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статья Белградская элегия

Илья Мильштейн, 25.03.2019
Илья Мильштейн
Илья Мильштейн
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статья Статья

Два прецедента

В Косово убивали, но для Путина это не аргумент. Что это вообще за война, которая затевается ради того, чтобы покончить с убийствами? Кто так воюет? А вот создать конфликт из ничего, да еще устами своего спецпропагандиста пригрозить человечеству ядерным апокалипсисом с тотальным "испепелением" – это совершенно другой стиль аргументации. И ни малейших двойных стандартов.

Илья Мильштейн
20.03.2014

Кабы американцы с их европейскими прихвостнями не учинили гуманитарных бомбежек Сербии, то и Россия оставалась бы миролюбивым государством. Если бы Косово не обрело независимость, то не было бы ни Цхинвала, ни Сухума, ни Крыма, ни ДНР и ЛНР. Когда бы Запад прислушался к мнению Кремля, резко возражавшего против войны с Милошевичем, то и Путина никакого бы не было.

Все в жизни связано, и есть некий резон в этих суждениях, перекладывающих вину за происходящее ныне с больной головы на здоровую. Мол, если ты крепок умом и телом, то просто обязан задумываться о последствиях своих поступков. Не только о том, как останавливать массовые убийства на территории бывшей Югославии и потоки беженцев, порожденные бойней. Но и о том, например, как отреагирует на принуждение к миру очередного душегуба страна, которая еще позавчера называлась великой державой, а вчера заметно сузилась в границах, не утратив ни великодержавных амбиций, ни ядерных боеголовок. Страна, в которой ностальгия по недавнему прошлому постепенно становится явлением государствообразующим, патриотизм неотделим от тоскливых мыслей о реванше, сербов же принято именовать братьями. И ежели их бомбят, то получается, что и россиян за людей не считают.

Это, вероятно, следовало учитывать, ведя дискуссии о грядущей судьбе белградского режима с другом Борисом и уважаемым партнером Евгением Максимовичем. Как можно аккуратнее выбирать слова и подыскивать доводы в диалогах с Россией насчет Милошевича и преступлений, совершаемых его головорезами. Как можно чаще указывать на неоценимую помощь Кремля в переговорах с сербами, хотя на деле тогдашняя РФ больше вредила, чем помогала Западу обуздать товарища Слобо. При том что одного внятного и грозного окрика из Москвы могло бы хватить для прекращения этнических чисток. Если бы Россия дала ясно понять Югославии, что в случае их продолжения перестанет оказывать ей политическую поддержку, то Милошевич почувствовал бы себя очень одиноким до, а не во время бомбежек. Тем не менее не исключено, что с Ельциным и Примаковым американцам и европейцам надо было общаться гораздо больше и основательнее, упорно вовлекая бывшую империю в миротворческий процесс. На то ведь и дипломатия, чтобы предотвращать смертельные обиды и развороты над Атлантикой.

Впрочем, случаются в истории народов и вождей, населяющих рухнувшие империи, такие моменты, когда их ничто не утешает и бесплодны любые уговоры. Наоборот, элиты и граждане жадно ловят любые намеки на то, что их теперь не уважают, и с мазохистским сладострастием ведут счет смертельным обидам. Бывают такие минуты, когда желание ощутить себя униженными и оскорбленными преобладает над всеми иными, объединяя народ. В общем, югославская война, начиная которую западные лидеры стремились спасти от истребления косовских албанцев и совсем не думали о страданиях россиян, стала большим подарком для той страны, которую вскоре возглавит Путин.

Тогда в моду вошли разговоры о славянском братстве и вечных его ненавистниках - англо-саксонских племенах с примкнувшими к ним тевтонами и прочими исконными врагами. И о том, что не будь у нас ядерного оружия, Москву бы тоже наверняка бомбили, придравшись к какой-нибудь ерунде. И о том, что "международное право" вместе с "правами человека" изобрели в Вашингтоне, для того чтобы извести русский народ. А если нужно, то ими на Западе легко пренебрегают, и с данным аргументом непросто было спорить, поскольку войну в Югославии НАТО проводило, не заручившись мандатом Совета безопасности ООН. Россия и Китай проголосовали против этой войны.

Однако все познается в сравнении, и сегодня, два десятилетия спустя после начала бомбежек, мы можем подвести итоги некоторых войн: Запада против Милошевича и Путина против Грузии и Украины. Конфликтов, которые, по мнению российских спецпропагандистов, логично следуют один из другого. Столкновений, в ходе которых Россия, как бы подражая проклятым американцам, вслед за ними разрушала мировой порядок.

