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В Воронеже полиция провела обыск в местном штабе Алексея Навального по делу о наркотиках. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на сотрудницу штаба Екатерину Яншину.

По словам Яншиной, полицейские искали в штабе наркотики, однако ничего не нашли. Они увезли в полицию для проверки на употребление запрещенных веществ руководителя штаба и одного из сотрудников. Затем задержанных отпустили, взяв пробы для наркологической экспертизы.

Во время обыска полицейские изъяли в штабе шесть ноутбуков, принадлежащих сотрудникам и волонтерам.

Как сообщало РИА "Воронеж", днем в четверг полицейские также провели обыск по делу о продаже наркотиков в местном Доме прав человека. Туда пришли около 20 вооруженных спецназовцев и кинолог с собакой. Следственные действия продолжались около двух часов, в итоге ничего противоправного не было найдено.

Полицейские пришли в Дом прав человека в связи с делом по статье 228 УК (незаконный оборот наркотиков), возбужденным против двоих волонтеров находящейся в Доме благотворительной организации "Рассвет".

По славам главы "Рассвета" Владимира Константинова, полицейские задержали двух молодых людей, помогающих организации, в доме, который они снимают, после контрольной закупки. Волонтеры якобы попытались продать правоохранителям в штатском запрещенный метилэфедрон. Полицейские пришли в общественную организацию на том основании, что волонтеры могли хранить наркотики и там.

В последние месяцы штабы Навального по всей России подвергаются обыскам и нападениям.