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Более всего это, конечно, трогательное зрелище. В жанре детского, что ли, утренника, когда малыши на сцене декламируют наизусть вызубренные по ролям тексты, из динамиков негромко звучит патриотическая песня и взрослые в зрительном зале плачут от умиления. Молодцы, ребятки!

Между тем сцена сведена до размеров неуютной конурки в общежитии. С заученными речами выступают двое взрослых мужчин, в пятнистой форме и в мундире. Остальные сурово молчат. И хотя зрительный зал перед ними огромен - целая страна, как это всегда бывает, когда видеозапись выкладывается в YouTube, - выглядят они очень одинокими. Чтобы не сказать брошенными. Ну и реакция публики, иначе говоря, комменты, изобилующие неблагожелательными и даже грубыми откликами, усугубляет эту драму, и потому зрелище все-таки выходит трогательным. До слез.

Да и как еще его оценить? Здоровенные мужики, пенсионеры Росгвардии, записывают обращение к большим начальникам, подробно их перечисляя, со всеми титулами, фамилиями, отчествами и именами. Взывая к Путину, Медведеву, Золотову, Колокольцеву, офицеры рассказывают о тяжелейшей проблеме, с которой столкнулись. Девять лет назад они вместе с семьями заселились в московский "городок ОМОН", в помещения, которые были объявлены "жилыми". Однако после ухода на пенсию внезапно получили уведомления, в которых их квартиры были названы "нежилыми", договоры о найме оказались липовыми, и отставники ощутили себя бомжами, и здесь один из чтецов произносит самые главные слова. Почему мы, находясь на службе у государства, говорит человек в мундире, выполняя служебно-боевые задачи, в том числе в горячих точках - на Манежной, на Болотной площадях, и дальше он еще перечисляет места, где служил Родине, - почему, мол, мы сами оказались вне закона?

Действо сопровождается песней "Широка страна моя родная", звучащей как бы издалека, и в ней, если глубоко вслушаться, тоже чудится что-то детское. Типа простого ответа на все вопросы. Оптимистического и склоняющего к мысли тупо радоваться жизни и никаких вопросов не задавать.

Однако имеются и другие ответы на жалобу, поданную росгвардейцами в ходе их утренника, более сложные и противоречивые.

Например, мелькает где-то в титрах не то в памяти фраза "за что боролись, на то и напоролись", смысл которой гораздо короче можно выразить словом "воздаяние". Дескать, не без вашей помощи, господа офицеры, некоторые совершенно ни в чем не повинные россияне уехали с той Болотной в лагеря, вот и вспомните про них, примеряя на себя судьбу пострадавших от беззакония. Впрочем, мы в точности не знаем, как вели себя на площадях вот эти конкретные бойцы: били и задерживали всех подряд или стояли в оцеплениях. И привлекались ли к судам с целью лжесвидетельствовать против обреченных. Кроме того, мы же в курсе, что наиболее отличившихся на площадях омоновцев руководство не изгоняло из квартир, а наоборот, награждало квартирами. Короче, не исключено, что в данном случае Немезида слегка промахнулась, покарав статистов и совсем уж непричастных к исполнению преступных приказов их жен и детей.

Еще думается об удивительном устройстве государства российского, в котором не защищены от произвола даже самые нужные ему люди. О тотальном равнодушии к подневольным гражданам, носят они погоны или не носят, и этот ответ на вопрос, волнующий верных охранителей режима, представляется, пожалуй, более точным. Нет, они не стали жертвами возмездия. Они стали жертвами государствообразующего безразличия, а также неких мелких жуликов, с которыми подписывали договора. А если нужны дополнительные доказательства сказанного, то их легко отыскать в заявлении пресс-службы Нацгвардии, оперативно откликнувшейся на отчаянное воззвание ветеранов. Заслуг не умаляем, но юридические нормы не нарушены, сообщает пресс-служба бойцам, и когда бы не скандал, на том и завершился бы диалог руководства с отставниками.

Но и тут обнаруживается сложность, поскольку скандалов у нас не любят. Особенно таких, которые наблюдающие его граждане комментируют с нескрываемым злорадством. Оттого у обитателей жилого помещения, ставшего для них нежилым, сегодня появляется шанс обрести крышу над головой для себя и своей родни. На что уже намекает начальство, предлагая выселяемым не бузить и изъявляя готовность "к обсуждению и поиску совместных решений в рамках действующего законодательства". И ежели решения будут найдены, то получится, что выступали брошенные отцами-командирами росгвардейцы не зря, и на Болотной геройствовали не напрасно, и вообще все в их жизни было правильно. Как у хороших, послушных, дисциплинированных детей, успешно выступивших на детском утреннике. Растроганные взрослые им аплодируют и одаряют нечаянными гостинцами, ибо заслужили.