НАТО воевало для того, чтобы покончить в регионе с массовыми убийствами, - и цель была достигнута. Россия в рамках "доктрины Лукьянова" многие годы подогревала этнические войны в Грузии, а затем, умело спровоцировав Саакашвили, отобрала у грузин Абхазию и Южную Осетию. Что же касается Крыма, то за четверть века вхождения полуострова в состав независимой Украины не было зафиксировано ни одного мало-мальски значимого конфликта "младших братьев" с местными русскими. Да и граждане РФ могли беспрепятственно отдыхать там, где располагались их сакральные земли. Хуже того. Именно из-за аннексии Крыма Россией была развязана война в Донбассе, обернувшаяся большой кровью и миллионными потоками беженцев. Короче, "подражание" американцам оказалось злобной пародией на миротворчество, и над ней можно было бы посмеяться, когда бы не чудовищные последствия - для путинской РФ и ее населения в первую очередь.

Ибо Крым в широком смысле обрекает страну на противостояние целому свету, по заветам Милошевича, Саддама, Каддафи - им Путин в действительности и подражает. Противостояние, которое едва ли завершится так, как закончилась война НАТО против Югославии, но это единственная хорошая новость для президента РФ и его электората. И выходит, что слепое подражание западным образцам приносит одни лишь беды - и России, и человечеству, особенно если эпигоны ослеплены тоскливыми мечтами о реванше, злобой и ненавистью. То есть вопрос, связанный с тем, все ли было сделано в 1999 году для того, чтобы в Москве не испытали чувство смертельной обиды, сохраняет свое чисто теоретическое значение. Для историков. С другой стороны, известно же, что если человек, тем более целая страна мечтают на кого-нибудь смертельно обидеться, то повод сыщется непременно. Двадцать лет назад ровно это и произошло.

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Илья Мильштейн, 25.03.2019
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Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

Любовь к негодяю

Виталий Портников, 27.05.2011

В России до сих пор много таких, кто считает героями всех этих упырей - Милошевича, Караджича, Младича. Кто считает предателями не тех, кто предал род человеческий, а тех, кто передает военных преступников международному трибуналу. Кто готов объявить кумиром любого мерзавца - лишь бы этот мерзавец плюнул на американский флаг.
Виталий Портников. Фото А.Карпюк/Грани.Ру

Лакировка палача

Виталий Портников, 24.07.2008

И еще российские защитники Караджича из так называемых интеллектуальных и научных кругов – вся эта мерзость, полезшая на телеэкран с криками о том, что процесс над убийцей будет и процессом над Сербией. Оставьте, пожалуйста, в покое Сербию. Эта гордая страна способна ответить за себя сама, без вашей принудительной защиты.
Ирина Павлова

Косовоглазие

Ирина Павлова, 26.02.2008

Истерия по поводу Косово в России, кажется, превзошла всякие пределы. Посмотрим на Россию и на ту ее проблему, которую косовская ситуация высветила и о которой почти никто не писал. Эта истерия показала, что у современной России в действительности есть и объединяющая идея, и идеология.

Вадим Белоцерковский

Косово: прямо по Путину

Вадим Белоцерковский, 19.02.2008

То, что сейчас ЕС и НАТО проигнорировали колоссальное давление Москвы и поддержали отделение Косово, стало серьезным поражением антизападной политики Путина и его стремления изображать себя одним из ведущих лидеров мира. Путину указали на его истинное место.
Валерия Новодворская. Фото Граней.ру

Поналетали тут...

Валерия Новодворская, 25.04.2011

Становится понятно, кто такие натовцы. Это гастарбайтеры, делающие всю работу за малодушных (ливийцев, афганцев, иракцев и прочая). Но гастарбайтеры хотя бы получают плату, живут в комфорте, впитывают культуру. А что получают натовцы? Свинцовые гробы и проклятия в свой адрес?

Виталий Портников

В зоне НАТО

Виталий Портников, 09.06.2017

После нападения Путина на Крым и появления диверсантов в Донбассе у украинцев в буквальном смысле слова открылись глаза. Если бы не Путин, мы могли бы убеждать украинцев десятилетиями. А теперь нам ничего не нужно больше доказывать. Нам нужно лишь объяснять соотечественникам, почему мы на третьем году войны еще не в НАТО.
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

Судьба кровавых кукол

Виталий Портников, 25.03.2016

Людям, за убийства которых отвечает Караджич, приговор уже не поможет. Но может помочь другим - тем, над кем сейчас издеваются разнообразные Плотницкие. Эти "лидеры" должны понять, что Кремль сдаст их с потрохами, - если на тот момент в Москве вообще захотят решать вопросы, связанные с будущим наемников.
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