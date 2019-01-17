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Также: Портников, Европа, Колонки, Мир, Политика | Персоны: Виталий Портников, Сергей Лавров

статья Тоска по югу

Виталий Портников, 17.01.2019
Виталий Портников. Courtesy photo
Виталий Портников. Courtesy photo
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Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров неожиданно много места на своей пресс-конференции уделил небольшой балканской стране, которая теперь будет называться Республикой Северная Македония. Лавров поставил под сомнение легитимность процесса переименования страны и связал его с желанием США "загнать все балканские страны в НАТО поскорее и прекратить какое-либо влияние России в этом регионе". Перед этим российский МИД выступил с официальным заявлением, в котором утверждается, что решение македонского парламента о переименовании страны "не является отражением воли народа".

Замечания Лаврова о нелегитимности процесса переименования не выдерживают никакой критики. Македонский парламент прошел через три этапа внесения изменений в основной закон страны, предусмотренных конституционной процедурой. Референдум о переименовании, на который так любят ссылаться критики этого решения, был признан несостоявшимся из-за низкой явки македонских граждан - но те, кто дошел до избирательных урн, в подавляющем большинстве своем проголосовали за, а не против. Так что утверждать, что парламент Македонии игнорирует волю народа, это обычная российская дипломатическая ложь.

Чью волю македонский парламент действительно проигнорировал - так это волю Кремля. В Москве сделали все, и даже больше, чтобы сорвать историческое соглашение Греции и Македонии. Связанный с Россией президент Македонии Георги Иванов - креатура сбежавшего из страны бывшего прокремлевского премьера-коррупционера Николы Груевского - отказался подписывать закон о переименовании и призывал соотечественников к бойкоту референдума. Когда стало ясно, что македонскому правительству удастся найти голоса для конституционных изменений, в Москве попытались свалить правительство давнего друга России, греческого премьера Алексиса Ципраса. После визита в Москву в октябре прошлого года и встречи с Сергеем Шойгу коалиционный партнер Ципраса, министр обороны и лидер правопопулистской партии "Независимые греки" Панос Камменос стал готовиться к выходу из правительства - что должно было лишить Ципраса большинства и сделать невозможным ратификацию соглашения с Македонией в греческом парламенте. И вот только в среду стало известно, что Ципрас устоял и шансы на ратификацию сохранились.

Когда Лавров рассказывает о воле македонского народа, он должен был бы вспомнить, как к этому народу в Москве относились все последние семь с лишним десятилетий. В Советском Союзе и слышать не хотели ни о какой Македонии и македонцах, так как дружили с Болгарией, чье руководство последовательно отрицало сам факт существования такого народа и его языка. Когда социалистический лагерь распался и Македония получила независимость, на первый план вышли российские отношения с Грецией, отрицавшей само название страны. И даже когда в Македонии вспыхнул этнический конфликт - а армия этой страны оказалась практически безоружной перед албанскими повстанцами, - то оружие Македонии поставляла не Россия, а Украина. Такие вот, прошу прощения, "братушки".

О Македонии в России вспомнили только тогда, когда появилась идея провести по ее территории часть маршрута газопровода "Турецкий поток" и наказать строптивую Болгарию, а заодно и предотвратить вступление балканской страны в ненавистное НАТО. Греция это вступление последовательно блокировала, возражая против названия Македонии.

Лавров прав, что переименование снимает проблему. Но отнюдь не только эту - переименование ставит точку в многолетнем региональном конфликте, позволяет Македонии стать равноправным партнером своих соседей. И самое главное для македонцев: все эти десятилетия Греция и слышать не хотела о самой возможности сохранения слова "Македония" в названии страны, а македонцев называла "славянским населением Скопье". А теперь и Македония останется Македонией, пусть и северной, и македонцы - македонцами, и их язык - македонским.

Удержать Македонию в российском капкане не получилось. Осталось только тосковать. Тосковать по югу. Но и это не ново. 170 лет назад вот так же тосковал в Москве великий македонский поэт Константин Миладинов, оставивший нам впечатляющий портрет российской столицы:

Темень и мрак здесь все обвевает,
Черная мгла землю всю покрывает...
Лед и мороз и вечные вьюги,
Воют ветра в бесконечном круге.
Холод и стужа над землей нависли.
И в душе моей темные мысли...

(Перевод мой.)

Вот эти самые темные мысли не дают покоя Сергею Лаврову. А потомкам Миладинова, кажется, удалось убежать прочь от Москвы.

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Виталий Портников, 17.01.2019
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Виталий Портников

Владимир Македонский

Виталий Портников, 28.04.2017

Авторитарному правителю нужны марионетки и попутчики, обязанные ему сохранением власти. Контроль над Македонией - это еще один повод померяться силами с Западом. Это присутствие на границах неспокойного Косово. И еще Груевский у власти - это гарь и хаос. А Путин выглядит могущественным только в дыму.

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