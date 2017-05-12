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В Волгограде у координатора предвыборного штаба лидера Партии прогресса Алексея Навального прошел обыск. Об этом сообщает глава избирательной кампании Леонид Волков.

"У нашего координатора в Волгограде Алексея Волкова дома обыск по уголовному делу(!) о зеленке и фотошопе, - написал Волков. По его словам, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК (публичное осквернение символов воинской славы России).

Поводом стала публикации в сообществе в поддержку политика обработанной в фотошопе фотографии скульптуры "Родина-мать", на которой у памятника лицо и рука зеленые. Картинка появилась после того как 20 марта Навального облили зеленкой во время открытия штаба в Барнауле.

"Речь идет вот об этой истории: какой-то волонтер запостил глупую картинку, мы извинились и удалили, - отметил Волков. - Соловьевы-Киселевы растиражировали картинку на всю страну, а обыск и уголовное дело - у нас".

27 апреля у офиса Фонда борьбы с коррупцией было совершено очередное нападение на Навального. Боевик SERB плеснул политику в лицо зеленкой с неким добавленным в нее химикатом. В результате Навальный получил ожог правого глаза средней степени. 4 мая по факту нападения на Навального было возбуждено дело по статье 116 УК (побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие вреда здоровью).

В понедельник Навального прооперировали в Барселоне. Как писал Навальный, на восстановление зрения уйдет несколько месяцев.

Между тем 5 мая Волков сообщил, что в Москве, Волгограде и еще четырех городах арендодатели расторгли договоры с предвыборными штабами и потребовали освободить помещения. На собственников оказывали давление представители власти. "Кажется, это такая новая замечательная стратегия АП, - отметил Волков. - После зеленки".