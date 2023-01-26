



Расследование трагедии в Броварах, где в катастрофе вертолета погибло все руководство МВД Украины, вероятно, продлится не один месяц. Не предваряя его результатов, хочу обратить внимание на некоторые параллели.



Сейчас уже очевидно, что внешнего воздействия на вертолет в момент катастрофы не было, то есть он не подвергался ракетному, артиллерийскому, пулеметному или автоматному обстрелу, в него не попадали птицы или иные посторонние предметы. Это исключает из возможных причин трагедии обстрел вертолета с российской или украинской стороны, а также несчастный случай.



Таким образом, остается только две группы причин - это ошибка пилота или техническая неисправность. Конечно, у вертолета был опытный экипаж, но стоял туман, да и опытные пилоты порой ошибаются. Однако вертолет шел на автопилоте, что как будто исключает ошибку экипажа или, по крайней мере, снижает такую вероятность до минимума. Технические же неисправности могут быть случайными либо вызванными целенаправленным воздействием со стороны человека. В последнем случае говорят о диверсии. В настоящее время украинские власти не исключают ни ошибку пилотирования, ни случайную техническую неисправность, ни диверсию - но только посредством повреждения какой-то из систем вертолета, а не вследствие взрыва на борту.



Вскоре после катастрофы в Броварах российские пропагандисты вполне предсказуемо начали развивать тему внутренних разборок, будто бы происходящих между различными группировками в украинской власти, - гибель министра внутренних дел Дениса Монастырского и его заместителей представляли результатом этих разборок. Но я обратил внимание на одну публикацию прокремлевского сайта "Политнавигатор", известного своими связями с российскими спецслужбами. Там тоже рассматривались различные версии катастрофы, причем доказывалось, что гибель руководства МВД Украины не была выгодна ни Кремлю, ни украинским властным группировкам, а потому наиболее вероятная причина катастрофы - "несчастливая случайность", то есть непредвиденная техническая неисправность. Создается впечатление, что цель этой публикации - отвести подозрения от российских спецслужб и их все еще многочисленной украинской агентуры.



И тут мне вспомнилась другая катастрофа, которая произошла почти два года назад, 27 марта 2021 года, за многие тысячи километров от Украины, на Аляске. Тогда вертолет врезался в гору, 5 из 6 человек погибли. Среди погибших был самый богатый человек Чехии Петр Келлнер, учредитель и главный акционер инвестиционно-финансовой группы PPF Group N.V. На момент гибели его состояние оценивалось в 17,5 миллиарда долларов. Келлнер увлекался хели-ски - это разновидность горнолыжного спорта, спуск по нетронутым снежным склонам, вдалеке от подготовленных трасс; к месту старта лыжников доставляют на вертолете. Миллиардер занимался этим спортом на Аляске много лет, регулярно приезжая в сезон.



Авария вертолета, в которой погиб Келлнер, была первой за все 17 лет деятельности местной компании по хели-ски. О возможных причинах катастрофы до сих пор нет никакой информации. Миллиардер имел значительные инвестиции в России, а в Европе, в частности, владел медиагруппой с 45-миллионной аудиторией. После 2014 года Келлнер все более скептически относился к политике Владимира Путина и был, хотя и косвенно, причастен к организации реверса газа в Украину. Словом, мотивы для устранения Келлнера могли быть у самых разных игроков, включая российские спецслужбы, но никак уж не у спецслужб американских, поскольку миллиардер в последние годы все больше разворачивался от России к Америке. Через два месяца после его гибели появилась статья одного прокремлевского публициста, содержавшая прямые намеки на то, что с Келлнером расправились западные спецслужбы, прежде всего американские, чтобы не допустить улучшения российско-чешских отношений. Не было ли это попыткой отвлечь внимание от истинного заказчика?



Если же вернуться к катастрофе в Броварах, то директор Stiletto Systems Халит Хабибуллин усматривает в ней коррупционную составляющую. По его словам, вертолеты EC225 Super Puma производства компании Eurocopter, один из которых разбился в Броварах, были закуплены Украиной еще в 2018 году из явно бракованной партии: у этих машин наблюдались структурные проблемы с редуктором и втулкой несущего винта, которая могла отвалиться в полете, вследствие чего и происходили аварии. В то же время автор не исключает, что "может быть и вариант саботажа, если техник взял ключи и ослабил шланги высокого давления, и при полете от вибрации масло из редуктора стало постепенно вытекать, пока его не заклинило".



По поводу возможной диверсии хочу только заметить, что российская агентура в Украине имелась и среди высокопоставленных сотрудников СБУ, и среди офицеров ВСУ. Так, убийство сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины бизнесмена Дениса Киреева, успевшего передать ценную информацию о российском наступлении на Киев, явно было совершено по команде из Москвы и не могло быть исполнено без участия кого-то из высокопоставленных офицеров СБУ. А ранее, 11 февраля 2017 года, точно так же был убит генерал-полковник ВСУ Геннадий Воробьев, начальник Национального университета обороны Украины, ранее занимавший посты командующего Сухопутными войсками ВСУ и первого заместителя начальника Генерального штаба. Нынешний главком ВСУ Валерий Залужный недавно похвально отозвался о Воробьеве как о военачальнике, во многом благодаря которому украинская армия смогла быстро перейти на стандарты НАТО в организации и боевой подготовке. Геннадий Петрович был этническим русским, но большим патриотом Украины. Поэтому для Путина и его генералов он был предателем. Официально Воробьев умер от острой сердечной недостаточности. У генерала действительно было слабое сердце. Но причины его смерти становятся понятны, если учесть, что накануне, 10 февраля, в Крыму побывал один из команды отравителей Навального. Но он мог только привезти яд. А подмешать его генералу мог только кто-то из своих офицеров.



При расследовании катастрофы в Броварах стоило бы серьезно отнестись к версии саботажа.