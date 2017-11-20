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Коллегия Мосгорсуда уменьшила фигуранту "дела 26 марта" Алексею Политикову срок с двух до полутора лет общего режима. Об этом сообщил в своем твиттере адвокат политзека Сергей Бадамшин. Приговор вступил в законную силу.

Двухлетний срок Политикову назначил 18 октября судья Тверского райсуда Москвы Алексей Криворучко, фигурант списка Магнитского. Политзек был объявлен виновным по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти).

Согласно фабуле дела, на антикоррупционной акции 26 марта, пытаясь воспрепятствовать задержанию лидера "Артподготовки" Вячеслава Мальцева, Политиков напал на капитана 2-го оперативного полка столичного УМВД Александра Швецова, "совершив силовой обхват и сжатие его туловища, хватая его за предметы одежды", а также пытался повалить Швецова на землю и один раз ударил его кулаком в живот. Как утверждалось, от этого полицейский "испытал физическую боль".

Криворучко дал политзеку точно такой срок, которого запрашивал прокурор.

Сам Политиков признал вину, и его дело было рассмотрено в особом порядке. На суде он принес извинения "потерпевшему" Швецову.

Адвокат Бадамшин настаивал на наказании, не связанном с лишением свободы.

45-летний Политиков, экспедитор из Уссурийска, Приморский край, был одним из ключевых активистов "Артподготовки". 10 июня оппозиционер был задержан в "народном доме" - личном доме Мальцева в деревне Лохино Одинцовского района в нескольких километрах от Москвы, где находится штаб "Артподготовки" и где последние месяцы жили ближайшие сторонники ее лидера. На другой день активиста отправили в СИЗО.

На следствии Политиков не признавал вину и от дачи показаний отказывался. Однако после ознакомления с материалами дела он изменил свою позицию и выбрал особый порядок. Как подчеркивал Бадамшин, такое решение политзек принял по собственной инициативе.