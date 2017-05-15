О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.260962.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.260962.html
Также: Право, Регионы, Полиция, Выборы, Общество, Россия, Политика | Персоны: Алексей Навальный

новость В Казани за участие в пикете у куба Навального дали 10 суток

15.05.2017
Альберт Абузаров. Фото с личной ФБ-страницы
Альберт Абузаров. Фото с личной ФБ-страницы
Реклама

Судья Вахитовского райсуда Казани Дамир Гадыршин арестовал Альберта Абузарова, волонтера городского штаба Алексея Навального, на 10 суток за участие в агитационном пикете у куба с информацией о политике. Об этом сообщают "Idel.Реалии". Волонтер был объявлен виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского).

Тот же судья Гадыршин назначил Абузарову 30 часов обязательных работ по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия).

Помимо российского гражданства волонтер имеет подданство Австралии. Юрист Эльза Нисанбекова, защищавшая Абузарова, рассказала, что проинформировала австралийское посольство о вынесенных решениях.

Абузарова задержали в воскресенье вместе с четырьмя участниками пикета: организатором мероприятия Азатом Габдульвалеевым, сотрудником казанского штаба Навального Андреем Бояршиновым и еще двумя волонтерами - Азатом Шаймухаметовым и Искандером Гумербаевым. Всех пятерых привезли в городской ОП-2 "Вишневский", где оставили на ночь до суда. Бояршинову, Шаймухаметову и Гумербаеву вменили те же правонарушения, что и Абузарову; на Габдульвалеева оформили протокол лишь по части 2 статьи 20.2 КоАП (проведение публичного мероприятия без подачи уведомления).

В суд в понедельник доставили всех пятерых. Однако дело Бояршинова вернули в полицию для установления личности задержанного: при задержании у функционера не было с собой паспорта. Что же касается Габдульвалеева, Шайхмухаметова и Гумербаева, то они оказались членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса и для привлечения их к суду требуется санкция прокурора Татарии Ильдуса Нафикова. В итоге всех четверых отпустили, назначив разбирательства по их делам на 30 мая.

Оставить комментарий Обсудить
15.05.2017
новость Новости по теме
15.05.2017 Во Владивостоке несмотря на противодействие властей открыт штаб Навального →
14.05.2017 Московский митинг против сноса пятиэтажек собрал свыше 20 тысяч участников →
12.05.2017 В Волгограде прошел обыск у координатора штаба Навального →
11.05.2017 Навальный вернулся в Москву после операции →
05.05.2017 В Москве и еще пяти городах выселяют предвыборные штабы Навального →
Фото и Видео
29457
Play own
Последнее слово Соколовского
29459
Play own
Роман Сущенко: журналист в заложниках
29458
Play own
В поддержку Ивана Непомнящих
28959
Play own
Елена Санникова: христиане и покемоны
Реклама
Выбор читателей
новость Массовые казни в Сирии
Тюрьма Саидная: вид с воздуха. Кадр из фильма Amnesty International
статья Как вывели Навального
Илья Мильштейн
в блоге На бой за честь России
383
статья Две руки Путина
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Постыдитесь, лицемеры
383
новость Угрозы российской экономике
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
новость Путин: WannaCry запустили спецслужбы США
Скриншот заставки вируса WannaCry
новость Югра: попа проверяют на экстремизм
Алексей Екимов. Фото: ugraeparhia.ru
новость Сенаторы: Трампу нужно опубликовать переговоры с Коми
Джеймс Коми. Фото: fbi.gov
статья Украина обогнала Россию
Виталий Портников
новость Умер лидер Норильского восстания
Евгений Грицак. Фото: radiosvoboda.org
новость Шурин Захарченко бежал из ФСБ
Сейф с изъятыми у Захарченко деньгами. Фото: sledcom.ru
новость Дело Магнитского: заплатят втрое
Денис Кацыв. Источник: skurlatov.livejournal.com
в блоге ЛНР: быт и нравы
435
новость Терпилы по "делу 26 марта"
"Потерпевший" Евгений Гаврилов. Кадр видео из твиттера @Soshnikoff
новость КНДР: ракета у границ России
Баллистические ракеты на параде в КНДР. Кадр CNN
новость Чубаров собирается в Крым
Рефат Чубаров и Ахтем Чийгоз. Источник: investigator.org.ua
новость Рабский труд в пермской ИК-1
Евгений Пластинин. Кадр из видеообращения
новость Путин против "запугивания" КНДР
Запуск ракеты Hwasong-12. Фото ЦТАК
новость Жалоба в КС на статью 282
Антон Носик после оглашения приговора. Фото: Грани.Ру