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Также: Право, Регионы, Выборы, Партии, Общество, Политика, Россия | Персоны: Алексей Навальный

новость Арендодатель выселяет московский штаб Навального

24.08.2017
Забаррикадированная задняя дверь в московский штаб Навального. Фото: @nik_kassian
Забаррикадированная задняя дверь в московский штаб Навального. Фото: @nik_kassian
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Собственник помещения московского штаба Алексея Навального собирается досрочно расторгнуть договор аренды. Фотографию соответствующего уведомления от компании "МЕМ Инвест" опубликовал в своем твиттере руководитель кампании Навального Леонид Волков.

Арендодатель предписал штабу Навального освободить помещение на улице Гиляровского до 31 августа "в связи с необходимостью использования" его собственником.

"По договору у нас два месяца с момента уведомления, но выселить хотят через неделю (не съедем, конечно)", - отметил Волков.

В последние месяцы штабы Навального по всей России подвергаются обыскам и нападениям, давлению на арендаторов. 6 июля силовики заблокировали московский штаб Навального и проводили там некие "следственные действия". В полиции позже заявили, что обыск проводился по делу о самоуправстве (статья 330 УК), открытому против собственника здания - компании "Балчуг эстейт".

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24.08.2017
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