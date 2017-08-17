О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.263392.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.263392.html
Также: Право, Регионы, Общество, Политика, Россия | Персоны: Алексей Навальный

новость В Воронеже штаб Навального и Дом прав человека обыскали по делу о наркотиках

17.08.2017
Штаб Навального в Воронеже. Фото: bloknot-voronezh.ru
Штаб Навального в Воронеже. Фото: bloknot-voronezh.ru
Реклама

В Воронеже полиция провела обыск в местном штабе Алексея Навального по делу о наркотиках. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на сотрудницу штаба Екатерину Яншину.

По словам Яншиной, полицейские искали в штабе наркотики, однако ничего не нашли. Они увезли в полицию для проверки на употребление запрещенных веществ руководителя штаба и одного из сотрудников. Затем задержанных отпустили, взяв пробы для наркологической экспертизы.

Во время обыска полицейские изъяли в штабе шесть ноутбуков, принадлежащих сотрудникам и волонтерам.

Как сообщало РИА "Воронеж", днем в четверг полицейские также провели обыск по делу о продаже наркотиков в местном Доме прав человека. Туда пришли около 20 вооруженных спецназовцев и кинолог с собакой. Следственные действия продолжались около двух часов, в итоге ничего противоправного не было найдено.

Полицейские пришли в Дом прав человека в связи с делом по статье 228 УК (незаконный оборот наркотиков), возбужденным против двоих волонтеров находящейся в Доме благотворительной организации "Рассвет".

По славам главы "Рассвета" Владимира Константинова, полицейские задержали двух молодых людей, помогающих организации, в доме, который они снимают, после контрольной закупки. Волонтеры якобы попытались продать правоохранителям в штатском запрещенный метилэфедрон. Полицейские пришли в общественную организацию на том основании, что волонтеры могли хранить наркотики и там.

В последние месяцы штабы Навального по всей России подвергаются обыскам и нападениям.

Оставить комментарий Обсудить
17.08.2017
новость Новости по теме
11.08.2017 В Краснодаре наказали полицейских за бездействие во время нападения на штаб Навального →
03.08.2017 В Краснодаре активисты "отрядов Путина" разгромили штаб Навального →
05.07.2017 В Новосибирске полиция изъяла из штаба Навального газеты и листовки →
01.07.2017 Во Владивостоке на шествии в честь дня города задержали координатора штаба Навального →
26.06.2017 Начальнице ростовского штаба Навального Куликовой повредили машину →
26.06.2017 В Барнауле на координатора штаба Навального напали с ножом →
25.06.2017 В Барнауле подожгли штаб Навального →
24.06.2017 Кремль после акций протеста заказывает соцопросы об отношении к Навальному →
22.06.2017 Начальнику кировского штаба Навального Абашеву сожгли машину →
09.06.2017 Координатора штаба Навального в Хабаровске оштрафовали на 150 тысяч рублей →
31.05.2017 В Иркутске избили сына арендодателя штаба Навального →
15.05.2017 В Казани за участие в пикете у куба Навального дали 10 суток →
15.05.2017 Во Владивостоке несмотря на противодействие властей открыт штаб Навального →
12.05.2017 В Волгограде прошел обыск у координатора штаба Навального →
05.05.2017 В Москве и еще пяти городах выселяют предвыборные штабы Навального →
03.05.2017 В Краснодаре поддержавших Навального казаков подвергли церковному наказанию →
02.05.2017 Владимирским школьникам угрожают изъятием из семей за посещение штаба Навального →
26.04.2017 В Ставрополе на здании штаба Навального написали "Предатели, вон из города" →
23.03.2017 В Петербурге подожгли дверь избирательного штаба Навального →
Фото и Видео
30879
Play own
"Дело АВН": приговор за идею референдума
30878
Play own
Первый экстремист Балакова
30946
Play own
"Дело 26 марта": Борисову продлили арест
30667
Play own
Великая Финляндия на Енисее
Реклама
Выбор читателей
новость Как жирует сын Пескова
Николай Чоулз. Фото из личного Инстаграма
новость Арест барселонских террористов
Дрисс Укабир. Фото: 20minutos.es
в блоге Кремлевские принцы
383
статья Эллочка-идеалистка
Илья Мильштейн
статья Наш враг Гамлет
РЕКЛАМА
в блоге Драма честного человека
383
новость Феоктистов пострадал из-за Улюкаева
Олег Феоктистов. Фото: rosneft.ru
новость Иск черносотенцев к Навальному
Игорь Брумель (впереди) и Игорь Бекетов. Фото "Градус-ТВ"
новость Рунет под колпаком ФСБ
Дата-центр. Фото с сайта Data247.Ru
новость Новое дело пилотов Путина
Андрей Тюрин. Фото: newkaliningrad.ru
статья Русский след в Шарлотсвилле
Владимир Абаринов
новость Улюкаев: Мое дело - провокация Сечина
Игорь Сечин и Алексей Улюкаев. Фото: sputnik.ru
новость Кадыровцы мстят за жалобы
Салман Тарамов и Магомед Тазбиев. Фото: novayagazeta.ru
новость Умерла Вера Глаголева
Вера Глаголева. Фото Елены Ринго/Википедия
в блоге Подкупательная тактика
383
новость Миллиарды улетают в космос
Дмитрий Рогозин. Фото: gov.ru
статья Российская проказа
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Свидетели Иеговы в списке Минюста
Журналы свидетелей Иеговы. Фото: k-istine.ru
новость РКН забанил расистов
Наезд на толпу демонстрантов в Шарлотсвилле. Кадр съемки с беспилотника
новость Крымских прессуют на зоне
ИК-1 Адыгеи. Фото: prisonlife.ru