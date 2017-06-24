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Дословно Александр Пушкин (1799-1837), русский поэт Пушкин

...Но знаешь ли, чем сильны мы, Басманов?

Не войском, нет, не польскою помогой,

А мнением; да! мнением народным.



"Борис Годунов"

Кремль заказал социологическим службам исследования отношения россиян к деятельности лидера Партии прогресса Алексея Навального. Об этом сообщает Би-Би-Си на источник, близкий к администрации президента, а также социологов и участников опросов.

Так, по заказу администрации президента ВЦИОМ провел опрос в Екатеринбурге об отношении к Навальному, к коррупции и к протестным акциям. Результаты исследования не публиковались. Респондентам задавали вопросы: "знаете ли вы о деятельности Навального", "изменилось ли ваше мнение о нем за последние полтора года", "изменилось ли ваше мнение о действующей власти после просмотра фильма "Он вам не Димон".

Социологи также интересовались мнением респондентов, должны ли СМИ освещать протестные акции. Предлагались два варианта ответа: "должны" или "не должны, потому что это дестабилизируют ситуацию".

По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, по вопросу о действиях полиции наблюдались разногласия среди респондентов. Старшее поколение назвало "правильными и обоснованными" задержания участников акций, а молодежь считает себя вправе "митинговать где захочется".

В пятницу Фонд общественного мнения опубликовал результаты опроса об отношении россиян к деятельности Навального. Они показал, что больше половины россиян, 56 процентов, знают о политике. За последний год узнаваемость Навального существенно выросла. В декабре 2016 года о нем знали меньше половины россиян, 42 процента, а в 2011 - всего 7.

О прошедших 26 марта и 12 июня акциях протеста знают 43 процента опрошенных, причем 24 процента заявили, что узнали об этом по телевидению. Между тем на федеральных каналах акции практически не освещались. О расследовании ФБК коррупции в окружении премьер-министра Дмитрия Медведева известно трети опрошенных. В марте о нем знали 19 процентов респондентов.

Кроме того, социологи ФОМ провели исследование на фокус-группах из молодых москвичей в возрасте от 15 до 17 лет. Их спрашивали об отношении к политической ситуации в России, к митингам и к Навальному. Известно также о проведении фокус-группы в Челябинске.

Глава ФОМ Александр Ослон не ответил на вопрос, кто выступил заказчиком этих исследований.

15 июня Владимир Путин во время прямой линии заявил, что акции протеста в России организуются в целях саморекламы и используются для провокаций и обострения обстановки. "Одно дело организовывать протестные акции, а другое дело использовать эти акции как инструмент провокации и обострения ситуации для самораскрутки, вот это я не приветствую. Я считаю, что это делается не для улучшения ситуации в стране, это делается не для решения каких-то проблем, перед которыми страна стоит и люди стоят, не для того, чтобы решить проблемы людей, а чтобы решить свои собственные, личные вопросы, связанные с саморекламой", - отметил президент.

Президенту задали вопрос, готов ли он к диалогу с оппозицией. "Я готов разговаривать со всеми, кто действительно нацелен на улучшение жизни людей, нацелен на то, чтобы решать стоящие перед страной проблемы, а не использовать имеющиеся трудности - а трудностей всегда и везде достаточно - для собственного политического пиара. Использовать трудности как инструмент для собственной раскрутки, для того, чтобы нажиться в политическом смысле на этих трудностях, только их усугубляя", - ответил Путин.