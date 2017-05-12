О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.260876.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.260876.html
Также: Право, Россия, Свобода слова, Общество, Политика, СМИ | Персоны: Алексей Навальный, Леонид Волков

новость Идет-гудет зеленый шум

В Волгограде прошел обыск у координатора штаба Навального
12.05.2017
Картинка с "облитым зеленкой" памятником
Картинка с "облитым зеленкой" памятником
Реклама

В Волгограде у координатора предвыборного штаба лидера Партии прогресса Алексея Навального прошел обыск. Об этом сообщает глава избирательной кампании Леонид Волков.

"У нашего координатора в Волгограде Алексея Волкова дома обыск по уголовному делу(!) о зеленке и фотошопе, - написал Волков. По его словам, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК (публичное осквернение символов воинской славы России).

Поводом стала публикации в сообществе в поддержку политика обработанной в фотошопе фотографии скульптуры "Родина-мать", на которой у памятника лицо и рука зеленые. Картинка появилась после того как 20 марта Навального облили зеленкой во время открытия штаба в Барнауле.

"Речь идет вот об этой истории: какой-то волонтер запостил глупую картинку, мы извинились и удалили, - отметил Волков. - Соловьевы-Киселевы растиражировали картинку на всю страну, а обыск и уголовное дело - у нас".

27 апреля у офиса Фонда борьбы с коррупцией было совершено очередное нападение на Навального. Боевик SERB плеснул политику в лицо зеленкой с неким добавленным в нее химикатом. В результате Навальный получил ожог правого глаза средней степени. 4 мая по факту нападения на Навального было возбуждено дело по статье 116 УК (побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие вреда здоровью).

В понедельник Навального прооперировали в Барселоне. Как писал Навальный, на восстановление зрения уйдет несколько месяцев.

Между тем 5 мая Волков сообщил, что в Москве, Волгограде и еще четырех городах арендодатели расторгли договоры с предвыборными штабами и потребовали освободить помещения. На собственников оказывали давление представители власти. "Кажется, это такая новая замечательная стратегия АП, - отметил Волков. - После зеленки".

Комментарии 24 комментария | Оставить комментарий Обсудить
12.05.2017
новость Новости по теме
11.05.2017 Навальный вернулся в Москву после операции →
09.05.2017 Навальному прооперировали глаз в Барселоне →
05.05.2017 В Москве и еще пяти городах выселяют предвыборные штабы Навального →
04.05.2017 СМИ: По факту нападения на Навального открыто уголовное дело →
03.05.2017 Правозащитники требуют остановить политический террор в России →
02.05.2017 Навальный просит помочь установить личность причастного к нападению на него →
01.05.2017 Опознан активист SERB, снимавший нападение на Навального →
26.04.2017 В Ставрополе на здании штаба Навального написали "Предатели, вон из города" →
23.03.2017 В Петербурге подожгли дверь избирательного штаба Навального →
20.03.2017 Алексея Навального облили зеленкой в Барнауле →
Фото и Видео
29457
Play own
Последнее слово Соколовского
29459
Play own
Роман Сущенко: журналист в заложниках
29458
Play own
В поддержку Ивана Непомнящих
28959
Play own
Елена Санникова: христиане и покемоны
Реклама
Выбор читателей
новость Атака вируса-вымогателя
Скриншот заставки вируса WannaCry
статья Украина обогнала Россию
Виталий Портников
новость Ракеты на "Кузнецове" менять не будут
"Адмирал Кузнецов". Фото: mil.ru
статья Исповедь украинского командира
в блоге ЛНР: быт и нравы
435
РЕКЛАМА
Loading...
статья Бога нет
Александр Скобов
в блоге Курс на заграницу
383
статья РПЦ, Соколовский и Рунет
Николай Митрохин. Фото из личного архива
новость Митинг за пятиэтажки без политики
Хрущевка. Фото с сайта www.fashionista.ru
новость Дело Шпакова направлено в суд
Александр Шпаков на акции 26 марта
новость Водка подорожала
Производство водки. Фото: vodka-lab.ru
новость Продуктовые карточки введут в 2018-м
Денис Мантуров. Фото: minpromtorg.gov.ru
новость Кремль: Верните посольские дачи
Юрий Ушаков. Фото: er.ru
новость США усиливают Балтию
Бен Ходжес. Фото: eur.army.mil
новость Активисты SERB донесли на Кулия
Юрий Кулий в суде 12 мая. Фото: Ю.Тимофеев/Грани.Ру
статья Ловца покемонов отпустили
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Опасный маневр Су-27
Истребитель-перехватчик Су-27. Фото: mil.ru
в блоге Убийство Немцова: вранье в суде
7
статья С Путиным и Моторолой: ВИДЕО
Портрет Моторолы на шествии "Бессмертного полка" в Москве. Кадр Граней.Ру
новость ВЦИОМ: Россияне уважают Кадырова
Рамзан Кадыров. Фото пресс-службы Кремля