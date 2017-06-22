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Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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новость Начальнику кировского штаба Навального Абашеву сожгли машину

22.06.2017
Сожженная машина Артура Абашева. Фото с ФБ-страницы активиста
Сожженная машина Артура Абашева. Фото с ФБ-страницы активиста
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В Кирове начальнику предвыборного штаба Алексея Навального Артуру Абашеву сожгли машину. Об этом пострадавший написал в своем блоге в журнале "7×7".

Поджог был совершен около 0:40 четверга, через несколько часов после открытия штаба. Получив на брелок сигнал тревоги, Абашев позвонил пожарным и выбежал тушить машину. Через пять минут подключились прибывшие пожарные. Тем не менее передняя часть Kia Sportage выгорела полностью.

"Копил на машину больше двух лет и приобрел ее лишь три месяца назад, - написал активист. - Только поменял масло и починил подвеску".

По факту поджога Абашев обратился в полицию. Он заметил, что записал на диктофон рассказ свидетеля преступления.

"Сотрудники полиции искали следы преступника с собакой (что нашли - тайна следствия), эксперты осмотрели место происшествия, изъяли улики, - написал пострадавший. - Из-за медлительности сотрудников полиции, которые приехали минут через 20 после возгорания, преступника не удалось взять по горячим следам. Была ли эта медлительность умышленной или случайной - остается лишь догадываться".

Несмотря на инцидент, штаб Навального будет работать в обычном режиме, заверил Абашев. Не повлияет поджог, добавил активист, и на его работу в региональной ОНК.

Абашев - журналист "7×7". В прошлом возглавлял региональную ОНК, теперь является ее рядовым членом. В этом качестве сотрудничает с проектом "Слова свободы", который занимается поддержкой украинских политзеков в России. В колониях Кировской области находятся евромайдановец Александр Костенко и севастопольский мусульманин Ферат Сайфуллаев. Также там отбывают сроки несколько заключенных из аннексированного Крыма, которых повторно осудили в России после отказа от российского гражданства.

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22.06.2017
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