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новость Координатор казанского штаба Навального Дмитриева повторно арестована на 10 суток

04.09.2017
Эльвира Дмитриева. Фото с личной ФБ-страницы
Эльвира Дмитриева. Фото с личной ФБ-страницы
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Судья Вахитовского райсуда Казани Шамиль Гумеров, повторно рассмотрев протокол, составленный на координатора городского штаба Алексея Навального и лидера татарского отделения Партии прогресса Эльвиру Дмитриеву, вновь арестовал ее на 10 суток. Об этом сообщают "Idel.Реалии". Гумеров объявил оппозиционерку виновной по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение на митинге).

23 августа этот же судья уже назначил Дмитриевой такой же срок ареста, однако 25-го числа Верховный суд Татарии отменил постановление и вернул дело на новое рассмотрение. Причиной стало формальное нарушение, допущенное Гумеровым: он привлек Дмитриеву к ответственности без санкции прокурора региона, хотя она является членом избиркома с правом решающего голоса.

После возврата дела в Вахитовский райсуд и.о. прокурора Татарии Сергей Старостин дал необходимую санкцию. Первоначально слушания были назначены на 31 августа, однако Гумеров их перенес из-за отсутствия адвоката привлекаемой.

Протокол на Дмитриеву оформили за публикацию, появившуюся 9 августа в администрируемом ею ВК-сообществе "Команда Навального | Казань". Пост гласил: "Мы призываем всех волонтеров и сторонников заходить к нам в штаб (Московская, 42) за газетами и листовками. Выходите с ними на улицы города, берите с собой друзей и раздавайте эти - совсем не экстремистские - материалы!"

Полицейские обвинили Дмитриеву в том, что она "организовала публичную агитацию в сети интернет среди неограниченного круга лиц с призывами принять участие в несогласованном публичном мероприятии".

На слушаниях в понедельник оппозиционерка и ее адвокат - Ирина Гонцова из "Агоры" - вновь заявили об отсутствии события правонарушения и потребовали прекратить производство по делу. Однако Гумеров их доводы проигнорировал.

Поскольку до апелляции Дмитриева уже провела два дня в спецприемнике, ей осталось отбыть восемь суток ареста.

Гонцова заверила, что новое постановление Гумерова также будет обжаловано.

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04.09.2017
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