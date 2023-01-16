

Работа Евгения Никитина с использованием нейросети



Недавнее интервью одного из главных кремлевских убийц - бомбического Патрушева - по праву можно назвать программным. Естественно, что его комментируют по обе стороны глобального фронта. В лагере российских либералов на него ответили обычными для этого лагеря насмешками. Предложенную Патрушевым конструкцию называют либо просто никак не соотносящимся с действительностью конспирологическим бредом (Юлия Латынина), либо жалким нытьем "обиженных" (Екатерина Шульман).



А вот кремлевский лагерь демонстрирует торжество. В его глазах Патрушев в пух и прах идейно разгромил либералов. И им нечем ответить. Им остается только насмехаться. В таком ключе интервью Патрушева обсуждала со своими гостями в эфире радио "Звезда" до упора мракобесная кремлевская пропагандистка Анна Шафран.



Эта яркая ультраконсервативная звезда "русского мира" несправедливо обделена вниманием либеральной медиакритики. У всех на слуху имена Соловьева, Симоньян, Скабеевой. Они воплощают тошнотворный стиль кремлевской массовой пропаганды с ее истерическими визгами, кровожадными угрозами, оскорблениями, глумлением, хамством.



Анна Шафран, работавшая в том числе и с Соловьевым, придерживается несколько иной стилистики. Претендующей на некоторую интеллигентность и интеллектуальность. Девушка, между прочим, написала книгу. Называется "Государство чести. Монархия - будущее России". Основана на трудах Константина Победоносцева. Того самого, с совиными крылами. Смеетесь? Только вот Скабеева могла бы написать книгу?





Анна Шафран на презентации своей книги. Кадр видео



Не спешите смеяться над "байками из склепа". Радикально-консервативные мыслители конца XIX - начала XX века (и российские, и западные) - это не смешно. Это серьезно. Именно они подготовили идеологическую почву фашизма и нацизма. И их буйно проросшие сегодня идеи - это не мумифицированные останки из склепа. Это демоны, вырвавшиеся из ада. И они убивают людей. Уже сотнями тысяч. А миллионы других превращают в Zомби.



В идеологических конструкциях давно нет ничего нового. Все они составляются из старых "идеологических кубиков". В этом отношении предлагаемый кремлевскими пропагандистами "идеологический продукт" не лучше, но и не хуже других. Концепт "русского мира" конструирует себя через противопоставление Западу как миру неправильному. Если отделить шелуху аргументации от сердцевины, под которую эта аргументация подбирается, в сухом остатке собственных родовых признаков "русского мира" будет непризнание прав человека и свободы его выбора в их западном понимании. Выбор человека определяется группой, в которую он принудительно включен. Сам человек несубъектен.



- Ты мой брат, - говорит представитель "русского мира" украинцу. - Ты такой же русский, как и я. Просто злые люди внушили тебе, что ты другой. Но я эту дурь из твоей башки вышибу. Я твои мозги промою, и ты снова станешь нормальным. Для этого я буду стрелять ракетами по твоим многоэтажкам, обустрою пыточные подвалы и фильтрационные лагеря, отберу у тебя твоих детей и вывезу их к себе, чтобы воспитать из них русских.



Насчет "такого же русского, как и я" - это, конечно, лукавство. На украинцев "русский мир" смотрит как на испорченных западным влиянием "недорусских". Испорченных ориентацией на западные либеральные ценности. Но тем сильнее он хочет вернуть их в свою "семью", к своим "традиционным ценностям". "Русский мир" - это мир "семейного насильника", стремящегося сделать объектом своего семейного насилия всех, до кого сможет дотянуться. "Обману" ограниченной правом западной демократии (которая лишь маскирует всевластие "плутократии") "русский мир" противопоставляет свою правду жизни - правду грубого, не ограниченного ни правом, ни моралью государственного насилия. Экзотическая конспирология - лишь художественное оформление этого. "Идеологический продукт" Кремля по-своему точно описывает суть разворачивающейся на наших глазах драмы - глобальную, экзистенциальную схватку свободы и тирании.



Вот только говорить об этом у современных либералов считается не совсем приличным. Слишком пафосная, слишком идеологизированная картина мира. А мы ведь живем в эпоху "конца идеологий". Отсюда и продолжающиеся попытки рассматривать украинскую войну как "региональный конфликт". И нащупать некую точку взаимоприемлемого компромисса на основе учета реальных интересов.



Отсюда и попытки отмахнуться от брошенного Кремлем идеологического вызова, отделавшись насмешками над теорией "заговора транснациональных корпораций". А что, реальной проблемы транснациональных корпораций не существует? Впрочем, для неолибералов и капиталистической эксплуатации как таковой не существует.



Юлия Латынина много говорит о том, что в современном обществе не может быть эффективна идеология, построенная на откровенных глупостях. Таких, как тезис о поощрении гей-браков с целью выведения искусственной породы управляемых "служебных людей" (Анна Шафран еще очень любит рассказывать о том, что всю женскую эмансипацию придумал Рокфеллер для увеличения своих прибылей). Но эта идеология реально овладела умами и душами миллионов. И позволила режиму Путина обрушить существующий с 1945 года мировой порядок. Вопреки воспетой его либеральными критиками криворукости кремлевских троечников. И цивилизованный мир пока не нашел против него "методов".



Герой Оруэлла называет самым сокровенным в человеке желание увидеть сапог, наступающий на лицо врага. Это сокровенное в человеке действительно есть. Оно прошито в его древнейшую биологическую программу, доставшуюся ему от его звериных предков. Но если бы в человеке не было прошито и противоположное, цивилизация не шла бы по пути последовательного обуздания этого "сокровенного".



Сегодня вырвавшиеся из ада демоны "русского мира" стремятся выпустить это "сокровенное" на волю. Они уверены, что кроме него в человеке вообще ничего нет и никогда не было. На это разбуженное демонами "сокровенное" и заходят с такой легкостью самые невероятные конспирологические теории.



Исход битвы в Украине в конечном счете будет зависеть от того, чья решимость убивать и умирать окажется сильнее: тех, кто готов умирать (и убивать) за свободу, человеческое достоинство, справедливость, или тех, кто готов убивать (и умирать) за право наступить сапогом на лицо другого. По сути это вопрос о том, что в человеке более сокровенно. Этот вопрос сегодня может быть решен только силой оружия. Но каждая из сторон будет подкреплять свою решимость соответствующим идеологическим оформлением. Ты должен знать, за что ты сражаешься. И за что сражается твой враг. Идеологический фронт - тоже очень важный фронт этой войны.



В свое время Владимир Пастухов вплотную подошел к определению идеологии "русского мира" как идеологии нового нацизма. И, как бы испугавшись чего-то, отказался от этой оценки. Определил эту идеологию как заходящую звезду "старого" большевизма, разложившегося и переродившегося до своей полной противоположности. Действительно, страшно признать, что это не заходящая, а восходящая звезда. Которая сама не погаснет. Ее придется гасить руками. Невзирая на ожоги. Как гасили звезду "старого" нацизма.