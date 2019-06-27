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Также: Полиция, Криминал, Выборы, Происшествия, Россия, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Дмитрий Муратов, Алексей Навальный, Юлия Латынина

статья Кремлевские метатели

Илья Мильштейн, 27.06.2019
Один из нападавших на сборщиков подписей. Кадр видео
Один из нападавших на сборщиков подписей. Кадр видео
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Председатель редсовета "Новой газеты" Дмитрий Муратов обратился с открытым письмом к Олегу Баранову, начальнику ГУ МВД по Москве. В этом письме, сообщив генералу о событиях недавних, о том, как "22 июня... облили дерьмом сборщиков подписей за выдвижение в Мосгордуму юриста ФБК Любови Соболь", журналист счел необходимым вспомнить и "о предшествующих событиях". О нападениях на обозревателя "Новой" Юлию Латынину, случившихся в 2016 и 2017 гг. и до сих пор не расследованных. Баранов Муратову ответил незамедлительно. Из его официальной депеши следует, что дело о нападении на волонтеров уже раскрыто, задержанные во всем признались, материалы переданы в суд.

В переписке из двух углов, из кабинета правозащитного и правоохранительного, содержатся сразу две новости. Хорошая и не очень. Начнем, разумеется, с хорошей.

Едва получив письмо от председателя редсовета, начальник столичного ГУВД тотчас ему и ответил. Так мы узнали, что тайна дерьмократов, которые обливали фекалиями сборщиков подписей за выдвижение Любови Соболь, уже раскрыта. Буквально в считанные дни было установлено, кто это сделал и зачем. Выяснилось, что группу говнометателей составляли аполитичные безработные мужчины 20-26 лет, которые "поспорили между собой, кто обольет волонтера... разведенным лошадиным навозом, на еще одну бутылку спиртного". О чем с видимым удовольствием Баранов рапортует Муратову. Не уточняя, правда, кто выиграл это пари и как теперь будет распределяться вина между победителями и проигравшими. В общем, злоумышленники пойманы, и мы, пожалуй, верим, что задержаны именно они.

А новость не столь хорошая в сравнении с предыдущей сводится к тому, что уважаемый Олег Анатольевич слишком уж спешил, откликаясь на письмо уважаемого Дмитрия Андреевича. Оттого, быть может, не особо вникал в текст обращенного к нему послания, в котором описывались давние схожие эпизоды, до сих пор не расследованные. То есть нападения неких подонков, до степени полного неразличения похожих на пригожинских наймитов, которые сперва забрасывали дерьмом из канистры журналиста Юлию Латынину, а затем "облили тошнотворной токсичной жидкостью" машину и дом, где она проживала вместе с родителями. После чего Латыниной пришлось покинуть Россию, что же касается подонков, то они не обнаружены до сих пор. Хотя, напоминал Муратов Баранову, руководство ГУВД прямо клялось, что найдет их обязательно. На эти вопросы Баранов Муратову не отвечает.

В итоге не очень хорошая новость, как бы сказать, оказывается важнее хорошей и даже ставит ее под сомнение. Поневоле снова вчитываешься в текст полицейского уведомления и начинаешь с ним не соглашаться. Вот эти пьяненькие спорщики, опять-таки похожие на пригожинских, - они и вправду впадают в азарт, едва завидят волонтеров, и лошадиный навоз у них всегда под рукой, когда выпивают? Закрадывается еще мысль, что если московские полисмены когда-нибудь поймают покушавшихся на жизнь и здоровье Латыниных, тоже небось откроется, что они на спор обрабатывали дачу нелетальными отравляющими веществами. Ну и говном кидались, конечно же, спьяну и как бы подначивая друг друга. Собственно, подобных случаев много, дерьма раскидано по стране в товарных количествах, и все в одну сторону - и как понять происходящее? Мотив всюду одинаковый, да?

Короче, складывается впечатление, что торопливый генерал издевается и над журналистом, которому сочиняет ответ, и над обществом, мечтающим о честных выборах - без говна и грязи. Странно, он еще при этом и раздражения не скрывает, указывая, что "обвинения московской полиции в бездействии являются неуместными и безосновательными". Впрочем, ежели скороспелая генеральская отписка на то и рассчитана, чтобы поглумиться над оппозицией, то картинка выходит цельной. Тогда и новых вопросов не возникает.

Комментарии 4 комментария | Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 27.06.2019
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