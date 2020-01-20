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Чувашский губернатор Игнатьев до сих пор не выделялся в своей среде особой глупостью и брутальностью. Нелепый и невежественный, как многие наши угрюм-бурчеевы федерального подчинения, он все-таки, подобно главе администрации Волгоградской области Максюте, не поздравлял ветеранов с годовщиной разгрома советских войск под Сталинградом. Не обзывал земляков ни "жлобами", вслед за Полтавченко в Питере, ни "шелупонью", чем отличился губернатор Архангельской области Орлов. Скандалы местного значения более всего касались его проблем, связанных с запоминанием имен и званий высокопоставленных собеседников, великих артистов и больших героев.

Случалось, Михаил Васильевич, принимая у себя в Чебоксарах Глеба Панфилова и Инну Чурикову, не мог понять, кто перед ним и как их величать, этих смутно знакомых ему соотечественников. Бывало, не мог отличить генерала от сержанта, привечая ветеранов на родной земле. Но это было простительно: поди их всех запомни, столичных всенародно любимых мастеров культуры и бывших бойцов спецподразделений. А вот когда он прилюдно поименовал премьера Дмитрия Анатольевича, единственного и неповторимого, Василием Петровичем, такая оговорка произвела сильное впечатление на собравшихся и внимавших. Включая самого Петровича. Он, правда, смолчал, но видно было на затертом ныне ролике в YouTube, чего ему это стоило.

Потому и вчерашнее наделавшее много шуму высказывание чувашского руководителя хочется отнести к разряду необъяснимых ляпсусов. Что-то, мол, перемкнуло в голове оратора, и он в ходе своего выступления, посвященного Дням российской и чувашской печати, понес внезапную ересь. Заклеймив неких очернителей, злых и бессердечных, которые "ни одной статьи не написали о человеке труда", призвал их "мочить, как в народе говорят". Не то, заявил, "будем иметь митинги на улицах, неспокойную ситуацию там, где живем". И некогда, прибавил, "будет заниматься благоустройством дворовых территорий, общественных пространств, открывать новые производства". Так Игнатьев поздравил журналистов с их профессиональным праздником, региональных и понаехавших.

Хочется, говорю, найти в словах ньюсмейкера иррациональное зерно и на том успокоиться. А то получается, если буквально следовать его речам, губернатор призывает к массовому отстрелу работников прессы, что даже по нашим временам представляется событием незаурядным. Когда же предположить, что он опять, по укоренившейся уже традиции, все перепутал, то и ничего. В обозримые сроки журналистам, пишущим о Чувашии, едва ли что-нибудь угрожает со стороны исполнительной власти. Игнатьев просто неудачно выразился, он скоро осознает промах, поправится и пойдет молоть чушь на какую-другую тему. Забудет, допустим, как его самого зовут, но из зала подскажут и ситуация разрядится.

Углубляясь в контекст, замечу, что губернатор и вправду, как бы поточнее сформулировать, на убийствах не настаивал. Он ведь растолковал, приветствуя с высокой трибуны клеветников, что имел в виду под словосочетанием "мочить журналистов". А именно - "рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают". Согласитесь, это совсем другое дело, и ежели кто-нибудь из его слушателей, узнав, где живут журналисты, пойдет их наказывать за недобрые заметки о человеке труда, то при чем тут Игнатьев? Да вот и его "представители" уже оперативно "пояснили", что ровно так и нужно понимать сказанное шефом. Русская речь вообще многозначна: часто пишется казнь, а читается правильно - песнь. Важно научиться читать правильно, и тогда не страшен никакой руководящий дурак из Чувашии.

Это хорошая новость. Однако есть и плохая, тоже вытекающая из контекста. Известно же, кто ввел в современный оборот полисемичный глагол "мочить" и что при этом подразумевал. Сегодня он, в языкознании познавший толк в подворотнях и по месту прохождения службы, уснащает свои политические экспромты свежими яркими оборотами типа "сволочь", "свинья антисемитская", "моральные уроды" или там "заткнем поганый рот" - и едва ли ошибется тот внимательный слушатель, который заметит, что простодушный с виду Игнатьев лукавил, когда утверждал, будто использовал простонародное выражение. Нет, восприимчивый к начальственным речам губернатор прямо цитировал Михал Иваныча, причем в изысканно комплиментарной форме. То есть приравнивая к целому народу, богатырю и языкотворцу. На сей раз губернатор все-таки знал, что говорил и на кого ссылался, поздравляя критиканов с их профессиональным праздником.

Тем не менее скандал набирает обороты, взаимоотношениями Игнатьева с прессой остро заинтересовались в СПЧ, и даже в парламенте обнаружился депутат, Олег Николаев из "Справедливой России", народный избранник от Чувашии, который потребовал немедленной отставки "абсолютно неадекватного" госдеятеля. Ибо то, что дозволено нашему законно избранному Юпитеру, не позволяется всякому быкующему главе региона. Так что его вряд ли похвалят в тех кремлевских кабинетах, где довольно высокопоставленные клерки бдительно отслеживают происходящее в глубинке, осуществляя надзор над губернаторским корпусом.

Хотя вряд ли и накажут, тем более - замочат, поломав карьеру и выгнав на улицу с волчьим билетом. За грубейшее попрание прав журналистов, например, и за угрозы в их адрес, содержащие призывы к расправе. Короче, за убийственную глупость, граничащую с уголовщиной. Поскольку журналистов и сам Владимир Владимирович в грош не ставит, и клеркам нет надобности приставать к нему с рекомендациями отстранить от должности вполне типичного губернатора. Косноязычного дикаря, страдающего провалами в памяти. Если за это отправлять в отставку, то кто же останется на хозяйстве? Ну, оговорился человек, с кем не бывает, не соображая, где находится, а с ним это происходит постоянно. За постоянство, надежность, верность, преданность верховной власти и ненависть к свободомыслию его и их всех как раз и следует ценить, награждать, прощать, подбадривать, отмазывать.