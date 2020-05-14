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Фото: duma.gov.ru

О магических практиках профану лучше не рассуждать, но тут особый случай. Ибо речь идет буквально о спасении нации, а власти, вероятно, скрывают от народа целебное средство, предохраняющее от опасного вируса. Иначе трудно объяснить, почему с некоторых пор, никак это не афишируя, на заседания нижней нашей палаты отдельные народные избранники стали приходить с таинственными большими значками на пиджаках.

Причем значками японскими, из белого пластика и с прищепкой, содержащими изображение креста на темном фоне. Про значок известно, что носят его с целью личной дезинфекции от всякой заразы, а в числе приверженцев данного ритуала замечен, например, Андрей Макаров - глава думского комитета по бюджету. Одного из важнейших в создавшейся ситуации катастрофических финансовых неурядиц.

Конечно, можно отмахнуться от этой новости про значки, и доводилось уже читать комментарии и комменты, в которых ношение необычных цацек в зале заседаний Госдумы подвергается беспощадному осмеянию. Острословы указывают нам на то, что среди российских парламентариев немало конченых идиотов и недалек тот день, когда вслед за значками в моду на Охотном ряду войдут шапочки из фольги. Нельзя не вспомнить и о печальной судьбе президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, который одно время носил на лацкане пиджака так называемый "блокатор вирусов", но потом заболел. Короче, легко усомниться в лечебных свойствах тех или иных внешних украшений, включая значки, ордена, медали, брошки и диадемы.

Однако имеются простые факты, против которых не попрешь, размышляя о прихотливых нарядах российских законодателей. Во-первых, пресс-секретарь захворал ровно после того, как снял бейджик, о чем теперь высказывается с сожалением. Во-вторых, про единороса Макарова все говорят, что он человек ума необыкновенного. В-третьих и в-главных, ничто из того, что творят депутаты в эти дни, не свидетельствует об их безнадежной дурости. Напротив, если бесстрастно исследовать законопроекты, которые они принимают сегодня и за которые собираются завтра проголосовать, то надо признать, что в них присутствует и трезвый расчет, и прямой умысел. Это вполне себе типичные для нынешнего состава Думы законопроекты, очень вредные для страны, но весьма полезные для власти.

Взять, допустим, закон об электронном голосовании на выборах и референдумах. Эта норма, как бы списанная с иностранных правовых актов, в современных российских условиях предоставляет начальству столь широкие возможности для мухлежа, каких раньше не бывало. Здесь тебе и почтовые отправления, при помощи которых так легко устраивать знаменитые "карусели". И непременная регистрация для желающих поддержать своего кандидата избирателей на портале госуслуг. Где так легко будет игнорировать, заодно их фиксируя, разных несогласных, которые захотят выдвинуть в депутаты, а то и куда повыше, явных смутьянов. Да и вообще поди проверь, как голоса посчитали. С этим и раньше возникали проблемы трудноразрешимые, упомянем хотя бы выборы в Мосгордуму. А когда президент сей законопроект подпишет, предвыборный процесс станет окончательно предсказуемым и управляемым. Во всем его дистанционном великолепии.

Твердой гарантией того, что нелояльных будут успешно отсеивать на стадии формирования предвыборных списков, послужит и обновленный закон о запрете баллотироваться. Туда теперь добавлена неснятая судимость по 50 статьям средней тяжести, в их числе, разумеется, и политические. Ну, а чтобы оппозиционно настроенные россияне слишком не возмущались, выходя из режима самоизоляции, специально для них скоро примут дополненный карательными статьями закон о полиции. Согласно которому стражам порядка дозволено будет не только по своему произволу вскрывать машины граждан и обыскивать их, но и пристреливать, если силовикам вдруг покажется, что у преследуемого или задержанного ими человека возникли преступные помыслы. Глаза как-то нехорошо сверкнули или в словах почудилась нешуточная угроза. Тогда ломать парню ногу или бить девушку в живот уже необязательно. По закону их всех разрешено будет прикончить.

Так что не надо придираться к значкам. К значкам надо приглядеться. Поскольку там, в нижней палате, собрались люди многоопытные, неглупые, информированные, и ежели они верят, что белый крест на темном фоне сулит им неуязвимость и победу в борьбе с коронавирусом, то не стоит с ходу отвергать эти магические практики. То есть не исключено, конечно, что расчетливая злоба, презрение к народу и пресмыкательство перед высшей властью в их сердцах соединяется с невежеством и малодушием, но это, согласитесь, недоказуемо. А японский продукт с масонского типа крестом и синей вставкой из нетканого материала - он перед глазами, и спикер Володин как бы шутит, рассказывая про "специальные устройства, которые отпугивают вирус", - но оценить эту шутку по достоинству мы пока не можем.

Непонятно, что происходит. То ли японцы прикупили себе депутатов для рекламной кампании. То ли народным избранникам с каждым днем все страшней и они уже на всякий случай обзаводятся экспериментальными значками и проверенной свинчаткой в укромных местах против радиации. То ли все-таки скрывают от нас надежнейшее средство от ковида. А это очень скверно. Что угодно мы им готовы простить, абсолютно любые законы, а скрытность такого рода не простим. Мы их сурово осудим, если откроется, что правду о благодетельной и всесокрушающей силе антивирусной прищепки для пиджака они от нас утаили.