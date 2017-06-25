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новость В Барнауле подожгли штаб Навального

25.06.2017
Барнаул: окно в штабе Навального после поджога. Фото Ольги Фотиевой
Барнаул: окно в штабе Навального после поджога. Фото Ольги Фотиевой
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В Барнауле в ночь на воскресенье неизвестные подожгли предвыборный штаб Алексея Навального. Об этом сообщила на своей ФБ-странице лидер алтайского краевого отделения Партии прогресса Ольга Фотиева.

Как уточняет "Что делать?", штаб Навального арендует помещение на первом этаже жилого дома на оживленной улице недалеко от центральной площади Барнаула.

Огнем повредило пластиковый сайдинг, которым облицован фасад, и одно из окон помещения.

Члены штаба вызвали полицию.

20 марта Навального, когда он прибыл в Барнаул открывать штаб, облили зеленкой. После нападения преступник сел в Nissan Qashqai с номером М656РВ22 и скрылся во дворе краевой администрации.

В ночь на 23 марта штаб Навального подожгли в Петербурге. Серьезного ущерба выходка не причинила.

31 мая в Иркутске был жестоко избит сын бизнесмена, который сдал помещение региональному штабу Навального. Пострадавшему наложили шесть швов.

В ночь на 22 июня в Кирове начальнику регионального предвыборного штаба Навального Артуру Абашеву сожгли машину.

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25.06.2017
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