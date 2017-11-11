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новость Израильские военные сбили сирийский беспилотник над Голанскими высотами

11.11.2017
ЗРК Patriot. Фото: defense.gov
ЗРК Patriot. Фото: defense.gov
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Батарея ПРО Patriot Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила сирийский беспилотник, приблизившийся к границе израильского воздушного пространства в районе Голанских высот. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

Израильские военные подтвердили, что БПЛА российского производства был сбит до того, как он пересек границу воздушного пространства Израиля. Сообщается, что беспилотник вел съемку приграничной территории. Аппарат принадлежал сирийской армии, а не террористической организации "Хезболла", подчеркнул пресс-секретарь ЦАХАЛ.

С начала года это третий случай применения против сирийских БПЛА батареи Patriot, развернутой в районе города Цфата. В апреле был сбит беспилотный летательный аппарат, вторгшийся в воздушное пространство Израиля со стороны Сирии. В сентябре беспилотник "Хизбаллы" уничтожили на подлете к границе.

В сирийском конфликте Израиль держит строгий нейтралитет, но оставляет за собой право на оборону. 27 апреля под Дамаском Израиль нанес авиаудар по складу "Хезболлы". "Инцидент в Сирии вписывается в израильский курс на предотвращение контрабанды иранского оружия "Хезболле" через Сирию", - пояснил израильский министр разведки Исраэль Кац. Он добавил, что Израиль будет и в дальнейшем реагировать таким образом на сообщения разведки о поставках оружия для "Хезболлы". Боевики "Хезболлы" воюют в Сирии на стороне Башара Асада.

24 июня в районе Голанских высот самолеты ЦАХАЛ в ответ на обстрел израильской территории атаковали позиции сирийских правительственных сил. Сирийские минометные снаряды упали незастроенной местности и в результате обстрела никто не пострадал. Израильские военные признали обстрел с территории соседнего государства случайным перелетом снарядов, но сочли инцидент неприемлемым.

16 октября самолеты ВВС Израиля уничтожили батарею ПВО сирийской армии к востоку от Дамаска. На вооружении батареи стояли зенитно-ракетные комплексы С-200 российского производства (SA-5 по классификации НАТО). Удар стал ответом на ракетный обстрел этой батареей израильских самолетов, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ. Они проводили обычный разведывательный полет над территорией Ливана, во время которого сирийская батарея запустила по ним зенитную ракету. Ни один из самолетов не пострадал.

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