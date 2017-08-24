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Собственник помещения московского штаба Алексея Навального собирается досрочно расторгнуть договор аренды. Фотографию соответствующего уведомления от компании "МЕМ Инвест" опубликовал в своем твиттере руководитель кампании Навального Леонид Волков.
Арендодатель предписал штабу Навального освободить помещение на улице Гиляровского до 31 августа "в связи с необходимостью использования" его собственником.
"По договору у нас два месяца с момента уведомления, но выселить хотят через неделю (не съедем, конечно)", - отметил Волков.
В последние месяцы штабы Навального по всей России подвергаются обыскам и нападениям, давлению на арендаторов. 6 июля силовики заблокировали московский штаб Навального и проводили там некие "следственные действия". В полиции позже заявили, что обыск проводился по делу о самоуправстве (статья 330 УК), открытому против собственника здания - компании "Балчуг эстейт".