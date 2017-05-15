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Во Владивостоке несмотря на противодействие властей сотни волонтеров пришли на открытие предвыборного штаба лидера Партии прогресса Алексея Навального. Об этом сообщает руководитель избирательной кампании Леонид Волков.

Формальное открытие 30-го в стране предвыборного штаба прошло у статуи Будды на Океанском проспекте. "Самое удивительное открытие штаба из всех. Под памятником Будде! Но открыли. - написал Волков. - Это было что-то невероятное; оповещение за 30 минут до начала; заблокированная дверь и встреча на улице - и сотни волонтеров пришли".

В течение 15 минут Волков отвечал на вопросы. Затем приехали полицейские, и акцию решили свернуть, чтобы не подвергать собравшихся риску задержания.

Власти предприняли значительные усилия, чтобы сорвать открытие штаба. "В помещение, где через час должно начаться открытие, пришли два сотрудника ФСБ, потребовали закрыть помещение и обесточить, - писал за некоторое время у открытия штаба Волков. - Весь центр города перекрыт, стационарные посты и машины ДПС; вылавливают активистов штаба по известным номерам машин".

Самого Волкова и других активистов, прибывших с ним во Владивосток, пытались не пустить в город. Их автомобиль трижды останавливали по пути из аэропорта для проверки документов. "За полтора часа преодолели 3 км, из них 500 метров пешком; до открытия еще полтора часа и 50 км; статистика ну так себе", - отметил Волков.

В понедельник Волков уже писал о действиях владивостокских властей."Там ад. Местная власть делает все, чтобы сорвать открытие штаба", - написал Волков. За последние три недели собственники восьми помещений разорвали уже заключенные договоры об аренде под давлением силовиков. По словам Волкова, у строронников навального есть еще три варианта. О них объявят за четыре часа до намеченного на 18:30 открытия штаба, "чтобы какой-то из вариантов продержался".

Координатор владивостокского отделения партии Софья Кривцова была вынуждена прекратить свою работу после обыска, постоянной слежки и "бесконечных бесед в местном УФСБ". 5 мая был задержан заместитель координатора Дмитрий Зубарев. Суд арестовал его по статье 19.3 КоАП (невыполнение законного требования сотрудника полиции) за митинг 26 марта.

Местный юрист Максим Чихунов, который взял на себя организацию открытия штаба, "перешел, фактически, на полуподпольное положение", отмечает Волков. Активиста накануне задержали в аэропорту в связи с делом о якобы перебитых номерах на его машине. Спустя несколько часов Чихунова отпустили, но утром в понедельник задержали снова.

"Еще нас очень поддерживает депутат городской Думы Владивостока Юрий Кучин. И вот прямо сейчас Юрий пишет, что его задерживают тоже. Просто так, и без всякого повода. Просто выбивают всех, кто помогает с открытием штаба", - отмечает Волков.

"Честно говоря, степень беспредела куда выше, чем даже в любом из южных регионов, - пишет Волков. - 30-й штаб кампании Навального откроется сегодня в 18:30 все равно — всех не пересажают, черт возьми. Откроется и будет работать. У нас в Приморье уже сейчас зарегистрировано 5000 подписантов и более 1100 волонтеров, мы их без штаба не оставим".

5 мая Волков сообщил, что в Москве, Волгограде Владимире, Волгограде, Вологде, Владивостоке и Краснодаре арендодатели расторгли договоры с предвыборными штабами и потребовали освободить помещения. На собственников оказывали давление представители власти. "Кажется, это такая новая замечательная стратегия АП, - отметил Волков. - После зеленки".

27 апреля у офиса Фонда борьбы с коррупцией было совершено очередное нападение на Навального. Боевик SERB плеснул политику в лицо зеленкой с неким добавленным в нее химикатом. В результате Навальный получил ожог правого глаза средней степени. 4 мая по факту нападения на Навального было возбуждено дело по статье 116 УК (побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие вреда здоровью).

9 мая Навального прооперировали в Барселоне. Как писал Навальный, на восстановление зрения уйдет несколько месяцев.

12 мая стало известно Волгограде возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК (публичное осквернение символов воинской славы России). Поводом стала публикация в сообществе сторонников Навального фотографии скульптуры "Родина-мать" с зелеными лицом и рукой. У координатора местного предвыборного штаба Алексея Волкова прошел обыск.