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Также: Тюрьма, Пытки, Россия, Политика

новость AI: Условия этапирования заключенных в России можно приравнять к пыткам

25.10.2017
Этап. Фото: pln-pskov.ru
Этап. Фото: pln-pskov.ru
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Современные условия транспортировки заключенных в России не соответствуют никаким стандартам гуманности и могут быть приравнены к пыточным. Об этом говорится в докладе Amnesty International "Этапирование заключенных в России: Путь в неизвестность".

"Заключенных для отправки к местам отбывания наказания набивают в тесные камеры спецвагонов, где они лишены свежего воздуха, света, воды, постельного белья. На протяжении многочасовых стоянок им не позволяют в должной мере пользоваться туалетом. И такие путешествия с этапа на этап за тысячи километров часто длятся более месяца", - заявил Денис Кривошеев, заместитель директора Amnesty International по Европе и Центральной Азии.

По нормам ФСИН в одно купе железнодорожного вагона, в котором могут нормально спать только четверо, помещают 12 и более человек вместе с вещами. Пользоваться туалетом им разрешают один раз каждые пять или шесть часов, а во время длительных стоянок вообще не пускают в туалет.

Кроме того, во время этапа заключенные остаются безо всякой связи с внешним миром. Осужденным не сообщают, куда их везут. Связаться с родственниками и адвокатами заключенные могут только по прибытии в колонию.

Кроме того, Amnesty Internationa настаивает на неукоснительном исполнении норм действующего законодательства, устанавливающего, что отбывание наказания осуждёнными должно происходить в регионе их проживания или осуждения. Отмечается, что нередко заключенных отправляют отбывать наказание за многие тысячи километров.

"Органы исполнительной власти должны установить максимальную продолжительность перевозки заключенных, а также сократить предельно допустимое число содержащихся в железнодорожных вагонов для перевозки заключенных и тюремных фургонах. Кроме того, власти должны начать информировать родственников и законных представителей заключенных о планах по их переводу и обеспечить беспрепятственный доступ к заключённым на всех этапах транспортировки для органов общественного надзора", - заявили в Amnesty International.

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25.10.2017
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