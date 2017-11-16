Реклама

В Тверском райсуде Москвы на процессе фигуранта "дела 26 марта" Дмитрия Борисова дали показания полицейские, участвовавшие в задержании активиста. Об этом сообщает корреспондент "Граней" из зала суда.

Борисова обвиняют в нападении на полицейского 2-го оперполка столичного УМВД Ильи Ерохина. По версии следствия, 26 марта на Страстном бульваре во время московской антикоррупционной акции активист, когда его несли в полицейский автобус, вырвал ногу и дважды ударил Ерохина ногой в шлем "Джетта", от чего силовик "испытал физическую боль". По части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти) Борисову грозит до пяти лет колонии.

В суде полицейский Александр Комолов рассказал, что Борисов препятствовал задержанию участника акции. Когда стали задерживать самого Борисова, он "оказал сопротивление". На вопрос прокурора, в чем оно выражалось, Комолов ответил: "Упал на землю".

По словам Комолова, Борисов "выворачивался", когда его несли к автобусу. При этом удар, который получил Ерохин, сам полицейский не видел. "Вы пытались остановить Борисова?" - спросил прокурор. "Ну да, я нанес ему два удара рукой в область расслабляющей мышцы", - ответил Комолов. "Массаж!" - громким шепотом прокомментировал Борисов.

На вопрос адвоката Ильи Новикова, бил ли Комолов Борисова по ребрам, когда задержанный лежал на земле, полицейский ответил отрицательно.

"Когда мы Борисова подняли, он кричал в нашу сторону нецензурную речь, пытался вырваться. Шевеление ногами я видел, а самого удара не видел. Ерохин мне ничего не говорил", - рассказал второй свидетель Денис Боев. Он также отрицал, что к активисту применили физическую силу. "Нет, ну только то, что отодрали... оторвали от задержанного. А он падает на землю для затруднения доставления, мы понесли", - сказал полицейский.

Третий свидетель Владимир Теленков рассказал, что держал Борисова за правую ногу в районе голеностопа. "Левая нога у Борисова оказалась незафиксированной, я видел взмахи. После доставления Ерохин мне сказал, что Борисов нанес ему удар, или два", - показал Теленков.

Все трое свидетелей на вопросы защиты, сообщали ли они начальству о "нападении" на Ерохина, ответили отрицательно.

Следующее заседание процесса назначено на 5 декабря, начало в 14 часов.

1 ноября на первых слушаниях по существу своего дела Борисов отказался признать вину. "Виновным я себя не признаю. Вообще", - заявил политзек, после того как прокурор Лариса Сергуняева зачитала обвинительное заключение.

Адвокат Николай Фомин указывал, что Борисова при задержании несли лицом вверх пятеро полицейских. Видеть силовиков активист не мог, подчеркивал юрист, а следовательно, об умышленных действиях его говорить нельзя - если Борисов и задел кого-то из полицейских, то только случайно.

Судья Дмитрий Гордеев отклонил ходатайства Борисова о допуске в процесс в качестве защитника его матери Ирины Андриевской и эксперта Фонда в защиту прав заключенных Петра Курьянова, который представляет интересы Борисова в ЕСПЧ.

После оглашения обвинительного заключения и выяснения отношения Борисова к обвинению был допрошен "потерпевший" Ерохин. "Я держал его за ногу, он вырвал ногу из захвата и нанес удар мне в шлем, - заявил полицейский. - Пронесли еще метров семь, и снова ударил".

"Считаете ли вы нужным лишать Борисова свободы?" - также поинтересовался Новиков. На этот вопрос "потерпевший" ответил отрицательно.

Борисову 31 год, он активист движения "14%". Оппозиционной деятельностью занимается по крайней мере с 2014-го. Посещал суды по Болотному делу, участвовал в чтениях Конституции в центре Москвы.

Активиста задержали 8 июня в его доме в деревне Николо-Урюпино Красногорского района Подмосковья и на другой день арестовали. На следствии политзек отказывался от дачи каких бы то ни было показаний.