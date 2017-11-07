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В ИК-31 в Красноярске погиб 34-летний Ислам Магомадов - основной фигурант дела о драке, приведшей к межнациональным столкновениям в карельском городе Кондопога в августе - сентябре 2006 года. О гибели Магомадова еще 2 ноября сообщил "Голос ислама" со ссылкой на иные исламские СМИ; в публикации утверждалось, что заключенного убили.

Тремя днями раньше, 30 октября, краевое УФСИН передавало, что некий заключенный ИК-31 в этот день был обнаружен "повесившимся на веревке, изготовленной из одежды установленного образца". Имя осужденного не уточнялось; сообщалось, что он получил 15 лет по части 2 статьи 321 УК (дезорганизация работы колонии с применением неопасного насилия ко фсиновцу). Между тем кодекс по этому обвинению предусматривает максимум пять лет колонии.

На другой день красноярский сайт Newslab.Ru, также не называя имени погибшего, уточнял, что ранее тот был осужден за некое тяжкое преступление, а уже в колонии получил дополнительный срок по новому делу. Остается непонятным, с какого момента отсчитывался упомянутый фсиновцами срок 15 лет, если по кондопожскому делу Магомадову назначили 22 года, из которых первые пять он согласно приговору отбыл в тюрьме (до приговора - в СИЗО). В красноярской ИК-31 осужденный содержался с 2011 года. Это колония общего режима, но Магомадова поместили в ЕПКТ - внутреннюю тюрьму. ЕПКТ существуют не во всех колониях, а лишь в некоторых и обслуживают сразу по несколько учреждений вне зависимости от режима.

"Фактов насильственной смерти не установлено, - уверяло краевое УФСИН. - Конфликтов с другими осужденными и сотрудниками у данного осужденного не возникало, физическая сила и специальные средства к нему не применялись". В то же время заявлялось, что погибший состоял на профучете "как склонный к суициду, членовредительству и нападению на сотрудников правоохранительных органов".

В ночь на воскресенье "Кавказский узел" передал, что тело покойного 4 ноября доставлено самолетом в Грозный, а 5-го числа в его ауле в Урус-Мартановском районе пройдут похороны. Издание передавало, что родственники воздерживаются от комментариев относительно причин смерти Магомадова, ожидая результатов судмедэкспертизы, проведенной после прибытия тела в Чечню. Результаты должны быть готовы через месяц.

Между тем во вторник "Кавказ.Реалии" сообщили, что родственники не верят в версию самоубийства и считают, что Магомадова убили. Как рассказал один из родственников покойного, Асланбек Баканаев, осужденный через адвоката передавал на волю сообщения о пытках и издевательствах фсиновцев. Полгода назад, по словам Баканаева, отношения между Магомадовым и администрацией обострились: фсиновцы постоянно провоцировали его, в частности сожгли его Коран.

Как утверждается, начальник ИК-31 Самвел Мкртчян лично заверял Магомадова, что тот "не выйдет живым из колонии".

Около двух месяцев назад, также сообщил Баканаев, заключенный имитировал попытку суицида, чтобы припугнуть фсиновцев. После этого издевательства на время прекратились. "Но убить себя он не мог; мы более чем уверены, что это убийство", - заметил родственник.

После получения результатов экспертизы, заключил собеседник издания, семья будет добиваться возбуждения против фсиновцев дела об убийстве.

ЕПКТ красноярской ИК-31 известно издевательствами над заключенными. В июле сообщалось об исключительно жестоких пытках, которым там подвергался Хасанби Хупсергенов, безосновательно осужденный по делу о нападении в 2005 году вооруженного подполья на Нальчик. В начале августа о пытках в этом же ЕПКТ сообщил Аслан Черкесов, получивший срок за убийство футбольного фаната Егора Свиридова.

Неделю спустя, 8 августа, на пытки пожаловались сразу 48 заключенных ЕПКТ ИК-31. В их числе был и Магомадов. Он рассказал, что у него в камере распыляли слезоточивый газ, затем на целую ночь посадили в "стакан" (камеру минимальной площади, в которой нет места, чтобы лечь), далее бросили ему в камеру горящий пластик и начали из шланга поливать его самого и его вещи, потом, не позволив переодеться в сухое, вновь поместили в "стакан", а затем этапировали в психиатрическое отделение фсиновской краевой туберкулезной больницы № 1.

Столкновения в Кондопоге начались с драки в местном ресторане "Чайка", произошедшей 30 августа 2006-го. Тогда два человека погибли, еще девять получили ранения. После этого в городе прошли антикавказские погромы.

В 2007-м два зачинщика драки, Сергей Мозгалев и Юрий Плиев, были осуждены к 3 с половиной годам и 8 месяцам колонии соответственно.

Разбирательство в отношении их противников - Магомадова и еще пятерых уроженцев Чечни и Дагестана - заняло больший срок. Приговор Верховный суд Карелии вынес 1 апреля 2010 года. Магомадов был признан виновным в обоих убийствах, а также в покушении на убийство других лиц. Пятеро остальных фигурантов получили от 3 с половиной до 10 лет колонии. При этом Магомадов был единственным, кому дали точно такой срок, которого запрашивал прокурор - остальные получили меньше, чем требовало обвинение.

19 января 2011-го Верховный суд России подтвердил приговор.