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Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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Также: Акции протеста, Регионы, Происшествия, Россия, Криминал, Политика | Персоны: Алексей Навальный

новость В Барнауле на координатора штаба Навального напали с ножом

26.06.2017
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89978В Барнауле совершено нападение на Артема Косарецкого, координатора местного предвыборного штаба Алексея Навального. Как сообщает "Коммерсант - Сибирь", нападение произошло в понедельник утром, когда Косарецкий шел в городскую администрацию подавать уведомление об акции. По словам активиста, один из двоих нападавших полоснул его по локтю ножом.

Оба нападавших задержаны сотрудниками Росгвардии. Косарецкому наложили швы, госпитализация ему не потребовалась.

"Пытались помешать подать уведомление", - прокомментировал нападение сам активист.

Как уточняет координатор алтайского краевого отделения Партии прогресса Ольга Фотиева, уведомление об акции все же подать удалось. "Ходить подавать (уведомление. - Ред.) надо толпой, и желательно мужчин, владеющих единоборствами", - пишет Фотиева и призывает местных сторонников участвовать в самообороне при подаче уведомлений.

В ночь на воскресенье в барнаульском штабе Навального был совершен поджог. Штаб арендует помещение на первом этаже жилого дома на оживленной улице недалеко от центральной площади Барнаула. Огнем повредило пластиковый сайдинг, которым облицован фасад, и одно из окон помещения.

20 марта Навального, когда он прибыл в Барнаул открывать штаб, облили зеленкой. После нападения преступник сел в Nissan Qashqai с номером М656РВ22 и скрылся во дворе краевой администрации.

В ночь на 23 марта штаб Навального подожгли в Петербурге. Серьезного ущерба выходка не причинила.

31 мая в Иркутске был жестоко избит сын бизнесмена, который сдал помещение региональному штабу Навального. Пострадавшему наложили шесть швов.

В ночь на 22 июня в Кирове начальнику регионального предвыборного штаба Навального Артуру Абашеву сожгли машину.

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26.06.2017
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