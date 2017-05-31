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Также: Россия, Выборы, Криминал, Партии, Политика, Происшествия | Персоны: Алексей Навальный

новость В Иркутске избили сына арендодателя штаба Навального

31.05.2017
Избитый сын арендодателя штаба Навального. Фото: Сергей Беспалов
Избитый сын арендодателя штаба Навального. Фото: Сергей Беспалов
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В Иркутске неизвестные избили сына предпринимателя, сдавшего помещение в аренду предвыборному штабу Алексея Навального. Об этом сообщает координатор штаба Сергей Беспалов.

"Зашли трое человек, осмотрелись, вышли, и через 1-2 минуту зашли уже вшестером-всемером и начали избивать находящегося там сына нашего арендодателя, который занимался там косметическим ремонтом. При этом двое удерживали еще двух случайных людей, задавая им вопросы, кто они такие и что здесь делают", - написал Беспалов. - В начале нападения кто-то выкрикнул - ты сторонник Навального, ты сдал им помещение, мы все знаем".

Пострадавшему в травмпункте наложили шесть швов, есть подозрение на сотрясение мозга.

Беспалов написал заявление в областное управление ФСБ и в полицию. "Арендатор сказал, что штаб все равно будет. Спасибо, парни", - отметил он.

Беспалов рассказал Интерфаксу, что собственник помещения, которое раньше арендовал штаб Навального в Иркутске, отказался его сдавать после "беседы с бандитами". "С тем поговорили, с этим, видимо, решили не разговаривать - сразу бить", - сказал Беспалов.

Избирательные штабы Навального неоднократно подвергались нападениям. 6 марта в Нижнем Новгороде неизвестные залили монтажной пеной двери помещения, где должен был открыться избирательный штаб Навального. Собственнику предлагали прекратить сотрудничество с политиком, а после отказа прислали сообщение с угрозой. 17-го числа подобная атака прошла в Томске. Там пеной залили не только дверь штаба Навального, но и выхлопные трубы машин оппозиционеров. В ночь на 23 марта в центра Петербурга неизвестные подожгли дверь в избирательный штаб Навального.

5 мая руководитель избирательной кампании Навального Леонид Волков сообщил, что в Москве, Волгограде Владимире, Волгограде, Вологде, Владивостоке и Краснодаре арендодатели расторгли договоры с предвыборными штабами и потребовали освободить помещения. На собственников оказывали давление представители власти. "Кажется, это такая новая замечательная стратегия АП, - отметил Волков. - После зеленки".

Проблемы с помещениями и площадками для встреч волонтеров с Навальным возникали и в других городах. Так, в Тамбове в предоставлении помещения отказали собственники 17 залов, в Туле - 28. Тем не менее в стране уже открыто более 40 предвыборных штабов.

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31.05.2017
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