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Кабы американцы с их европейскими прихвостнями не учинили гуманитарных бомбежек Сербии, то и Россия оставалась бы миролюбивым государством. Если бы Косово не обрело независимость, то не было бы ни Цхинвала, ни Сухума, ни Крыма, ни ДНР и ЛНР. Когда бы Запад прислушался к мнению Кремля, резко возражавшего против войны с Милошевичем, то и Путина никакого бы не было.

Все в жизни связано, и есть некий резон в этих суждениях, перекладывающих вину за происходящее ныне с больной головы на здоровую. Мол, если ты крепок умом и телом, то просто обязан задумываться о последствиях своих поступков. Не только о том, как останавливать массовые убийства на территории бывшей Югославии и потоки беженцев, порожденные бойней. Но и о том, например, как отреагирует на принуждение к миру очередного душегуба страна, которая еще позавчера называлась великой державой, а вчера заметно сузилась в границах, не утратив ни великодержавных амбиций, ни ядерных боеголовок. Страна, в которой ностальгия по недавнему прошлому постепенно становится явлением государствообразующим, патриотизм неотделим от тоскливых мыслей о реванше, сербов же принято именовать братьями. И ежели их бомбят, то получается, что и россиян за людей не считают.

Это, вероятно, следовало учитывать, ведя дискуссии о грядущей судьбе белградского режима с другом Борисом и уважаемым партнером Евгением Максимовичем. Как можно аккуратнее выбирать слова и подыскивать доводы в диалогах с Россией насчет Милошевича и преступлений, совершаемых его головорезами. Как можно чаще указывать на неоценимую помощь Кремля в переговорах с сербами, хотя на деле тогдашняя РФ больше вредила, чем помогала Западу обуздать товарища Слобо. При том что одного внятного и грозного окрика из Москвы могло бы хватить для прекращения этнических чисток. Если бы Россия дала ясно понять Югославии, что в случае их продолжения перестанет оказывать ей политическую поддержку, то Милошевич почувствовал бы себя очень одиноким до, а не во время бомбежек. Тем не менее не исключено, что с Ельциным и Примаковым американцам и европейцам надо было общаться гораздо больше и основательнее, упорно вовлекая бывшую империю в миротворческий процесс. На то ведь и дипломатия, чтобы предотвращать смертельные обиды и развороты над Атлантикой.

Впрочем, случаются в истории народов и вождей, населяющих рухнувшие империи, такие моменты, когда их ничто не утешает и бесплодны любые уговоры. Наоборот, элиты и граждане жадно ловят любые намеки на то, что их теперь не уважают, и с мазохистским сладострастием ведут счет смертельным обидам. Бывают такие минуты, когда желание ощутить себя униженными и оскорбленными преобладает над всеми иными, объединяя народ. В общем, югославская война, начиная которую западные лидеры стремились спасти от истребления косовских албанцев и совсем не думали о страданиях россиян, стала большим подарком для той страны, которую вскоре возглавит Путин.

Тогда в моду вошли разговоры о славянском братстве и вечных его ненавистниках - англо-саксонских племенах с примкнувшими к ним тевтонами и прочими исконными врагами. И о том, что не будь у нас ядерного оружия, Москву бы тоже наверняка бомбили, придравшись к какой-нибудь ерунде. И о том, что "международное право" вместе с "правами человека" изобрели в Вашингтоне, для того чтобы извести русский народ. А если нужно, то ими на Западе легко пренебрегают, и с данным аргументом непросто было спорить, поскольку войну в Югославии НАТО проводило, не заручившись мандатом Совета безопасности ООН. Россия и Китай проголосовали против этой войны.

Однако все познается в сравнении, и сегодня, два десятилетия спустя после начала бомбежек, мы можем подвести итоги некоторых войн: Запада против Милошевича и Путина против Грузии и Украины. Конфликтов, которые, по мнению российских спецпропагандистов, логично следуют один из другого. Столкновений, в ходе которых Россия, как бы подражая проклятым американцам, вслед за ними разрушала мировой порядок.

НАТО воевало для того, чтобы покончить в регионе с массовыми убийствами, - и цель была достигнута. Россия в рамках "доктрины Лукьянова" многие годы подогревала этнические войны в Грузии, а затем, умело спровоцировав Саакашвили, отобрала у грузин Абхазию и Южную Осетию. Что же касается Крыма, то за четверть века вхождения полуострова в состав независимой Украины не было зафиксировано ни одного мало-мальски значимого конфликта "младших братьев" с местными русскими. Да и граждане РФ могли беспрепятственно отдыхать там, где располагались их сакральные земли. Хуже того. Именно из-за аннексии Крыма Россией была развязана война в Донбассе, обернувшаяся большой кровью и миллионными потоками беженцев. Короче, "подражание" американцам оказалось злобной пародией на миротворчество, и над ней можно было бы посмеяться, когда бы не чудовищные последствия - для путинской РФ и ее населения в первую очередь.

Ибо Крым в широком смысле обрекает страну на противостояние целому свету, по заветам Милошевича, Саддама, Каддафи - им Путин в действительности и подражает. Противостояние, которое едва ли завершится так, как закончилась война НАТО против Югославии, но это единственная хорошая новость для президента РФ и его электората. И выходит, что слепое подражание западным образцам приносит одни лишь беды - и России, и человечеству, особенно если эпигоны ослеплены тоскливыми мечтами о реванше, злобой и ненавистью. То есть вопрос, связанный с тем, все ли было сделано в 1999 году для того, чтобы в Москве не испытали чувство смертельной обиды, сохраняет свое чисто теоретическое значение. Для историков. С другой стороны, известно же, что если человек, тем более целая страна мечтают на кого-нибудь смертельно обидеться, то повод сыщется непременно. Двадцать лет назад ровно это и произошло.