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Текст Алексея Навального и деликатность - вещи вроде несовместные, но здесь тот случай, когда основатель ФБК сам на себя не похож. Выступая с обращением, Алексей Анатольевич использует такие слова и словесные конструкции, как "уважаемая", "пожалуйста", "мне кажется", собеседницу же называет "приличным человеком", а также "человеком безусловно достойным и заслуженным". Он просит, заклинает и даже умоляет прислушаться к его советам и внять его доводам.

О причинах, способствовавших краткому духовному преображению непримиримого оппозиционера, догадаться несложно. Письмо Навального действительно адресовано хорошему человеку, занятому благородным делом. А главное, это письмо заложнице. Потому, обращаясь к ней, он с такой тщательностью подбирает выражения и отыскивает верный тон. Хотя мог бы высказаться с привычной резкостью, и тысячи поклонников вслед за ним охотно заклеймили бы оппонента позором. Тем не менее неформальный лидер наших несогласных себя и своих приверженцев сдерживает. Он хочет заложницу переубедить.

Сюжет с виду довольно прост.

Есть в России благотворительный фонд помощи хосписам "Вера" - одна из самых замечательных организаций в стране. Врачи и волонтеры, работающие в этом фонде, заняты каждодневной помощью безнадежно больным людям, в их числе и детям. Учредителем "Веры" является Анна (Нюта) Федермессер. А еще есть Объединенный народный фронт (ОНФ) - одна из самых омерзительных в России организаций, созданная по инициативе президента Путина и занятая "политикой" и "социалкой". Возглавляет ее указанный Путин. В ноябре прошлого года Федермессер пригласили в центральный штаб ОНФ, и она согласилась туда войти, что сразу же породило жестокие споры в либеральной среде. О высших жизненных приоритетах и о праве творить добро, используя для этого любые средства.

На днях стало известно, что по просьбе высокого начальства, готового потворствовать благотворителям в обмен на лояльность, Нюта решила в сентябре баллотироваться в Мосгордуму. В качестве независимого кандидата, которому власти будут содействовать всей силой административного ресурса. Избираться она намерена по тому же 43-му округу, что и Любовь Соболь, юрист ФБК, преданный соратник Навального. Вот он и пишет Федермессер открытое письмо, призывая отказаться от участия в выборах. В предельно мягкой манере пытаясь объяснить Анне Константиновне, как это нехорошо: сотрудничать с режимом и включаться "в борьбу с демократическими силами" на стороне беспримесного зла, которое сегодня прячется за спинами таких, как Нюта. Выдвигая ее в депутаты, Кремль и мэрия одновременно сталкивают избирателей, симпатизирующих и Соболь, и Федермессер, и стремятся к тому, чтобы было "опошлено и унижено" дело, которому служит учредитель "Веры".

Отчасти Алексей Анатольевич лукавит. Поскольку жанр "открытого письма" в политике предполагает вовлечение в дискуссию избирателей, которым он буквально на пальцах растолковывает, почему в рамках "умного голосования" надо проголосовать за его кандидата. Однако в остальном он прав. А от себя еще прибавим, что начальство бесстыдно шантажирует глубоко порядочных людей, вовлекая их в свои бесконечно подлые игры. Мол, если откажешься в них играть, Нюта, то не дам денег и ты сама будешь чувствовать себя виноватой, глядя, как помирают в муках твои старики и дети. Об этом бесстыдстве жителям Арбата, Пресни, Хамовников, где расположен 43-й столичный избирательный округ, непременно следует вспомнить в сентябре. Когда они будут раздумывать, кому бы отдать голоса, совершая окончательный выбор.

Впрочем, следует помнить и о другом. Благотворитель от бога, Анна Федермессер знала, что делала, когда в прошлом году становилась доверенным лицом московского мэра, потом вступала в ОНФ, а теперь подписалась на Мосгордуму. Все это были осознанные решения, принятые под пыткой. В какой-нибудь другой стране, где средства на паллиативную помощь изыскиваются в рамках давно апробированной государственной программы с привлечением добровольных и щедрых спонсоров, ей не надо было бы беспрекословно исполнять поручения начальства. А в этой предложенная альтернатива слишком бесчеловечна, чтобы гневно осуждать Анну Константиновну за то, что она делает.

В конце концов мы же не виним тех, кто ломается, не выдержав мучений. Мы проклинаем истязателей, которые пытают людей. Оттого хочется еще раз поблагодарить Алексея Навального за то, что в полемике с Нютой он избрал верный тон, понимая, что в создавшейся ситуации жесткость неуместна. Жесткость уместна в разговоре о тех, кого он с большим человеческим удовольствием именует "злодеями, обманщиками и ворами", и заложница в глубине души едва ли с ним не согласится. Ибо возразить тут нечего.