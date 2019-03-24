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Функционеры российского официоза пользуются любым и не очень удобным случаем, для того чтобы доказать, что они не делают ничего выходящего за границы общепринятого в мировой политике, а все критические замечания в их адрес - не более чем оголтелая русофобия и сплошные двойные стандарты. Разумеется, особенно они возбуждаются, когда речь заходит о крепежной гайке нынешней путинской идеологии - "крымнаше".
Тему аннексии и оккупации Крымского полуострова пропагандисты и агрессоры многократно пытались утопить в потоке якобы аналогичных ситуаций - от британских Гибралтара и Фолклендских островов до Северного Кипра и мало кому известно где расположенного Восточного Тимора. А наибольшее количество обличительных воплей раздается из Москвы даже не тогда, когда очередная страна признает суверенитет Косово, а тогда, когда речь заходит об Израиле и тех его территориях, которые кто-то называет "оккупированными". Как известно, по мнению российских властей, еврейское государство выступает в роли оккупанта даже в Иерусалиме и Иудее. Где сами за себя говорят уже названия. И не существует ни одного претендующего на них признанного суверенного государства. Что уж там говорить о Голанских высотах, которые своими считает сирийский режим Асада, опекаемый Путиным совместно с иранскими аятоллами. Высоты эти с 1967 года находятся в руках Израиля, а поводом для воплей из Кремля послужило намерение президента США Дональда Трампа признать израильский суверенитет над ними. Тут-то и раздался дружный вой Захаровой, Косачева, Морозова и пр. о том, что это "они, а не мы оккупанты". Что вот же они что хотят, то и делают, и еще смеют что-то говорить про законный референдумный "крымнаш".
Давайте все-таки посмотрим серьезно на вопрос о Голанских высотах с исторической, военно-политической и правовой точек зрения. Слишком далеко в историю погружаться не будем, за последние 500 лет кто только не владел Голанами - и египетские мамелюки, и турки-османы, и французы. С 1949 года Голаны стали сирийскими и 18 лет использовались сирийской армией в качестве господствующей высоты для обстрела прилегающих израильских земель. Обстрелы из автоматов и пулеметов были практически ежедневными, артиллерийские обстрелы бывали не каждый день, но вполне регулярно, на израильской стороне границы уничтожались посевы, сельскохозяйственные животные, гибли люди, дети месяцами учились и жили в бомбоубежищах. В 1967 году в результате Шестидневной войны вся территория Голан оказалась под контролем Израиля. Попытка массированного наступления сирийской армии во время войны Судного дня в 1973 году провалилась, и линия прекращения огня осталась той же самой.
С 1967 по 1981 год израильское правительство неоднократно предлагало вернуть высоты Сирии в обмен на дипломатическое признание и полномасштабный мирный договор. Первое такое предложение было сделано через посредников осенью 1967 года. Для примера напомню, что именно такая модель взаимоотношений была использована при урегулировании когда-то не менее острого израильско-египетского конфликта, когда в 1978 году в Кэмп-Дэвиде был подписан мир, а Израиль вернул Египту Синайский полуостров. Замечу, что Синай по территории во многие десятки раз превосходит Голаны, что там находятся знаменитые на весь мир курорты и велась добыча нефти, в то время как Голанские высоты были пустынны и практически не населены. Тем не менее сирийские власти неизменно отказывались как от мира с Израилем, так и от признания его права на существование, и возврат территорий совершенно не мог их соблазнить.
В 1981 году израильскому правительству надоело бесконечно пытаться односторонне договариваться о мире и при этом охранять за счет своего бюджета спорную и неиспользуемую территорию. Армия обороны Израиля отступила с большей части Голанских высот и дала возможность сирийцам их занять, а над меньшей частью, именно той, которая стратегически господствует над севером Израиля, прежде всего единственным израильским природным ресурсом пресной воды - озером Кинерет, - был установлен израильский суверенитет. На этом кусочке земли пышно расцвело сельское хозяйство, появились поля, фруктовые и овощные плантации, виноградники и винодельни. На той территории, куда вернулась власть Сирии, по-прежнему царили запустение и малолюдство, а теперь и вовсе периодически вспыхивают боевые действия, подавляемые то российской военной полицией, то еще какими-то столь же миролюбивыми силами. Со стороны Израиля вплотную к границе развернут госпиталь специально для обращающихся за помощью сирийцев - больных и раненых, среди которых часто бывают дети. Тех, кому не удается помочь в этом госпитале, доставляют для лечения в медицинские учреждения собственно Израиля.
Все вышеприведенные факты как из недавней истории, так и из сегодняшнего дня легко проверить не только по израильским, но и по совершенно нейтральным источникам. Ни одного довода, подтверждающего схожесть этой ситуации с крымской проблемой, не существует. Из Крыма никто никогда не вел огонь по суверенной российской территории, и ни один россиянин от такого огня не пострадал. Наоборот, граждане России свободно и спокойно ездили в украинский Крым на отдых, по делам и просто в гости. Украина никогда не проявляла агрессии в отношении Российской Федерации, не ставила под вопрос ее суверенитет и право на существование и не высказывала намерений ее уничтожить. Россия же, в свою очередь, никогда не выражала готовности вернуть Крым в состав Украины в обмен на что бы то ни было, тем более что и непонятно, а чего она могла бы хотеть в условиях ею же развязанной агрессии.
Таким образом, аналогия между этими двумя сюжетами могла родиться только и исключительно в мозгах одновременно и воспаленных, и предвзятых. Это не говоря уже о том, что в Украине существует международно признанное легитимное правительство и в законные сроки проходят демократические выборы, а в Дамаске правит кровавый тиран, чья власть зиждется на штыках иранского Корпуса стражей исламской революции при поддержке российской авиации и наемников из ЧВК "Вагнер". И в Израиле нет таких опасных сумасшедших, которые хотели бы в дополнение к ХАМАСу и "Хизбалле" получить еще и отряды аятолл на Голанских высотах. В условиях отсутствия мирного договора с Сирией и угроз ее тегеранских союзников стереть Израиль с карты мира контроль над Голанскими высотами для Израиля - действительно вопрос не просто безопасности, а жизни и смерти. Чего про Крым, который даже не граничит с Россией по суше, и предположить невозможно. В чем бы ни уверяли все уменьшающуюся аудиторию непрерывно лгущие кремлевские пропагандисты.
Тридцать лет назад в октябре 1973 года началась четвертая арабо-израильская война, вошедшая в историю как война Судного дня. Воспользовавшись еврейским религиозным праздником, войска Египта и Сирии одновременно атаковали Израиль, вынудив его вести войну на два фронта. Казалось, что существование еврейского государства висит на волоске. Однако Армия обороны Израиля вновь показала свое неоспоримое превосходство над противником. Теперь Израилю приходится вести войну иного рода - куда более трудную.