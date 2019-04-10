Зарегистрироваться | Войти через:
Более всего это, конечно, трогательное зрелище. В жанре детского, что ли, утренника, когда малыши на сцене декламируют наизусть вызубренные по ролям тексты, из динамиков негромко звучит патриотическая песня и взрослые в зрительном зале плачут от умиления. Молодцы, ребятки!
Между тем сцена сведена до размеров неуютной конурки в общежитии. С заученными речами выступают двое взрослых мужчин, в пятнистой форме и в мундире. Остальные сурово молчат. И хотя зрительный зал перед ними огромен - целая страна, как это всегда бывает, когда видеозапись выкладывается в YouTube, - выглядят они очень одинокими. Чтобы не сказать брошенными. Ну и реакция публики, иначе говоря, комменты, изобилующие неблагожелательными и даже грубыми откликами, усугубляет эту драму, и потому зрелище все-таки выходит трогательным. До слез.
Да и как еще его оценить? Здоровенные мужики, пенсионеры Росгвардии, записывают обращение к большим начальникам, подробно их перечисляя, со всеми титулами, фамилиями, отчествами и именами. Взывая к Путину, Медведеву, Золотову, Колокольцеву, офицеры рассказывают о тяжелейшей проблеме, с которой столкнулись. Девять лет назад они вместе с семьями заселились в московский "городок ОМОН", в помещения, которые были объявлены "жилыми". Однако после ухода на пенсию внезапно получили уведомления, в которых их квартиры были названы "нежилыми", договоры о найме оказались липовыми, и отставники ощутили себя бомжами, и здесь один из чтецов произносит самые главные слова. Почему мы, находясь на службе у государства, говорит человек в мундире, выполняя служебно-боевые задачи, в том числе в горячих точках - на Манежной, на Болотной площадях, и дальше он еще перечисляет места, где служил Родине, - почему, мол, мы сами оказались вне закона?
Действо сопровождается песней "Широка страна моя родная", звучащей как бы издалека, и в ней, если глубоко вслушаться, тоже чудится что-то детское. Типа простого ответа на все вопросы. Оптимистического и склоняющего к мысли тупо радоваться жизни и никаких вопросов не задавать.
Однако имеются и другие ответы на жалобу, поданную росгвардейцами в ходе их утренника, более сложные и противоречивые.
Например, мелькает где-то в титрах не то в памяти фраза "за что боролись, на то и напоролись", смысл которой гораздо короче можно выразить словом "воздаяние". Дескать, не без вашей помощи, господа офицеры, некоторые совершенно ни в чем не повинные россияне уехали с той Болотной в лагеря, вот и вспомните про них, примеряя на себя судьбу пострадавших от беззакония. Впрочем, мы в точности не знаем, как вели себя на площадях вот эти конкретные бойцы: били и задерживали всех подряд или стояли в оцеплениях. И привлекались ли к судам с целью лжесвидетельствовать против обреченных. Кроме того, мы же в курсе, что наиболее отличившихся на площадях омоновцев руководство не изгоняло из квартир, а наоборот, награждало квартирами. Короче, не исключено, что в данном случае Немезида слегка промахнулась, покарав статистов и совсем уж непричастных к исполнению преступных приказов их жен и детей.
Еще думается об удивительном устройстве государства российского, в котором не защищены от произвола даже самые нужные ему люди. О тотальном равнодушии к подневольным гражданам, носят они погоны или не носят, и этот ответ на вопрос, волнующий верных охранителей режима, представляется, пожалуй, более точным. Нет, они не стали жертвами возмездия. Они стали жертвами государствообразующего безразличия, а также неких мелких жуликов, с которыми подписывали договора. А если нужны дополнительные доказательства сказанного, то их легко отыскать в заявлении пресс-службы Нацгвардии, оперативно откликнувшейся на отчаянное воззвание ветеранов. Заслуг не умаляем, но юридические нормы не нарушены, сообщает пресс-служба бойцам, и когда бы не скандал, на том и завершился бы диалог руководства с отставниками.
Но и тут обнаруживается сложность, поскольку скандалов у нас не любят. Особенно таких, которые наблюдающие его граждане комментируют с нескрываемым злорадством. Оттого у обитателей жилого помещения, ставшего для них нежилым, сегодня появляется шанс обрести крышу над головой для себя и своей родни. На что уже намекает начальство, предлагая выселяемым не бузить и изъявляя готовность "к обсуждению и поиску совместных решений в рамках действующего законодательства". И ежели решения будут найдены, то получится, что выступали брошенные отцами-командирами росгвардейцы не зря, и на Болотной геройствовали не напрасно, и вообще все в их жизни было правильно. Как у хороших, послушных, дисциплинированных детей, успешно выступивших на детском утреннике. Растроганные взрослые им аплодируют и одаряют нечаянными гостинцами, ибо заслужили.
Вот он и призывает Навального "вернуть хотя бы часть тех замечательных традиций", требуя "сатисфакции". Правда, эту самую сатисфакцию он представляет себе как мордобой на ринге или броски на татами, что могло бы изумить чопорных предков с их дуэльным кодексом, равно и обещание сделать из оппонента "хорошую сочную отбивную". Но все же бретер в нем вырисовывается нешуточный, и это сильно усложняет образ Виктора Золотова.