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новость В Краснодаре активисты "отрядов Путина" разгромили штаб Навального

03.08.2017
Нападение на краснодарский штаб Навального. Фото из ВК-группы "Команда Навального | Краснодар"
Нападение на краснодарский штаб Навального. Фото из ВК-группы "Команда Навального | Краснодар"
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В Краснодаре активисты движения "Отряды Путина" разгромили местный штаб Алексея Навального. Об этом сообщается в ВК-группе "Команда Навального - Краснодар".

В штабе выбили пластиковую панель двери и разбили стекло, а одному из активистов порвали футболку. Полиция задержала участника нападения, выбившего дверь, Влада Бобку, а также участвовавшую в погроме дочь основателя организации Марата Динаева Фатиму. Позже Бобку отпустили, а Динаеву увезли на скорой помощи.

По сведениям краснодарских сторонников Навального, активисты "Отрядов Путина" решили провести атаку на штаб из-за того, что накануне неизвестные оставили на стене здания, где находится офис движения, надпись "Путин фашист". Динаев обвинил в этом активистов штаба Навального. Оппозиционеры отрицают свою причастность к появлению надписи.

"Отряды Путина" неоднократно нападали на краснодарский штаб Навального. Последний раз атака произошла 31 июля. Нападавшие заколотили двери штаба досками.

В движении в основном состоят женщины-пенсионерки. Организация была создана на базе основанного Динаевым благотворительного фонда "Социальная справедливость". Декларируемая цель организации - помощь пожилым людям.

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03.08.2017
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