту ее магазина вызваны тем, что она резко критикует местные власти в своем блоге.

По статье 6.17 КоАП (нарушение законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию), книжному магазину как юридическому лицу грозит штраф от 20 до 30 тысяч рублей.

Ишим - родина автора "Конька-Горбунка" Петра Ершова.

В марте прошлого года советник Владимира Путина и член Общественной палаты Владимир Толстой сообщил, что из библиотеки в селе Харбатово Качугского района Иркутской области изъят ряд знаменитых детских книг, в том числе русские народные сказки "Колобок" и "Теремок", а также "Сказка о золотом петушке" Александра Пушкина, "Дюймовочка" Андерсена, "Приключения Тома Сойера" Марка Твена и "Карлсон, который живет на крыше" Астрид Линдгрен.

Книги изъяли по указанию районного отдела образования, пояснил Толстой. В обоснование своего требования чиновники сослались на закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". "Карлсон", заявили в райотделе, отрицает семейные ценности и развивает у детей неуважение к родителям, а "Том Сойер", так же как и "Приключения Гекльберри Финна", могут пробудить у несовершеннолетних страсть к бродяжничеству.

В "Колобке" чиновники усмотрели сцены физического насилия, в "Дюймовочке" - факты принуждения ко вступлению в брак, а в сказке "Иван-царевич и серый волк" - сцены воровства, поскольку ее герои похищают коня, а также Елену Прекрасную. Что же касается "Золотого петушка", то в нем райотдел образования не устроило описание смерти царя Додона.

Власти Иркутской области отрицали изъятие детских книг из библиотек.