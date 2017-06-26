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В Ростове-на-Дону неизвестные повредили машину начальнице предвыборного штаба Алексея Навального Елене Куликовой. Об этом сообщают Donnews.

Как утверждается, нападение на джип Mitsubishi Outlander, припаркованный у многоэтажки в микрорайоне Левенцовка, было совершено рано утром. Преступники пробили покрышки на всех четырех колесах и повредили двери и боковое стекло. Покрышки восстановлению не подлежат.

Кроме того, передает 161.Ru, на корпус машины черной краской нанесли ругательства и оскорбительные изображения. Надпись "Навальный 20!8" на одном из стекол частично затерли.

Куликова выразила уверенность, что к преступлению причастны силовики. "Адрес, по которому я проживаю в Ростове, не знает даже мой адвокат, - пояснила оппозиционерка. - Это сделано в целях безопасности. Мой домашний адрес стал недавно известен только капитану полиции оперуполномоченному ГУ МВД России Андрею Шпитько. Точное место моего проживания фигурировало в рапорте Шпитько после моего одиночного пикета 18 июня. Видимо, за мной велась незаконная слежка".

"Думаю, что в ближайшие дни пойду в страховую и застрахую свою жизнь. Мало ли что..." - заключила Куликова.

В региональном УМВД изданию сообщили, что по факту преступления уже начата проверка. Между тем сама оппозиционерка выразила уверенность, что виновные найдены не будут.

Cочувствующие предложили Куликовой помочь с деньгами на ремонт машины.

В Кирове в ночь на 22 июня произошло схожее нападение. Там начальнику регионального штаба Навального Артуру Абашеву машину сожгли.

31 мая в Иркутске был жестоко избит сын бизнесмена, сдавшего помещение штабу Навального. Пострадавшему наложили шесть швов.

В ночь на воскресенье предвыборный штаб Навального был подожжен в Барнауле. Утром в понедельник на начальника штаба Артема Косарецкого напали с ножом. Оппозиционер получил ранение руки.