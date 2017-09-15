О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Events/Crime/m.264030.html | http://mirror715.graniru.info/Events/Crime/m.264030.html
Также: Криминал, Происшествия, Регионы, Общество, Политика, Россия, Террор | Персоны: Николай Ляскин

новость Ляскина ударили железной трубой по голове

15.09.2017
Труба, которой ударили Ляскина. Фото из твиттера активиста
Труба, которой ударили Ляскина. Фото из твиттера активиста
Реклама

Главу московского штаба Алексея Навального Николая Ляскина ударили железной трубой по голове."На меня напали на выходе из штаба, мы шли с товарищем забрать газеты из машины. И неожиданно сзади ударили железной трубой по голове. Второй удар пришелся по плечу", - рассказал "Медиазоне" оппозиционер.

По словам Ляскина, преступник был один, после нападения он бросил в активистов трубу и убежал.

Вместе с Ляскиным из штаба шел волонтер Артем Просяков. "Судя по тому, что мразь шла сзади, сопровождал от штаба", - написал Просяков в твиттере.

"У меня на голове огромная шишка", - добавил Ляскин. По словам Просякова, после приезда скорой выяснилось, что у оппозиционера "большая гематома".

После нападения Ляскин позвонил по номеру экстренных служб 112, через десять минут после звонка ему перезвонил участковый и предложил самостоятельно дойти до отдела полиции.

Оппозиционера увезли на скорой в институт Склифосовского.

Ляскин собирается написать на заявление в СКР по статье 277 УК (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

В последние месяцы штабы Навального по всей России подвергаются обыскам и нападениям, давлению на арендодателей. 24 августа компания "МЕМ-Инвест", арендодатель московского штаба на улице Гиляровского, потребовала от активистов покинуть помещение. 6 июля силовики заблокировали штаб и проводили там некие "следственные действия". В полиции позже заявили, что обыск проводился по делу о самоуправстве (статья 330 УК), открытому против собственника здания - компании "Балчуг эстейт".

Комментарии 9 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
15.09.2017
новость Новости по теме
04.09.2017 Координатор казанского штаба Навального Дмитриева повторно арестована на 10 суток →
24.08.2017 Арендодатель выселяет московский штаб Навального →
17.08.2017 В Воронеже штаб Навального и Дом прав человека обыскали по делу о наркотиках →
11.08.2017 В Краснодаре наказали полицейских за бездействие во время нападения на штаб Навального →
03.08.2017 В Краснодаре активисты "отрядов Путина" разгромили штаб Навального →
05.07.2017 В Новосибирске полиция изъяла из штаба Навального газеты и листовки →
01.07.2017 Во Владивостоке на шествии в честь дня города задержали координатора штаба Навального →
26.06.2017 Начальнице ростовского штаба Навального Куликовой повредили машину →
26.06.2017 В Барнауле на координатора штаба Навального напали с ножом →
25.06.2017 В Барнауле подожгли штаб Навального →
24.06.2017 Кремль после акций протеста заказывает соцопросы об отношении к Навальному →
22.06.2017 Начальнику кировского штаба Навального Абашеву сожгли машину →
09.06.2017 Координатора штаба Навального в Хабаровске оштрафовали на 150 тысяч рублей →
31.05.2017 В Иркутске избили сына арендодателя штаба Навального →
15.05.2017 В Казани за участие в пикете у куба Навального дали 10 суток →
15.05.2017 Во Владивостоке несмотря на противодействие властей открыт штаб Навального →
12.05.2017 В Волгограде прошел обыск у координатора штаба Навального →
05.05.2017 В Москве и еще пяти городах выселяют предвыборные штабы Навального →
03.05.2017 В Краснодаре поддержавших Навального казаков подвергли церковному наказанию →
02.05.2017 Владимирским школьникам угрожают изъятием из семей за посещение штаба Навального →
26.04.2017 В Ставрополе на здании штаба Навального написали "Предатели, вон из города" →
23.03.2017 В Петербурге подожгли дверь избирательного штаба Навального →
Фото и Видео
27403
Play own
10 лет без Политковской
26072
Play own
Убийство депутата Рыбака: два года спустя
24473
Play own
Нападение на Ионова: наказать виновных
24191
Play own
Избиты защитники парка Дружбы
Реклама
Выбор читателей
статья Поклонский уклон
Виталий Портников. Courtesy photo
новость Для Донбасса денег нет
Российский "гуманитарный конвой" на территории Украины. Фото: @ARothNYT
новость Лондон: бомба в метро не сработала
Взорвавшийся в метро Лондона контейнер. Фото: twitter.com/andyjohnw
новость Говорухин о противниках "Матильды"
Станислав Говорухин. Фото: er.ru
новость Егорову вменяют экстремизм: ВИДЕО
Владимир Егоров в суде, 13.09.2017. Кадр Граней.Ру
статья Атака польского хищника
РЕКЛАМА
в блоге Либеральная Ходынка
383
новость Новое испытание в КНДР
Запуск северокорейской МБР. Фото: ЦТАК
новость Дело о поджоге ГОКа
Гамиль Асатуллин. Фото: activatica.org
новость Франция: новые теракты
На месте нападения в Шалон-Сюр-Соне. Фото: lejsl.com
в блоге Разговор на пальцах
383
новость Новиков подрался с Тарасевичем
Драка Ильи Новикова и Гоши Тарасевича. Кадр видео
статья "Матильда" и адское пламя
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Жалоба "Граней" в Страсбурге
Здание ЕСПЧ. Фото: echr.coe.int
новость Дело Яценюка: СКР умыли
Вячеслав Артеменко за спиной Дмитрия Корчинского, 1991. Фото Валерия Милосердова
в блоге Битва с мертвецами
59
новость ФСБ приказала молчать об эквакуациях
Разминирование. Фото: mvd.ru
в блоге Ужасы парка "Зарядье"
383
новость Касперский даст показания Конгрессу
Евгений Касперский. Фото с личной ВК-страницы
новость Конфликт Трампа с Сешнсом
Дональд Трамп и Джефф Сешнс. Фото: whitehouse.gov