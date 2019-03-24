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Функционеры российского официоза пользуются любым и не очень удобным случаем, для того чтобы доказать, что они не делают ничего выходящего за границы общепринятого в мировой политике, а все критические замечания в их адрес - не более чем оголтелая русофобия и сплошные двойные стандарты. Разумеется, особенно они возбуждаются, когда речь заходит о крепежной гайке нынешней путинской идеологии - "крымнаше".

Тему аннексии и оккупации Крымского полуострова пропагандисты и агрессоры многократно пытались утопить в потоке якобы аналогичных ситуаций - от британских Гибралтара и Фолклендских островов до Северного Кипра и мало кому известно где расположенного Восточного Тимора. А наибольшее количество обличительных воплей раздается из Москвы даже не тогда, когда очередная страна признает суверенитет Косово, а тогда, когда речь заходит об Израиле и тех его территориях, которые кто-то называет "оккупированными". Как известно, по мнению российских властей, еврейское государство выступает в роли оккупанта даже в Иерусалиме и Иудее. Где сами за себя говорят уже названия. И не существует ни одного претендующего на них признанного суверенного государства. Что уж там говорить о Голанских высотах, которые своими считает сирийский режим Асада, опекаемый Путиным совместно с иранскими аятоллами. Высоты эти с 1967 года находятся в руках Израиля, а поводом для воплей из Кремля послужило намерение президента США Дональда Трампа признать израильский суверенитет над ними. Тут-то и раздался дружный вой Захаровой, Косачева, Морозова и пр. о том, что это "они, а не мы оккупанты". Что вот же они что хотят, то и делают, и еще смеют что-то говорить про законный референдумный "крымнаш".

Давайте все-таки посмотрим серьезно на вопрос о Голанских высотах с исторической, военно-политической и правовой точек зрения. Слишком далеко в историю погружаться не будем, за последние 500 лет кто только не владел Голанами - и египетские мамелюки, и турки-османы, и французы. С 1949 года Голаны стали сирийскими и 18 лет использовались сирийской армией в качестве господствующей высоты для обстрела прилегающих израильских земель. Обстрелы из автоматов и пулеметов были практически ежедневными, артиллерийские обстрелы бывали не каждый день, но вполне регулярно, на израильской стороне границы уничтожались посевы, сельскохозяйственные животные, гибли люди, дети месяцами учились и жили в бомбоубежищах. В 1967 году в результате Шестидневной войны вся территория Голан оказалась под контролем Израиля. Попытка массированного наступления сирийской армии во время войны Судного дня в 1973 году провалилась, и линия прекращения огня осталась той же самой.

С 1967 по 1981 год израильское правительство неоднократно предлагало вернуть высоты Сирии в обмен на дипломатическое признание и полномасштабный мирный договор. Первое такое предложение было сделано через посредников осенью 1967 года. Для примера напомню, что именно такая модель взаимоотношений была использована при урегулировании когда-то не менее острого израильско-египетского конфликта, когда в 1978 году в Кэмп-Дэвиде был подписан мир, а Израиль вернул Египту Синайский полуостров. Замечу, что Синай по территории во многие десятки раз превосходит Голаны, что там находятся знаменитые на весь мир курорты и велась добыча нефти, в то время как Голанские высоты были пустынны и практически не населены. Тем не менее сирийские власти неизменно отказывались как от мира с Израилем, так и от признания его права на существование, и возврат территорий совершенно не мог их соблазнить.

В 1981 году израильскому правительству надоело бесконечно пытаться односторонне договариваться о мире и при этом охранять за счет своего бюджета спорную и неиспользуемую территорию. Армия обороны Израиля отступила с большей части Голанских высот и дала возможность сирийцам их занять, а над меньшей частью, именно той, которая стратегически господствует над севером Израиля, прежде всего единственным израильским природным ресурсом пресной воды - озером Кинерет, - был установлен израильский суверенитет. На этом кусочке земли пышно расцвело сельское хозяйство, появились поля, фруктовые и овощные плантации, виноградники и винодельни. На той территории, куда вернулась власть Сирии, по-прежнему царили запустение и малолюдство, а теперь и вовсе периодически вспыхивают боевые действия, подавляемые то российской военной полицией, то еще какими-то столь же миролюбивыми силами. Со стороны Израиля вплотную к границе развернут госпиталь специально для обращающихся за помощью сирийцев - больных и раненых, среди которых часто бывают дети. Тех, кому не удается помочь в этом госпитале, доставляют для лечения в медицинские учреждения собственно Израиля.

Все вышеприведенные факты как из недавней истории, так и из сегодняшнего дня легко проверить не только по израильским, но и по совершенно нейтральным источникам. Ни одного довода, подтверждающего схожесть этой ситуации с крымской проблемой, не существует. Из Крыма никто никогда не вел огонь по суверенной российской территории, и ни один россиянин от такого огня не пострадал. Наоборот, граждане России свободно и спокойно ездили в украинский Крым на отдых, по делам и просто в гости. Украина никогда не проявляла агрессии в отношении Российской Федерации, не ставила под вопрос ее суверенитет и право на существование и не высказывала намерений ее уничтожить. Россия же, в свою очередь, никогда не выражала готовности вернуть Крым в состав Украины в обмен на что бы то ни было, тем более что и непонятно, а чего она могла бы хотеть в условиях ею же развязанной агрессии.

Таким образом, аналогия между этими двумя сюжетами могла родиться только и исключительно в мозгах одновременно и воспаленных, и предвзятых. Это не говоря уже о том, что в Украине существует международно признанное легитимное правительство и в законные сроки проходят демократические выборы, а в Дамаске правит кровавый тиран, чья власть зиждется на штыках иранского Корпуса стражей исламской революции при поддержке российской авиации и наемников из ЧВК "Вагнер". И в Израиле нет таких опасных сумасшедших, которые хотели бы в дополнение к ХАМАСу и "Хизбалле" получить еще и отряды аятолл на Голанских высотах. В условиях отсутствия мирного договора с Сирией и угроз ее тегеранских союзников стереть Израиль с карты мира контроль над Голанскими высотами для Израиля - действительно вопрос не просто безопасности, а жизни и смерти. Чего про Крым, который даже не граничит с Россией по суше, и предположить невозможно. В чем бы ни уверяли все уменьшающуюся аудиторию непрерывно лгущие кремлевские пропагандисты.